Бюджетно добраться на авто до Чёрного моря: как рассчитать деньги и ориентироваться на местности при отключении GPS

20-литровая канистра — "золотой запас" при бюджетной поездке на море

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Лето, изнуряющая жара и мечты о море. Как бюджетно добраться до вожделенного моря и не попасть в неприятности, где отдохнуть, чтобы не угодить в столпотворение на пляже, Pravda.Ru рассказывает автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, журналист Егор Васильев.

Как добраться до Черноморского побережья

— Сегодня мы поговорим о том, как на машине удобнее всего добраться до юга — до Черноморского побережья. Как лучше всего построить свой маршрут, чтобы и быстро, и достаточно комфортно добраться до Чёрного моря. Давайте начнём с Краснодарского края.

— Если говорить об автомобиле, мы выбираем трассу М-4 "Дон". Трасса достаточно хорошая, скоростная, качественная, обладающая необходимой инфраструктурой, к тому же можно двигаться по платным участкам, что существенно повышает среднюю скорость движения.

Направляемся в сторону Воронежа, оттуда — Ростов-на-Дону, потом — Краснодар, и затем в нашем распоряжении целый куст различных дорог, которые могут привести нас к морю, к горам и к прочим чудесам южной части России.

Бюджет поездки

— Сколько нужно потратить денег, чтобы заправить полный бак и ехать без всяких опасений, что машина встанет в пустынном месте? И, конечно, сюда надо включить платную стоимость дорог, если мы хотим быстрее добраться до заветного юга.

— Здесь всё довольно просто. Можно зайти на сайт "Автодор — Платные дороги" и сразу рассчитать для себя стоимость движения по платным участкам трассы. В целом это обойдётся примерно в четыре тысячи рублей в зависимости от сезонных скидок.

С топливом всё уже не так просто, потому что все автомобили разные, у всех автомобилей разное потребление горючего. Но в целом можно считать следующим образом.

Чтобы проехать 1700-1800 километров, нам придётся потратить, с учётом среднего расхода около 10 литров на 100 километров, порядка 180 литров. Умножаем на стоимость топлива и получаем сумму 9-10 тысяч рублей.

В чём плюс перемещения на автомобиле? Расходами на бензин и на платную дорогу мы оплачиваем не одно посадочное место, а сразу несколько. Как правило, на юг на машине люди едут не одни, а семьями, с друзьями. Соответственно, эта сумма делится на количество участников автопробега, и поездка получается довольно бюджетной.

Надо ли страховаться

— Следует ли оформить страховку перед путешествием? Если да, то что она должна включать?

— Тут всё очень просто. Во-первых, любой автомобиль должен быть застрахован — ОСАГО обязательно. Можно использовать туристические страховки, которые позволяют избавиться от проблем в случае возникновения сложностей со здоровьем.

С учётом того, что на Черноморском побережье довольно неплохо развита инфраструктура, можно сделать стоматологическую страховку: есть на отдыхе приходится много, а зубы — это дорого.

Остальное как обычно. Я почему-то уверен, что абсолютное большинство наших отдыхающих даже не задумываются об этих вещах, но, полагаю, туристическая страховка точно будет не лишней. Путешествуете ли вы с помощью турфирмы, едете ли сами по себе, я советую оформить страховку — деньги небольшие, а польза может быть очень ощутимой.

Как доехать до Крыма

— Маршрут в Крым будет очень похожий или же есть какие-то особенности?

— Абсолютно похожий. Просто на подъезде к Краснодару мы будем уходить правее и двигаться в сторону Крымского моста: Крымский мост, трасса "Таврида". Трасса, кстати, в очень неплохом состоянии, я бы даже сказал, что это хороший и удобный автобан. Сложности могут возникать уже на второстепенных дорогах, там качество не всегда хорошее. Крым — с одной стороны, большой, а с другой стороны — не очень заселённый, там много просёлков, и не всегда понятно, куда они ведут.

Я советую использовать навигатор, чтобы не заблудиться. Горные серпантины иногда исключают возможность развернуться на дороге и поехать в обратную сторону, если что-то пошло не так.

— А кто-нибудь из ваших знакомых пробовал добраться до юга, до Черноморского побережья, через новые территории? Если да, то расскажите, какие там дороги, насколько там безопасно, насколько развита придорожная инфраструктура.

— Тут всё довольно неоднозначно. Дороги строятся. Когда были проблемы с пропускной способностью Крымского моста и его временно перекрывали, машины направляли через новые территории. Но надо понимать, что всё это находится в стадии становления, поэтому рассчитывать на какие-то особо комфортные условия с точки зрения дорожной инфраструктуры не стоит. В любом случае если ехать в объезд, то желательно иметь с собой запас пищи, воды, топлива.

Что брать с собой

— С заправками там проблема может быть? Надо с собой брать канистру?

— Если мы говорим про современные дороги, там на каждые 50-60 километров должна быть заправочная станция. Но я настоятельно советую: отправляясь в путешествие, берите с собой запас топлива, потому что проблемы могут оказаться совершенно неожиданными. Подъехали к одной заправке — там обед, к другой — там заливка топлива, пропустили, поехали дальше и остались без бензина. Это уже проблема.

Когда я еду в в дальние путешествия, у меня всегда стоит в багажнике 20-литровая канистра — это мой "золотой запас", который позволит проехать ещё 200 километров.

Я гарантированно избавляюсь от необходимости стоять на обочине дороги с высохшим баком и печально смотреть на счастливых людей, которые позаботились захватить с собой канистру бензина.

Эксклюзивный отдых

— Мы видим картинки из Сочи: пляжи полны народу, яблоку негде упасть. Я хочу спросить вас как автоэксперта, человека, который любит ездить на автомобиле, путешествовать... Расскажите, остались ли ещё какие-то эксклюзивные тихие места с красивой природой на побережье Чёрного моря? Что бы вы могли нам порекомендовать?

— Вы правы, большинство отдыхающих устремляются в сторону моря. Из-за этого случаются такие столпотворения, в которых далеко не всегда начинаешь комфортно себя ощущать: приехал из одного мегаполиса и оказался практически в таком же мегаполисе, только с морем. Но и в воде трафик, пробки и прочие чудеса. Мне довелось много поездить по Краснодарскому краю, там есть удивительные малоизвестные места, которые стоит посетить, если в вашем распоряжении есть автомобиль. Туда даже на день-два можно съездить.

5 достопримечательностей, которые открываешь для себя на Чёрном море. Чего нельзя пропустить

Винодельни

Это не из разряда пить, это из разряда полюбоваться, как выращивается виноград, посмотреть на технологию производства. Как правило, у серьёзных производителей вина при винодельнях есть небольшой отель, где можно насладиться и прекрасным вином, и чудесными видами, и вкусной едой. Вообще, гастрономический туризм в Краснодарском крае — это развивающееся и перспективное направление.

Глэмпинги

Есть довольно интересные глэмпинги, где в комфортных маленьких домиках в каком-нибудь живописном ущелье на берегу речки в тишине и в уединении можно прекрасно провести время, опять же с хорошей кухней.

"Сон на пчёлах"

Есть места, где активно занимаются пчеловодством, даже существует такая необычная опция — "сон на пчёлах". Это когда под кроватью расположены улья — ты спишь, а пчёлы там жужжат всю ночь.

Чайные плантации

Там можно не только попробовать чай, приобщиться к искусству купажирования чайных напитков, но и пожить в небольшом кемпинге или глэмпинге.

Лошадиные тропы

Есть различного рода маршруты, связанные с лошадьми, я даже не знаю, как этот туризм назвать. Погружение в природу, наверное.

Любой человек, которому интересно увидеть Черноморское побережье с новой, не с курортной, стороны, может найти в интернете такие удивительные места. Их много, о них говорят, но пока они известны в узком кругу. Мы все прекрасно знаем, что летний пляжно-отельный отдых на Черноморском побережье не всегда приятен, а вот эксперименты с такими нетуристическими, скрытыми местами, наоборот, очень часто таят прекрасные сюрпризы.