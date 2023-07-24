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Даниил Полоников

Для какой трансмиссии режим N противопоказан, а для какой — подарок судьбы

3:08
Авто

Для того чтобы понять, как использовать режим N в автомобиле, необходимо знать типы автоматических коробок передач и то, какая из них установлена на вашем автомобиле. Как правило, у водителей-мужчин есть ответы на оба вопроса, в то время как некоторые женщины-водители могут чувствовать себя несколько растерянными.

Для какой трансмиссии режим N противопоказан, а для какой — подарок судьбы
Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

Тем не менее, существует три типа трансмиссий, работающих всего с двумя педалями: классический "автомат" с гидротрансформатором, бесступенчатая трансмиссия (CVT) и автоматизированная механическая трансмиссия (AMT). Каждая из этих трансмиссий имеет режим N, который должен использоваться по-разному в зависимости от типа трансмиссии.

Например, в обычной автоматической коробке передач режим N используется исключительно для буксировки. При включении "Нейтрали" масляный насос снижает рабочее давление, что позволяет буксировать автомобиль со скоростью до 40 км/ч. Играть с ней на каждом светофоре, как советует дядя Ваня из соседнего гаража, не рекомендуется, чтобы сохранить работоспособность трансмиссии. Напротив, частое переключение между режимами D и N (посчитайте, сколько светофоров вы встречаете по дороге на работу и как часто стоите в пробках) приводит к быстрому износу деталей трансмиссии.

В действительности обычная автоматическая коробка передач позволяет без проблем удерживать педаль тормоза. Другими словами, если у вас обычная автоматическая коробка передач, то на протяжении всего срока ее службы вам понадобятся только два режима: P (Park) и D (Drive). Изредка можно включать режим "Sport", обозначаемый буквой S, для более динамичной работы.

То же самое относится и к CVT. Несмотря на несколько иную конструкцию, включать режим N без причины не стоит. Трансмиссия весьма чувствительна к перегреву, чрезмерной нагрузке и излишним манипуляциям с селектором диапазонов.

Совсем другое дело — автоматизированная механическая коробка передач. Она удобна, как автомат и CVT, и также имеет две педали управления. Однако в ее конструкции нет сложных планетарных редукторов и систем переключения, характерных для автоматической коробки передач. Вместо этого она оснащена сцеплением, которое управляется электроникой при нажатии на педаль тормоза. Отсюда и рекомендации.

В обычной механической коробке передач не рекомендуется удерживать педаль сцепления длительное время, так как это увеличивает нагрузку и изнашивает ее компоненты, например, подшипники. По этой же причине при длительных остановках необходимо переводить селектор автоматизированной механической коробки передач в положение N — это продлит срок ее службы.

Как видите, ничего сложного нет. Достаточно знать тип своей коробки передач и, исходя из этого, использовать один из вышеупомянутых алгоритмов работы.

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Зачем нужен режим "N" или нейтралка на автомате?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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