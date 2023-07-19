Самые неординарные способы заработать на собственном автомобиле

Нет, друзья мои, мы не говорим о такси или "бла-бла-бла… машинах". Давайте сосредоточимся на зарабатывании денег различными способами и насладимся роскошью езды в автомобилях с клетчатыми сиденьями.

Фото: pixabay. com

Реклама на автомобиле

Не все знают, что автовладельцы могут зарабатывать деньги, размещая рекламу на своих автомобилях. На рынке есть множество игроков, которые помогают брендам продвигать свою продукцию с помощью автомобилей. Возьмем, к примеру, мобильную платформу StikerRide. С помощью этой платформы водители могут выбрать предпочитаемый ими бренд и разместить его рекламу на своих личных автомобилях. Самое приятное то, что владельцам автомобилей платят за каждый километр, который они проезжают.

Пиринговый прокат автомобилей

В то время как власти рассматривают возможность организации платформы для частных лиц, желающих сдавать свои автомобили в аренду, частные автовладельцы уже в полной мере пользуются этой возможностью. Например, сервис "RuLi" в настоящее время позволяет частным лицам предлагать свои личные автомобили в краткосрочную аренду. Таким образом, вы сможете не только заработать деньги, но и внести свой вклад в разгрузку транспортной системы города. Чтобы стать участником peer-to-peer проката автомобилей, все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться через мобильное приложение. Если вы хотите отправиться в отпуск, просто сдайте своего "скакуна", чтобы заработать немного дополнительных денег. Более того, владелец автомобиля устанавливает все условия и параметры аренды, включая время и место передачи, места использования и стоимость. Скажем больше: сдача вашего автомобиля в аренду — это не только отличный способ заработать деньги, но и возможность познакомиться с кем-то поближе.

Курьер по запросу

Многие компании нуждаются в курьерах, и, чтобы сэкономить на расходах, они часто обращаются за внешней помощью. Вы можете найти работу через сервисы-агрегаторы, такие как Dostavista или YouDo, которые помогают курьерам и клиентам находить друг друга. Эти сервисы позволяют легко зарегистрироваться, предоставить информацию о вашем транспортном средстве и выбрать наиболее комфортные условия работы. Как водитель, вы будете доставлять посылки и корреспонденцию на собственном автомобиле, в то время как компания покрывает расходы на топливо и предлагает фиксированный доход. Деньги продолжают поступать за каждый отработанный час.

Трезвый водитель

Простой и удобный способ заработать деньги, используя свои навыки вождения. Людям часто требуется помощь, чтобы отвезти их домой и поставить их машины в гараж или припарковать их возле своих домов. Существует высокий спрос на такие услуги, особенно в крупных городах и курортных зонах. Вы можете найти работу на форумах и платформах объявлений. Имейте в виду, что работа трезвым водителем требует решения вопросов, связанных со страховкой и законным правом управлять чужим транспортным средством.