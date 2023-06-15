Зачем на "северах" водители возят с собой шланг от старого пылесоса

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Зима в центральной России в прошлом году стала вежливым напоминанием о северном характере нашей страны, не поддающейся влиянию глобального потепления и других экологических кризисов.

Фото: https://prof-teko.ru/

Это подразумевает своевременную смазку, упреждающий ремонт и, конечно же, тщательную организацию багажника. Иногда может показаться, что багажник среднестатистического российского автомобиля заполнен хламом, предназначенным для мусорного контейнера. Однако такое представление часто бывает ошибочным. Дополнительным подтверждением этого факта служит необычная история со шлангом от пылесоса.

Нежелание выбрасывать вещи представляет собой вечную проблему, скрытую в многочисленных бурях, с которыми мы сталкиваемся почти каждый год. С одной стороны, мы привыкли к этим вызовам, что несколько смягчает связанный с ними страх. С другой стороны, мы понимаем, что единственным выходом для нас является самообеспечение. Поэтому в наших багажниках хранится набор вещей, которые могут пригодиться в дороге.

В конце концов, как еще можно объяснить наличие целого ящика с жидкостями и инструментами в багажнике нетронутого импортного автомобиля? Ответ кроется в опыте владельца автомобиля, ведь после нескольких лет езды по российским дорогам мы все приобретаем менталитет "выживальщика". Кому нужен Беар Гриллс (британский путешественник. Наиболее известен по телепрограмме "Выжить любой ценой".— Прим. ред.), когда всего в 50 километрах от центра города ждут бескрайние леса, лишенные каких-либо признаков цивилизации?

Поначалу история со шлангом может показаться комичной. Однако ее применение довольно простое. Запуск автомобиля зимой сопряжен с определенными трудностями, но разобраться с ними — вполне посильная задача. А вот с замерзшими тормозными колодками возникает более сложный вопрос. Многие предпочитают отсоединять их принудительно, оставляя колодки прямо на дисках или барабанах. Само собой разумеется, что вождение в таких условиях невозможно. Чтобы обойти эту проблему, необходимо проделать следующие шаги: эвакуатор — автосервис — магазин запчастей.

Вот тут-то и существует простое и гениальное решение. Подсказка: выхлопные газы обладают значительным теплом, оставаясь горячими при выходе из выхлопной трубы. Следовательно, короткое знакомство со шлангом возле каждого заднего колеса — особенно тех, которые подвержены замерзанию из-за ручного тормоза — дает эффективное средство. Идеальным инструментом для этой задачи является шланг пылесоса: он обладает гибкостью, правильным диаметром и не требует дополнительных затрат. Несомненно, вы наверняка найдете такой дома, в гараже или на даче.

Никаких приспособлений не нужно; просто наденьте один конец на трубку, а другой вставьте в зазор диска. Через несколько минут тормозные колодки ослабнут, и у автомобиля будет достаточно времени, чтобы прогреться. Уверенно продолжайте заниматься своими делами, зная, что вы решили проблему быстро, недорого и без особых усилий. Лучше этого ничего не бывает.