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Даниил Полоников

Как за пару минут заставить клаксон сигналить лучше нового

Авто

Не стоит списывать состояние старика на пенсию. Возможно, простое средство поможет вернуть его к жизни.

Как за пару минут заставить клаксон сигналить лучше нового
Фото: pixabay.com

Автомобилисты могут выразить большинство своих эмоций с помощью автомобильного сигнала. Они могут ругаться на тех, кто ведет себя неподобающим образом в пробке, благодарить другого водителя за уступку, рычать на пешехода, переходящего улицу в неразрешенном месте, или просто привлечь внимание нужного человека или обозначить свое прибытие. А вот звук клаксонов — это совсем другая история.

У некоторых японских производителей автомобилей клаксоны пронзительные, а у европейских — изысканные и многотональные. У грузовиков — басовитые и резонирующие гудки, напоминающие паровозы. А если углубиться в мир тюнинга, то можно найти клаксоны на любой вкус и бюджет. Например, мощные пневматические или электронные рога с вариациями и мелодиями.

Однако самыми распространенными по-прежнему остаются электромагнитные рожки. Однако из-за их расположения прямо за радиаторной решеткой, где они подвергаются воздействию влаги и грязи с дороги, они со временем теряют свой смелый и молодой звук и приобретают старческий хрип. И одной из самых распространенных причин этого является окисление.

Но нет необходимости выбрасывать охрипший рог. Вы всегда можете купить новый. Однако дешевле отреставрировать старый. Главное условие — иметь на кухне уксус. Единственная сложность в лечении хрипоты автомобильного клаксона — добраться до него. В некоторых тяжелых случаях для извлечения клаксона может потребоваться разборка передней части автомобиля. Это необходимо сделать независимо от того, устанавливаете ли вы новый клаксон или восстанавливаете старый.

Разобранный клаксон необходимо очистить и разобрать. Этот шаг требует смелости, находчивости и, конечно же, плоскогубцев, кусачек и отвертки. Разделите деталь на две половины. Внутри будет легко заметить, какие элементы конструкции окислились или заржавели. Затем замочите механизм в уксусе или, если он недоступен, в крепком растворе лимонной кислоты.

Обе жидкости эффективно справляются с окислением и ржавчиной. Однако лучше всего для этого подходят специальные аэрозольные спреи, предназначенные для удаления окисления с контактов. Затем промойте очищенные детали водой, тщательно высушите их, соберите в обратном порядке, используя герметик, и звук рожка снова станет чистым и ярким.

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Как за пару минут заставить клаксон сигналить лучше нового
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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