Искусствоведы Альбиона признали в миниатюре, которая долгое время считалась портретом Екатерины Говард, ее предшественницу, четвертую жену английского короля Генриха VIII Анну Клевскую. Немудрено, портреты изменившей красавицы-жены вполне могли уничтожить.
Английский король Генрих VIII из династии Тюдоров (Henry VIII Tudor) большинству известен как палач своих законных жен, а еще он прославился введением английской версии материкового протестантизма. Что было отчасти вызвано нежеланием Римского Папы признать незаконным брак Генриха с Екатериной Арагонской и дать согласие на его женитьбу на Анне Болейн. Итак, у монарха под номером восемь было шесть относительно легитимных супружеских союзов.
Сам черт сломит ногу в матримониальных отношениях этого короля островитян, поэтому предлагаем сначала ознакомиться со списком супруг короля Генриха в хронологическом порядке:
Личная жизнь английского короля не вызывала желания у европейских правителей отдавать ему своих дочерей на растерзание. В результате поисков рыскающим по королевским дворам Европы холуям Генриха удалось добиться согласия на политический (разумеется, супружеский) союз их сюзерена с аристократическим немецким домом Ламарков. Однако Анна Клевская настолько опротивела Генриху, что он даже не снизошел вступить с ней в плотскую связь, а спустя полгода тайно женился на фрейлине из ее свиты.
Французский посланник сообщал про отношение Генриха к фрейлине Кэтрин Говард, которая была младше его на 30 лет: "Король взялся жить по-новому, вставать между пятью и шестью, присутствовать на службе в семь, прогуливаться верхом до обеда, который подают в десять утра. Он говорит, что за городом ему намного лучше, чем тогда, когда он прожил всю зиму у себя дома, в Лондоне".
Темпераментная красотка изменяла старому эротоману со своим дальним родственником и его другом — за что в феврале 1542 года поплатилась головой. Взойдя на эшафот, Екатерина сказала, что умирает королевой, хотя предпочла бы отдать жизнь в качестве жены своего любовника.
Где-то в 1540 году придворный художник властелина Англии и один из признанных портретистов всех времен Ганс Гольбейн (Hans Holbein) нарисовал портрет неизвестной женщины. Эта миниатюра бережно хранится в британской Королевской коллекции и значится в каталоге как "Портрет дамы, возможно, Екатерины Говард".
Историк искусств Фрэнни Мойл (Franny Moyle) уверена, что на самом деле это изображение не пятой, а четвертой супруги коронованного деспота. Гольбейн оставил подсказку, прикрепив миниатюру, представляющую собой акварель на веленевой бумаге, на специфическую игральную карту — бубновую четверку, которая могла обозначать четвертую по счету королеву.
В какой-то мере проблема идентификации портрета в том, что не существует подлинных современных изображений Екатерины Говард, осужденной за супружескую неверность и портреты которой быстро уничтожили, если они когда-либо существовали.
В интервью изданию Observer искусствовед отметила, что мастер кисти выбрал карту, которая "заставила бы кого-нибудь улыбнуться". Эти маленькие миниатюры были прикреплены к игральным картам. Гольбейн ничего не делал просто так, без умысла. В частности, он приделал пиковый туз к задней части миниатюры с изображением первого советника Генриха VIII Томаса Кромвеля (Thomas Cromwell), что кажется весьма подходящим для человека, если называть вещи своими именами. Портрет жены лорд-канцлера Элизабет Одли (Elizabeth Audley), кисти Гольбейна, помещен на туз червей в качестве новобрачной.
Портрет на миниатюре приписали Екатерине, отчасти потому, что он датирован 1540-м годом, когда она вышла замуж за Генриха VIII, и потому, что изображенная дама украшена драгоценностями из королевской казны. Кулон на ее шее некогда принадлежал третьей жене короля Джейн Сеймур. В каталогах Королевской коллекции отмечается, что Джейн дарила цацки своим фрейлинам, а также, что черты одной из них, Мэри или леди Монтигл (Lady Monteagle), на рисунке Гольбейна в Королевской библиотеке Виндзорского замка имеют некоторое сходство с этой натурщицей.
Отметив, что платье позирующей модели предполагает ее высокий статус, Мойл сказала: "Когда Генрих избавлялся от очередной супруги, он имел обыкновение передавать их имущество преемницам. Так что аргумент в пользу того, что это украшения Джейн Сеймур, в равной степени применим для идентификации Анны Клевской".
Искусствоведа поразило сверхъестественное сходство модели со свойственными ей тяжелыми веками и густыми бровями с портретом Анны кисти Гольбейна 1539 года, который сейчас находится в Музее Виктории и Альберта: "Это одна и та же женщина. На обеих картинах у нее одинаковое сонное выражение".
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