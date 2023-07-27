Как в автосервисах убивают ремень ГРМ

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По истечении срока гарантии на автомобиль многие водители предпочитают проводить техническое обслуживание самостоятельно, понимая, что это более экономически выгодный выбор. В качестве альтернативы они обращаются к непрофессионалам, соблазнившись более низкими ценами. Однако обеим группам не хватает опыта, в результате чего неопытные механики допускают ошибки, а другие намеренно допускают ошибки, приводящие к дорогостоящему ремонту двигателя.

Фото: www.sunautoservice. com/about-us/shop-talk/how-does-my-cars-timing-belt-work/

Давайте рассмотрим важнейший и сложный компонент — зубчатый ремень механизма привода распределительного вала. При замене ремня легко перетянуть его, подвергая компонент повышенному напряжению. В результате ремень может порваться уже через 40 000 километров пробега.

Еще одна проблема связана с отсутствием необходимых инструментов. Замена ремня ГРМ требует также замены роликов, что требует использования специализированного динамометрического ключа. Этот инструмент обеспечивает точный расчет усилия, необходимого для фиксации креплений роликов. Работа без такого инструмента сопряжена с риском перетяжки или недотяжки гаек. В последнем случае зубчатые колеса ослабнут, что приведет к раскачиванию ремня, соскальзыванию с роликов или, что еще хуже, к срыву.

Будет полезно внимательно изучить слабые места автомобиля, которым вы управляете. Например, автомобили Renault Logan первого поколения, выпущенные до 2009 года, имели определенные партии бракованных двигателей. Эти силовые агрегаты были печально известны неисправными роликами, что приводило к поломке ремня до достижения намеченного рубежа в 120 000 километров.

Если по какой-либо причине механик сервисного центра пренебрегал заменой ремня ГРМ в течение рекомендованного интервала в 60 000 километров, водителю грозил непомерный счет за ремонт. В случае обрыва ремня неизбежно повреждение головки блока цилиндров, независимо от того, 8-клапанный это двигатель или 16-клапанный. Конечно, во время ремонта часто устанавливают поршни с канавками, чтобы предотвратить загибание клапанов в будущем. Однако к этому моменту стоимость капитального ремонта двигателя уже понесена.

Стоит также упомянуть о двигателях производства ВАЗ (Волжский автомобильный завод), где заедание водяного насоса является распространенной проблемой, приводящей к поломке ремня. Эта проблема обычно возникает примерно на 40 000 км пробега, поэтому рекомендуется заменить ремень ГРМ и водяной насос до достижения этого пробега.

Кроме того, ремень вспомогательного оборудования может способствовать обрыву ремня ГРМ, создавая эффект домино, когда сначала выходит из строя ремень вспомогательного оборудования, что впоследствии приводит к обрыву ремня ГРМ.

Наконец, двигатель, "потеющий" маслом, может привести к осложнениям. Постепенно смазка попадает на ремень, что приводит к его проскальзыванию. Если это останется незамеченным во время сервисного обслуживания, деталь может соскользнуть с направляющих роликов.

С такого Автосервиса нужно бежать