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Автор Ирина Гусакова

Окрашивание прошло не так: как исправить неудачный эксперимент с волосами

Моя семья » Красота и стиль

Красивые и здоровые волосы — это визитная карточка каждой женщины. Поэтому так важно постоянно о них заботиться. Однако очень часто у представительниц прекрасного пола возникают трудности при окрашивании, ведь так непросто добиться нужного оттенка, даже если вам красит волосы специалист в дорогом салоне.

Но что делать, если всё пошло не по плану и после окрашивания вы не можете без слёз смотреть на себя в зеркало? Главное — спокойствие и решительность. О том, как избавиться от нежелательного пигмента, рассказала читателям Pravda.Ru хозяйка салона красоты COS Мария Чумина.

Уход за волосами

Что делать, если окрашивание прошло не так

Как отметила эксперт, в первую очередь надо осмотреть внимательно свой волос и понять, действительно ли он испорчен. Ведь зачастую проблема совсем не в окрашивании, а в домашнем уходе, особенно это касается блондинок.

Если всё же волос сильно повреждён, то обязательно осмотрите кожу головы. Нередки случаи, когда подобран слишком агрессивный состав осветления и кожа головы начинает шелушиться или появляются признаки аллергии. В этом случае вам также потребуется постоянный уход, маски, масла и бальзамы помогут ускорить восстановление.

Как исправить неудачное окрашивание

Неудачное окрашивание можно исправить, повреждённые волосы можно почти полностью восстановить салонными процедурами по уходу и домашним уходом или сделать стрижку и отрастить (это возможно, только если нет глубоких повреждений кожи головы). Повторное окрашивание возможно спустя две-три недели.

Неудачный цвет не стоит менять сразу. Попробуйте сделать мелирование или омбре, чтобы минимизировать вред, наносимый волосам.

Тонирование прядей поможет избавиться от желтизны. Также для этих целей можно воспользоваться оттеночным шампунем фиолетового цвета.

Если волосы приобрели нежелательный зелёный оттенок, то для начала стоит вымыть голову шампунем для глубокой очистки, в составе которого есть щелочи, нейтрализующие нежелательный окрас.

Немного осветлить волосы помогут маски из кефира и настой ромашки.

Волосы

Правильный уход за свежим окрашиванием также необходим, особенно это касается блондинок с многоуровневым осветлением, а также женщин с колорированием.

Причины, из-за которых не получается желаемый цвет блонда:

  • красители из массмаркета, хна или басма,
  • окрашивание в тёмные оттенки длительное время,
  • ошибки в выборе домашнего ухода.

Чтобы не попасть впросак и не выйти из салона разочарованной, на этапе консультации с мастером перед окрашиванием обязательно попросите сделать тест-прядь, пусть вам объяснят, можно ли получить желаемый результат или нет. А уже после согласования соглашаться на окрашивание.

Далеко не каждый мастер владеет популярными техниками, так как вопросом повышения квалификации сотрудников озадачиться могут только салоны, для которых репутация на первом месте. Поэтому при выборе салона обращайте внимание:

  • развивается ли это beauty-место,
  • ведёт ли социальные сети,
  • имеет ли свой журнал с работами.

Это поможет оценить качество салона и сделать правильный выбор.

Необходимо помнить, что всё можно исправить, любую ситуацию, даже самую сложную. Добиться желаемого результата реально, главное — проявить терпение и решимость.

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Выпадают волосы: ЧТО ДЕЛАТЬ???
Редактор: Елена Тимошкина
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