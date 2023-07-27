5 поломок автомобиля, которые застанут врасплох даже опытного водителя

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Обычно большинство водителей обращают внимание на техническое состояние своего автомобиля, но бывают ситуации, когда серьезные неполадки подкрадываются незаметно. И если не отреагировать на них немедленно, это может закончиться дорогостоящим ремонтом.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Перегрев двигателя

На многих автомобилях, таких как Opel Astra H, Nissan Note или Honda Jazz, на приборной панели нет указателя температуры охлаждающей жидкости. Есть только индикатор перегрева, который срабатывает только тогда, когда температура охлаждающей жидкости превышает критические значения.

Не каждый водитель сразу поймет, что загоревшаяся сигнальная лампа указывает на перегрев двигателя. А суета городского движения только усложняет ситуацию. В результате двигатель может оказаться под угрозой капитального ремонта, ведь если головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, она может деформироваться, и замена станет неизбежной.

Ошибки при установки защиты двигателя

Понятно желание водителей защитить двигатель своего автомобиля от нежелательных столкновений с крупными камнями. Но защиту нужно выбирать с умом. Нюанс в том, что конструкция некоторых стальных "щитов" значительно уменьшает дорожный просвет. Иногда на пару сантиметров. В результате ранее беспроблемная дорога может внезапно стать непроходимой. Машина застревает на этой самой защите, и чтобы ее вытащить, вам понадобятся лопата и домкрат.

Прокол топливного бака

Топливные баки сейчас делают из пластикового композита. Он очень прочный, и его трудно расколоть на бездорожье. Однако были случаи, когда топливные баки автомобилей УАЗ Патриот трескались при ударе о камень, потому что они висят ниже рамы. Вы можете не сразу заметить утечку, и тогда под автомобилем может образоваться огромная лужа. Это может быть опасно и привести к пожару.

Починить "пробоину" в полевых условиях крайне сложно, поэтому такой бак приходится заменять. А это требует времени и денег. Конечно, можно установить защиту топливного бака, но это уменьшит дорожный просвет в задней части автомобиля. Поэтому перед установкой стоит подумать, действительно ли такой "аксессуар" необходим.

Установка внедорожных шин

Любители бездорожья на кроссоверах легко могут столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Дело в том, что конструкция подвески большинства внедорожников основана на легковом автомобиле. Она просто не рассчитана на агрессивные внедорожные шины, особенно большие. В результате при первой же вылазке на бездорожье вы можете повредить приводы колес и надолго застрять в поле.

Перегрузка автомобиля

Приводит к перегреву двигателя, который может остаться незамеченным по причине, описанной выше. Также не забывайте, что у сильно загруженного автомобиля хуже аэродинамика, а значит, двигатель охлаждается менее эффективно. Это также может привести к перегреву.

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