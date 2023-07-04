Самый простой способ самостоятельно открыть запертую заведенную машину

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Когда дело доходит до обеспечения безопасного отпирания автомобиля с ключами внутри, обилие услуг, предлагающих "бережное отпирание", говорит о популярности этой операции.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Действительно, каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда его работающий автомобиль неожиданно блокируется. Но что, если телефон остался внутри, а позвать на помощь — не вариант? Или на улице поздний вечер, а рейс вашей семьи вот-вот приземлится в аэропорту? Такие проблемы всегда возникают в самое неподходящее время, но, обладая здравым смыслом и ясным умом, вы можете решить даже такую непростую задачу без лишних затрат. Как с точки зрения времени, так и с точки зрения финансов.

Итак, давайте рассмотрим следующую информацию: работающий автомобиль был заблокирован центральным замком, в результате чего его владелец и все пассажиры оказались на улице. Это может произойти из-за неправильного функционирования системы сигнализации, ее настроек, несчастных случаев и многих других причин.

Например, собака случайно нажала лапой на кнопку блокировки водительской двери. Послышался громкий щелчок, и двери послушно закрылись. Что вам следует делать? Вызвать специалиста — это здорово, но кто будет стучать по стеклоочистителям или счищать снег с крыши, забирая ваш мобильный телефон?

Как говорится, "те, кто тонет, спасутся сами", так что вам придется выпутываться из затруднительного положения самостоятельно и обращаться за помощью к прохожим. Если удача на вашей стороне, поблизости окажется сосед, чей багажник все еще доступен: все, что вам понадобится, — это прочная отвертка, тряпка и длинный, но узкий металлический предмет, такой как линейка или прочная проволока. У вас их нет? Откройте капот — почти в каждом автомобиле есть масляный щуп, и он идеально подойдет для этой цели.

Аккуратно завернув отвертку в ткань, чтобы не поцарапать тонкий слой краски, осторожно приподнимите верхний край водительской двери. Вам нужен только узкий зазор, позволяющий вставить тонкую полоску металла, и ключевая задача — не повредить деталь.

Как только эта часть операции будет завершена, вы можете приступать к активной фазе спасения: очистив щуп от остатков масла, вставьте его в салон и нажмите кнопку стеклоподъемника. Путь к хижине теперь открыт.

С подавляющим большинством современных автомобилей этот трюк сработает безотказно — на дорогах почти не осталось автомобилей с ручным управлением стеклоподъемниками. Однако для тех, кто все еще владеет раритетом и сталкивается с подобной проблемой, потребуется немного больше усилий.

Чтобы опустить окно с помощью рукоятки, выполните следующие действия: нанесите на окно несколько вертикальных полосок клейкой ленты, дайте ей время приклеиться, а затем используйте весь вес своего тела, чтобы потянуть ее вниз. После нескольких попыток окно опустится и обеспечит доступ внутрь.

Опыт, который необходим каждому жителю нашей необъятной страны, нельзя купить или украсть, его можно только приобрести. Каждая проблема приносит не только головную боль, но и знания. Главное — сохранять спокойствие и помнить советы, прочитанные на форумах и ресурсах, а затем применять их на практике. Всего через несколько часов вы будете вспоминать, казалось бы, сложную ситуацию со смехом.

Как открыть машину если забыл ключи в машине