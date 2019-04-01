Лучшие сериалы 2018 года, которые вы могли пропустить

2018 подарил нам множество интересных сериалов, до части которых многие добрались только в следующем году. Специально для всех, кто не успел составить для себя список к просмотру, а затем забыл половину названий — краткий список лучших сериалов, вышедших в 2018 году и которые легко было пропустить в суете рабочих будней.

Фото: Jake Lahut

Looming Tower

Русское название: Призрачная башня

О чем: ЦРУ и ФБР против бен Ладена

Компактный 10-серийник известен скандальным сюжетом, в центре которого — попытка спецслужб поймать "террориста №1" и его подельника. Интересен сериал тем, что сотрудники обоих ведомств друг другу не слишком доверяют и постоянно скрывают от "коллег" данные, что в итоге приводит к трагедии 11 сентября. Джефф Дэниэлс и Алек Болдуин играют прекрасно, а сама история — адаптированный сюжет книги, так что провисаний в нем минимум. Сериал зайдет всем любителям перемалывать косточки спецслужбам.

Castle-rock

Русское название: Касл-рок

О чем: истории в духе Стивена Кинга

Фото: Film.ru

Название "Касл-рок" многое скажет фанатам Кинга, однако спешим уточнить — сериал создан не по его произведениям, а по историям "в стиле Кинга". Город в данном случае выступает лишь скрепляющим стержнем, который и держит вместе самые разномастные истории. И конечно же, для всех фанатов Кинга приготовлено множество отсылок, видеть которые — отдельное удовольствие. По сути, перед нами фанфик, но фанфик отлично сделанный и с хорошим бюджетом. Рекомендуется всем фанатам Кинга в частности и жанра ужаса/триллера в целом.

Counterpart

Русское название: По ту сторону

О чем: детектив про шпионов + фантастика

Фото: Variety

Любопытный коктейль из фантастики и шпионского детектива, в центре сюжета которого — научные эксперименты, проводимые в период Холодной войны в восточном Берлине. Как водится, что-то пошло не по плану — и в результате открылся портал в точную копию нашего мира. До момента соединения миров люди в них жили одинаковой жизнью, но после "коннекта" истории начинают меняться. Два главных героя — Говарды Силки (наш и не наш) должны разобраться в ситуации и попутно поймать маньяка-убийцу, бегающего между мирами. Сериал подойдет поклонникам таланта Джея Кея Симмонса (в главной роли) и ценителям шпионских детективов типа "Грани".

Altered carbon

Русское название: Видоизмененный углерод

О чем: переход нашего сознания на "цифру"

Фото: Forbes

В будущем наконец смогли решить главную проблему — научились переносить человеческое сознание в память компьютеров. Теперь люди, по сути, бессмертны — однако не все так просто. Сознание нашего героя, бывшего спецназовца Такеси Ковача, помещают по приказу богача Бэнкфорта в новое тело и дают задание — расследовать убийство тела старого. Очередной проект Netflix на тему будущего и роботов, сочетающий мрачную киберпанковскую атмосферу с угаром перестрелок, рока и убойных диалогов. Подойдет всем любителям вышеуказанного.

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