Король Англии измывался над портретом жены

Искусствоведы Альбиона признали в миниатюре, которая долгое время считалась портретом Екатерины Говард, ее предшественницу, четвертую жену английского короля Генриха VIII Анну Клевскую. Немудрено, портреты изменившей красавицы-жены вполне могли уничтожить.

Сластолюбивый король-изверг

Английский король Генрих VIII из династии Тюдоров (Henry VIII Tudor) большинству известен как палач своих законных жен, а еще он прославился введением английской версии материкового протестантизма. Что было отчасти вызвано нежеланием Римского Папы признать незаконным брак Генриха с Екатериной Арагонской и дать согласие на его женитьбу на Анне Болейн. Итак, у монарха под номером восемь было шесть относительно легитимных супружеских союзов.

Сам черт сломит ногу в матримониальных отношениях этого короля островитян, поэтому предлагаем сначала ознакомиться со списком супруг короля Генриха в хронологическом порядке:

Екатерина Арагонская (Catherine of Aragon). Анна Болейн (Anne Boleyn). Джейн Сеймур (Jane Seymour). Анна Клевская (Anne of Cleves). Екатерина Говард (Catherine Howard). Екатерина Парр (Catherine Parr).

Личная жизнь английского короля не вызывала желания у европейских правителей отдавать ему своих дочерей на растерзание. В результате поисков рыскающим по королевским дворам Европы холуям Генриха удалось добиться согласия на политический (разумеется, супружеский) союз их сюзерена с аристократическим немецким домом Ламарков. Однако Анна Клевская настолько опротивела Генриху, что он даже не снизошел вступить с ней в плотскую связь, а спустя полгода тайно женился на фрейлине из ее свиты.

Французский посланник сообщал про отношение Генриха к фрейлине Кэтрин Говард, которая была младше его на 30 лет: "Король взялся жить по-новому, вставать между пятью и шестью, присутствовать на службе в семь, прогуливаться верхом до обеда, который подают в десять утра. Он говорит, что за городом ему намного лучше, чем тогда, когда он прожил всю зиму у себя дома, в Лондоне".

Темпераментная красотка изменяла старому эротоману со своим дальним родственником и его другом — за что в феврале 1542 года поплатилась головой. Взойдя на эшафот, Екатерина сказала, что умирает королевой, хотя предпочла бы отдать жизнь в качестве жены своего любовника.

Портрет королевы, да не той

Где-то в 1540 году придворный художник властелина Англии и один из признанных портретистов всех времен Ганс Гольбейн (Hans Holbein) нарисовал портрет неизвестной женщины. Эта миниатюра бережно хранится в британской Королевской коллекции и значится в каталоге как "Портрет дамы, возможно, Екатерины Говард".

Историк искусств Фрэнни Мойл (Franny Moyle) уверена, что на самом деле это изображение не пятой, а четвертой супруги коронованного деспота. Гольбейн оставил подсказку, прикрепив миниатюру, представляющую собой акварель на веленевой бумаге, на специфическую игральную карту — бубновую четверку, которая могла обозначать четвертую по счету королеву.

В какой-то мере проблема идентификации портрета в том, что не существует подлинных современных изображений Екатерины Говард, осужденной за супружескую неверность и портреты которой быстро уничтожили, если они когда-либо существовали.

В интервью изданию Observer искусствовед отметила, что мастер кисти выбрал карту, которая "заставила бы кого-нибудь улыбнуться". Эти маленькие миниатюры были прикреплены к игральным картам. Гольбейн ничего не делал просто так, без умысла. В частности, он приделал пиковый туз к задней части миниатюры с изображением первого советника Генриха VIII Томаса Кромвеля (Thomas Cromwell), что кажется весьма подходящим для человека, если называть вещи своими именами. Портрет жены лорд-канцлера Элизабет Одли (Elizabeth Audley), кисти Гольбейна, помещен на туз червей в качестве новобрачной.

Портрет на миниатюре приписали Екатерине, отчасти потому, что он датирован 1540-м годом, когда она вышла замуж за Генриха VIII, и потому, что изображенная дама украшена драгоценностями из королевской казны. Кулон на ее шее некогда принадлежал третьей жене короля Джейн Сеймур. В каталогах Королевской коллекции отмечается, что Джейн дарила цацки своим фрейлинам, а также, что черты одной из них, Мэри или леди Монтигл (Lady Monteagle), на рисунке Гольбейна в Королевской библиотеке Виндзорского замка имеют некоторое сходство с этой натурщицей.

Отметив, что платье позирующей модели предполагает ее высокий статус, Мойл сказала: "Когда Генрих избавлялся от очередной супруги, он имел обыкновение передавать их имущество преемницам. Так что аргумент в пользу того, что это украшения Джейн Сеймур, в равной степени применим для идентификации Анны Клевской".

Искусствоведа поразило сверхъестественное сходство модели со свойственными ей тяжелыми веками и густыми бровями с портретом Анны кисти Гольбейна 1539 года, который сейчас находится в Музее Виктории и Альберта: "Это одна и та же женщина. На обеих картинах у нее одинаковое сонное выражение".

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