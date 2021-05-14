Эдуард Бояков подписал новый контракт с МХАТ на пять лет

13 мая в МХАТ им. М. Горького состоялась встреча творческого коллектива театра, на которой художественный руководитель Эдуард Бояков и его заместитель Захар Прилепин рассказали о прошедшей встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, о планах на следующий сезон и о подготовке к празднованию 125-летия Московского Художественного театра. На сборе труппы Эдуард Бояков сделал несколько важных заявлений. В частности, о том, что он подписал новый контракт с театром на пять лет.

Комментируя встречу с министром культуры Эдуард Бояков отметил, что встреча была позитивная, было подчеркнуто, что министерство культуры РФ безусловно доверяет театру.

"Мы говорили с Ольгой Борисовной о творческих задачах, поставленных перед театром, о нашей репертуарной политике и о дальнейших планах МХАТ им. М. Горького. Мы провели серьезную полуторачасовую встречу, на которой обсудили все важные вопросы, в частности – о предстоящем юбилее театра: в 2023 году – 125-летие МХАТ, и мы приступаем к формированию плана мероприятий к этому событию".

Также творческой труппе сообщили о вступившем в силу 12 мая новом Уставе театра, согласно которому МХАТ им. М. Горького становится "директорским театром". До этого функции директора возлагались на худрука. Теперь Минкульт эти две должности — художественный руководитель (отвечает за творческую составляющую театра и его репертуар) и директор (будет заниматься административными, финансовыми и хозяйственными вопросами) — развел. Таким образом, Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя-директора 11 мая, а 12 мая подписал новый договор как художественный руководитель МХАТ им. М. Горького сроком на 5 лет. Министерство культуры РФ также заключило контракт с Олегом Михайловым, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой: он становится врио директора МХАТ им. М. Горького до окончания положенного испытательного срока. Должность Президента театра сохранена Министерством культуры РФ за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной.

Что касается многочисленных проверок, которые прошли в театре в том числе по жалобам группы лиц, врио директора Олег Михайлов уточнил:

"Мероприятия, разработанные совместно с Минкультом по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Министерством культуры, проведены".

Кроме этого, Олег Михайлов рассказал о возбуждении уголовного дела по заявлению театра в отношении групп в соцсетях, которые делают публикации, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию театра и его руководства.

"С декабря мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию и обесценивание достижений МХАТ. В информационной войне против театра участвуют также некие "простые зрители и любители МХАТ", которые не только инициируют жалобы и проверки в многочисленны инстанциях, но и порочат репутацию руководства тетра в социальных сетях", — подчеркнул Михайлов.

"Все, что происходит вокруг театра, это только показатель нашей исключительной и предельной дееспособности, — уверен заместитель художественного руководителя Захар Прилепин. — Перспективы у нас сверхсерьезные, а скандалы нас будут обязательно сопровождать. Мы все уже доказали, и это видно не только в театральной среде, но и среде литературной, политической, музыкальной — успехи МХАТа очевидны".

В заключении художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал о ближайших планах театра. 11-12 театр закроет сезон провокационным премьерным спектаклем "Чудесный грузин". Комментируя следующий сезон, Бояков рассказал, что зрителей ждут несколько премьер: "Розовое платье с зелёным пояском" Наталии Мошиной. По его словам, постановка напрямую связана с "Тремя сёстрами" Антона Чехова. В конце осени Рената Сотириади выпустит "Ромео и Джульетта", и это будет не реконструкция, а полноценный премьерный спектакль. В октябре планируется сыграть "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина в постановке Галины Полищук.

"Затем сыграем детский спектакль "Пиноккио": мы подходим к финалу наших переговоров с режиссером Ариной Мороз. Также я начинаю репетировать "Хлорофилию" по роману Андрея Рубанова, которая также запланирована на осень. Затем идет "Белая гвардия" в постановке Валентина Клементьева — абсолютно новый спектакль в декорациях Владимира Серебровского. Я также надеюсь, что Алиса Гребенщикова скоро сделает детский спектакль — "Сказки в шатре" по Пришвину. А в 2021 году на Третьей сцене выйдет премьера "Сумбур и музыка" Соломона Волкова. Есть у нас в плане и работа над иммерсивным спектаклем "Одиссея Бродского", и над пьесой "Хорошо темперированная жизнь" Адасинского, и лабораторная работа Гарольда Стрелкова "Марья Маревна". Кроме этого, мы планируем большую масштабную постановку "Братья Карамазовы". А также работу над романом Шаргунова "1993". Полным ходом идут переговоры с Виктором Крамером, недавно поставившем у нас "Лес". Не сомневаюсь, что в скором времени пройдут запланированные премьеры "На дне" Андрея Кончаловского и "Песочный человек" Михаила Шемякина. Следующий сезон будет таким же насыщенным, как и нынешний", — добавил Эдуард Бояков.

Также Эдуард Бояков отметил, что МХАТ начинает готовиться к юбилею и реконструкции театра:

"Наша творческая задача сейчас — сделать так, чтобы до начала реконструкции зафиксировать наши творческие стандарты, кондиции, и репертуарную линию".