Сцены в фильмах, которые предсказали трагические моменты в жизни актеров

Известно, что иногда фильмы предсказывают будущее. В 2000 году "Симпсоны" предсказали, что Дональд Трамп станет президентом США. Бывают и более зловещие совпадения. Так, в одной из серий "Гриффинов" рассказывалось о неудачной попытке самоубийства Робина Уильямса. Подобных совпадений в истории кинематографа было множество.

Бэтмен: Начало

Фото: publy.ru

Этот фильм, появившийся на экранах в 2005 году, считается одной из лучших супергеройских лент, снятых в 2000-х годах. Это первый фильм трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана. По сюжету фильма Брюс Уэйн, после отбывания срока в тюрьме, встречается с Генри Дюкардом, который начинает его обучать для того, чтобы тот стал одним из членов Лиги Теней. Когда они находятся на снежной горе, Дюкард рассказывает Уэйну историю своей жизни, и Брюс узнает, что у его учителя была жена, которую убили. Через четыре года после выхода фильма, в марте 2009, жена игравшего Дюкарда Лиама Нисона Наташа Ричардсон, обучаясь катанию на горных лыжах, упала и травмировала голову, вскоре она скончалась. По прошествии десяти лет Лиам так и не женился. Он признал, что старается занять себя ролями, чтобы приглушить боль утраты.

Пятница, 13-е

Фото: publy.ru

Актриса Эдриан Кинг сыграла персонажа по имени Элис Харди в первых двух фильмах этой франшизы. Она более успешна в деле выживания при столкновении с убийцей Джейсоном, и именно Элис убивает его мать, Памелу Вурхис. Впрочем, в конце концов (спойлер!) Джейсону удается подстеречь Элис и проломить ей голову. Вскоре после окончания съемок Кинг начала получать фотографии, на которых было снято то, что она делала предыдущим днем. Она почувствовала себя как сыгранный ею персонаж, находясь под незримым наблюдением со стороны маньяка. Позднее Кинг узнала, что ее преследователь был одержим ею, поскольку она была похожа на кого-то, кто, с его точки зрения, плохо поступил с ним в прошлом. Все это было тем более странно и страшно, поскольку в 1980-е феномен маниакальных фанатов-преследователей еще не был распространен и Кинг не могла получить полноценной поддержки со стороны закона.

Толпа

Фото: publy.ru

Фильм 1928 года "Толпа" был снят Кингом Видором. Он рассказывает историю персонажа Джона Симса, которого играл Джеймс Мюррэй. Симс приезжает в Нью-Йорк, женится на женщине, и мы наблюдаем за тем, как его разрушают алкоголизм и отсутствие работы. Фильм был коммерчески успешным и с восторгом принят критиками. Но карьера Мюррэя пошла на спад. Он много пил, и все усугублялось тем, что обычно он впадал в ярость, будучи пьяным. Как и персонаж "Толпы", он провел всю оставшуюся жизнь без работы и с бутылкой спиртного в руке. В 1930 году он провел шесть месяцев в тюрьме за то, что появился в суде пьяным. В 1934 году, неспособный найти работу, он стал побираться, выпрашивая милостыню у прохожих на улице. Двумя годами позже произошел трагический случай: Мюррэй утонул в реке Гудзон, ему было всего 35 лет.

Фото: publy.ru

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