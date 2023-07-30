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Даниил Полоников

Почему подвески современных машин умирают в России раньше срока

2:52
Авто

Жизненный цикл автомобиля уже давно рассчитывается маркетологами. На его основе определяется срок службы многих узлов и агрегатов. Например, амортизаторы современных автомобилей могут начать подтекать уже после 70 000 километров пробега, а пружины проседают или даже ломаются по достижении 100 000 километров. Не будем даже упоминать о резиновых деталях, таких как пыльники или сайлент-блоки. Они трескаются и изнашиваются гораздо раньше.

Почему подвески современных машин умирают в России раньше срока
Фото: etrp-crmp. ru/repair/zamena-zadnih-pruzin-vaz-2101.html

Все это — результат снижения затрат на производство и намеренного сокращения срока службы, поскольку во многих странах автомобили заменяют на новые, не дожив до ста тысяч километров. Мы менее подвержены такой практике, но автомобили — это глобальный продукт, и мы не можем избежать описанных проблем.

Кроме того, необходимо учитывать технологический прогресс. Если раньше многозвенные подвески, активные стабилизаторы и полностью управляемые шасси были присущи только автомобилям премиум-класса, то теперь эти технологии стали более доступными и используются в моделях массового спроса.

Производители также начали бороться с лишним весом автомобилей, так как он увеличивает расход топлива и, соответственно, ухудшает экологические качества. Поэтому в конструкциях подвесок часто используются алюминиевые и карбоновые компоненты. Они легкие, но, в отличие от стальных элементов, не выдерживают сильных ударов.

Наконец, качество дорог в России оставляет желать лучшего. В результате нагрузка на подвеску в нашей стране гораздо выше, чем в Европе. Это негативно сказывается на сроке службы деталей подвески и крепежа. Коррозионные вещества проникают в резьбовые соединения, и уже через пару лет эксплуатации болты и гайки можно снять только с помощью химических средств или срезать их, так как они полностью прихвачены.

Итак, что может сделать обычный автомобилист, чтобы продлить срок службы своей подвески? Как бы банально это ни звучало, но осторожное вождение может значительно отсрочить необходимость ремонта.

Избегайте езды по лужам и воздержитесь от превышения скорости на сельских дорогах, рискуя наехать на выбоину. Также полезно включать обслуживание подвески в регулярный техосмотр автомобиля.

Регулярная чистка и смазка компонентов, регулирующих углы установки колес (таких как наконечники рулевых тяг и рычаги развала-схождения), может сэкономить вам значительную сумму денег. Регулировку схождения колес следует проводить регулярно, а многократное снятие затянутых гаек значительно увеличит стоимость этой процедуры.

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Почему современные авто одноразовые? Кто сокращает ресурс и зачем и почему всех это устраивает.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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