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Даниил Полоников

Как просто и дёшево восстановить прожжённый пластик в салоне авто

3:05
Авто

Опытный курильщик хорошо знает, как бесполезно пытаться защитить салон автомобиля от неизбежных ожогов. Как бы ни был осторожен человек, это лишь вопрос времени, когда раскаленный пепел попадет на сиденье или пластиковую обшивку. 

Как просто и дёшево восстановить прожжённый пластик в салоне авто
Фото: архив

След ожога от раскаленного пепла становится неприглядным пятном, служащим постоянным напоминанием о недостатке бдительности, пока стремление к эстетическому совершенству не победит благодушие, и поврежденный элемент не будет заменен. Увы, это мероприятие может оказаться весьма дорогостоящим, поэтому приходится проявлять изобретательность, чтобы найти не только практичное, но и доступное решение. И, действительно, решение может быть найдено!

Эта конкретная проблема может быть решена при затратах почти на 500 рублей и тщательном распределении тридцати минут. Пораженный участок старательно "закрывается" малярным скотчем и тщательно очищается от жира. Затем начинается волшебство: самый экономичный силиконовый герметик смешивается с колеровочной пастой нужного оттенка — ее удобно приобрести в любом хозяйственном магазине в минимальной емкости — и разбавляется уайт-спиритом.

С этим составом в руках мы начинаем постепенно заполнять пустоту, продвигаясь шаг за шагом. Необходимо помнить, что растворитель быстро улетучивается, и наша амальгамация оседает. Поэтому мы должны пополнять углубление соответствующим образом. Дав достаточно времени для высыхания, мы осторожно снимаем ленту и тщательно полируем пораженный участок, стирая все следы былого уродства.

Теоретически мы могли бы прекратить наши усилия на этом этапе, так как дыра должна была исчезнуть, заметная только для самых проницательных наблюдателей как свидетельство ее ремонта. Тем не менее пока в наших жилах еще течет пыл, мы можем придать результату элегантности: купив в магазине пигментированную полироль для пластика, мы не только "восстановим его до совершенства", но и придадим блеск, улучшив внешний вид всей детали, да и всего интерьера в целом. Для этой задачи лучше всего подходит обычная бытовая губка, а полироль следует наносить щедро. После того как профессиональное химическое средство впитается, от досадного казуса не останется и следа.

Приступать к "полной замене", которой страдают все без исключения дилерские центры, по неизвестным причинам недостижимо для всех, кроме обеспеченных людей. Поэтому, столкнувшись с любой автомобильной проблемой, стоит вспомнить старую мудрость: если задача не может быть решена одним махом, разделите ее на три. Если три окажутся непреодолимыми, разделите их на пять. Не существует трудностей, не имеющих решения; нужно только набраться внутренней стойкости и начать действовать. И тогда прогресс будет обеспечен, а необходимость в помощи извне отпадет!

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Самый эффективный и долговечный способ восстановления пластиковых панелей автомобиля.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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