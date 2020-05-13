"Дю солей" прославил Канаду. Чем мы хуже?

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о помощи, которую государство дать обязано, но — не торопится.

Как живет цирк в условиях коронавируса?

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Мир, отдавая должное камерному цирковому представлению, на котором можно уследить за всем, не упустить движение брови, всё глубже окунается в атмосферу шоу — представлений стадионного масштаба.

Братья Запашные 12 лет как делают шоу на малой спортивной арене "Лужников", которое может идти сразу на трёх — четырёх точках манежа. Форматы 5D, 7D, когда тебе здесь тронули, там пшикнули, тут кто-то пробежал, там пронёсся, — мегапопулярны.

Волнуетесь, что пропустите важную часть, не увидите главного? У вас всегда есть возможность прийти ещё раз. У вас не так много времени?

"Хорошо, что у вас нет времени. Хуже, когда нет денег", — говорит Э. Запашный.

Что вы знаете о Канаде помимо "Цирка дю солей"?

В России возникли серьёзные двигатели шоу-индустрии, сравнимые с европейскими. К ним Э. Запашный относит шоу на льду Ильи Авербуха, подхваченные Татьяной Тарасовой, Евгением Плющенко, Татьяной Навкой.

Сами Запашные — первые, кто не побоялся бросить вызов "Цирку дю солей", замахнувшись на непременно высокобюджетные цирковые шоу.

"Я считаю, что большая недоработка нашего государства в том, что мы не пользуемся тем, что люди уже создали, — рассуждает Э. Запашный. — Мы не показываем достижения нашей страны через призму культуры на заграничных площадках".

Что, например, обыкновенный человек знает про Канаду? Что она есть. Какими продуктами, какой техникой канадской пользуется? Каких людей из Канады знает? Крупное государство в Северной Америке — вот и весь багаж информации. Если бы не "Цирк дю солей". Его одного достаточно, чтобы Канада в сознании маленького (да и большого) человека заблистала.

"Правительство Российской Федерации (не хотел бы возлагать ответственность на одно лишь Министерство культуры) обязано поддержать сегодня Навку, Плющенко, Авербуха, Запашных, братьев Сафроновых, — говорит Э. Запашный. — Могу перечислить ещё примерно столько же видных деятелей, у которых тоже есть готовые шоу. Чтобы нам не ставили барьеров, их надо вывозить в мир".

Через 2-3 года этой поддержки многим не понадобится: они встанут на ноги и, в свою очередь зарабатывая, станут привозить деньги в страну.

Когда работа в кредит

У Большого Московского цирка нет никакой поддержки государства, никаких спонсорских пакетов. Однако он за последние несколько лет изловчился организовать не один мировой тур. Не гастроли — съездить до места выступления и вернуться — тур.

То есть цирк выстроил маршрут на 365 дней и его одолел. Тур в 365 дней означает, что каждые две недели у труппы новый стадион и, скорее всего, в новой стране.

А теперь посчитайте, сколько будет стоить аренда ста стадионов на год вперёд. Именно вперёд, потому как любая "Мерседес Арена" в Берлине справедливо предложит: утром деньги — вечером мы поставим в календаре крестик, чтобы этот день никем не занимать.

Так утверждаются гастроли за 8 месяцев до их начала. А билеты распродаются за месяц-два. Коммерческие рельсы есть — подушки безопасности при них нет.

Ведь бывает и так, что цирк приезжает, а страну закрывают по любым причинам: санкции, карантин, забастовки… И денег никто не вернёт, и самолёт, чтобы вывезти 120 человек и не одну тонну оборудования, заказывать самим придётся.

Но не гастролировать нельзя: обессмысливается назначение культуры, к которой Эдгард Запашный безусловно относит балет, оперу, цирк, ледовые шоу.

Люди любого возраста, национальности, вероисповедания согласны восторгаться творениями балетных, оперных, цирковых режиссёров. Театру в этом отношении сложнее: языковой барьер ограничивает в воздействии на публику. Цирк — среда абсолютно безбарьерная.

В ряде стран запретили цирк с животными. Что ж, туда можно вывозить цирк и без животных. Но дети в любой части света хотят видеть на манеже козу и дикобраза. Ребёнок не может оценить сложность работы акробатов, гимнастов. Им не удержать дитя в зрительном зале.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина