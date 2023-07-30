Зачем опытные автовладельцы заливают керосин в систему охлаждения

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Последствия засорения радиатора системы охлаждения особенно печальны. Он не выполняет свою функцию, что приводит к повышению температуры двигателя. Если двигатель вовремя не остановить, этот процесс заканчивается лопнувшей прокладкой между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров двигателя, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в камеру сгорания и требует капитального ремонта двигателя.

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Поэтому важно поддерживать внутреннюю чистоту в системе охлаждения и периодически промывать ее, чтобы удалить естественным образом скопившиеся загрязнения. Самый щадящий метод — использовать простую дистиллированную воду. Старую охлаждающую жидкость сливают, заменяют водой и дают двигателю поработать некоторое время, прежде чем снова слить ее. Чистая вода способна растворить небольшую часть накопившихся солей.

Для более тщательной очистки системы охлаждения используются более агрессивные методы. Один из таких методов предполагает использование лимонной кислоты, растворенной в воде.

Примерно 200 граммов лимонной кислоты заливают непосредственно в радиатор, и двигатель работает при рабочей температуре около 20 минут, прежде чем слить все вещество из системы охлаждения. Затем необходимо долить в него дистиллированной воды и продолжать промывку еще в течение 20 минут, чтобы удалить все оставшиеся остатки кислоты.

В большинстве современных автомобилей блоки цилиндров, как и радиаторы, изготовлены из алюминия, и кислота может разъедать стенки каналов системы охлаждения, изготовленные из этого металла. Кроме того, кислоты вредны для различных резиновых компонентов системы.

Аналогично, вместо лимонной кислоты можно использовать обычную пищевую соду. Для всей системы используется 500-граммовая упаковка. Пищевая сода также эффективна при растворении загрязнений, но она очень агрессивна по отношению к алюминию и может повредить резиновые шланги. Поэтому после его использования также требуется тщательная очистка системы охлаждения двигателя.

Однако есть и другой способ удаления загрязнений — довольно неожиданный: керосин! Он инертен по отношению к металлу и практически нейтрален по отношению к резиновым шлангам. Однако желательно иметь достаточный запас чистой воды для 5-6 последующих промывок системы охлаждения.

При холодном двигателе в радиатор заливается примерно один литр керосина, и автомобиль проезжает около 10-20 километров. За это время этот органический растворитель успевает удалить большую часть отложений со стенок. По возвращении в гараж преобразованную охлаждающую жидкость сливают, а систему повторно промывают водой, каждый раз сливая грязную жидкость и заменяя ее свежей водой.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока в слитой воде не исчезнут следы ржавчины и накипи. После этого добавляется свежая охлаждающая жидкость, и система может работать эффективно.

Несомненно, вышеупомянутые методы промывки системы охлаждения считаются крайними мерами по ее очистке. Они также требуют от водителя определенных навыков технического обслуживания и строгих мер безопасности, особенно при обращении с легковоспламеняющимся керосином.

В связи с этим гораздо предпочтительнее и безопаснее использовать специализированную автохимию. Их дозировка и формула разработаны таким образом, чтобы обеспечить бережную очистку системы охлаждения двигателя.

Зачем опытные автовладельцы заливают керосин в систему охлаждения