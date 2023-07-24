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Даниил Полоников

Зачем некоторые водители втыкают шприц в сиденье автомобиля

2:27
Авто

В прошлом квалифицированные специалисты выполняли такие задачи, как закачивание смазки в шарниры или смазка карданного шарнира карданного вала. В этих рутинных процедурах не было ничего необычного. Однако сегодня всё больше людей стали возить в салонах и багажниках своих автомобилей обычные медицинские шприцы. Удивительно, но они оказались невероятно полезными.

Зачем некоторые водители втыкают шприц в сиденье автомобиля
Фото: skynews

Например, с их помощью можно слить тормозную жидкость из бачка, если он был случайно переполнен. Аналогичным образом можно выкачать топливо из бака, что называется "сифонированием". Конечно, в этом случае шприц должен быть достаточно большим, желательно "Жене" с катетерным наконечником. Подсоединяем шприц к шлангу, нажимаем на плунжер, и топливо начинает течь. Если бы это делалось традиционным способом, то в итоге можно было бы набрать полный рот бензина!

Кроме того, с помощью шприца можно создать так называемый "скрытый освежитель воздуха". Для этого необходимо приобрести в магазине любимое ароматическое масло и набрать его в шприц. Затем аккуратно проколоть иглой обивку сиденья сбоку и постепенно ввести содержимое в подушку из пенополиуретана.

Главное здесь — не переусердствовать, так как чрезмерное количество может оставить заметные пятна на одежде и даже повредить провода подогрева. Это приведет к тому, что "подогреватель сидений" станет бесполезным, и потребуется дорогостоящий ремонт для замены проводов.

В результате салон Вашего автомобиля будет наполнен любимым ароматом. Кроме того, нет необходимости портить приборную панель различными подвесными освежителями воздуха или устанавливать массивный автомобильный гаджет стоимостью более 2000 ₽. А если водителю нравится запах ванили, то добиться этого аромата можно, потратив всего 10 рублей.

Достаточно с помощью иглы шприца несколько раз проколоть упаковку ванили и положить ее под сиденье, возможно, под ковер рядом с вентиляционным отверстием. Однако будьте осторожны: если запах слишком сильно пропитает сиденье, удалить его будет довольно сложно. Это может сыграть злую шутку при продаже автомобиля. Потенциальному покупателю может не понравиться атмосфера внутри, и тогда придется делать значительную скидку. 

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Зачем ушлые водители втыкают шприц в сидение автомобиля? Новые автохитрости и автосоветы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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