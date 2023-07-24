Для какой трансмиссии режим N противопоказан, а для какой — подарок судьбы

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Для того чтобы понять, как использовать режим N в автомобиле, необходимо знать типы автоматических коробок передач и то, какая из них установлена на вашем автомобиле. Как правило, у водителей-мужчин есть ответы на оба вопроса, в то время как некоторые женщины-водители могут чувствовать себя несколько растерянными.

Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

Тем не менее, существует три типа трансмиссий, работающих всего с двумя педалями: классический "автомат" с гидротрансформатором, бесступенчатая трансмиссия (CVT) и автоматизированная механическая трансмиссия (AMT). Каждая из этих трансмиссий имеет режим N, который должен использоваться по-разному в зависимости от типа трансмиссии.

Например, в обычной автоматической коробке передач режим N используется исключительно для буксировки. При включении "Нейтрали" масляный насос снижает рабочее давление, что позволяет буксировать автомобиль со скоростью до 40 км/ч. Играть с ней на каждом светофоре, как советует дядя Ваня из соседнего гаража, не рекомендуется, чтобы сохранить работоспособность трансмиссии. Напротив, частое переключение между режимами D и N (посчитайте, сколько светофоров вы встречаете по дороге на работу и как часто стоите в пробках) приводит к быстрому износу деталей трансмиссии.

В действительности обычная автоматическая коробка передач позволяет без проблем удерживать педаль тормоза. Другими словами, если у вас обычная автоматическая коробка передач, то на протяжении всего срока ее службы вам понадобятся только два режима: P (Park) и D (Drive). Изредка можно включать режим "Sport", обозначаемый буквой S, для более динамичной работы.

То же самое относится и к CVT. Несмотря на несколько иную конструкцию, включать режим N без причины не стоит. Трансмиссия весьма чувствительна к перегреву, чрезмерной нагрузке и излишним манипуляциям с селектором диапазонов.

Совсем другое дело — автоматизированная механическая коробка передач. Она удобна, как автомат и CVT, и также имеет две педали управления. Однако в ее конструкции нет сложных планетарных редукторов и систем переключения, характерных для автоматической коробки передач. Вместо этого она оснащена сцеплением, которое управляется электроникой при нажатии на педаль тормоза. Отсюда и рекомендации.

В обычной механической коробке передач не рекомендуется удерживать педаль сцепления длительное время, так как это увеличивает нагрузку и изнашивает ее компоненты, например, подшипники. По этой же причине при длительных остановках необходимо переводить селектор автоматизированной механической коробки передач в положение N — это продлит срок ее службы.

Как видите, ничего сложного нет. Достаточно знать тип своей коробки передач и, исходя из этого, использовать один из вышеупомянутых алгоритмов работы.

Зачем нужен режим "N" или нейтралка на автомате?