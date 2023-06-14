Зачем водители ставят магнит в бачок жидкости для гидроусилителя

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Мелкая металлическая стружка образуется не только в двигателе, коробке передач и дифференциале, но и в различных других металлических деталях, испытывающих трение. Для удаления этой стружки обычно используются традиционные способы, такие как фильтры и магниты. Однако можно ли применить эти технологии к системе гидроусилителя руля, чтобы продлить срок службы его насоса?

Фото: pixabay.com

Прежде всего в бачке гидроусилителя руля уже имеется устройство, предназначенное для улавливания металлической стружки и мусора, образующихся в процессе эксплуатации автомобиля. Это устройство напоминает обычную стальную сетку, которая со временем засоряется из-за длительной эксплуатации системы гидроусилителя руля. Соответственно, когда единственный фильтр системы загрязняется, его пропускная способность уменьшается, что приводит к чрезмерному усилию на руле. Даже при давлении 60-100 атмосфер насос гидроусилителя руля с трудом проталкивает жидкость через засор.

Решение этой проблемы заключается в простом действии — замене жидкости гидроусилителя руля. К счастью, эта процедура не требует значительных трудозатрат или специализированных инструментов и может быть выполнена в кратчайшие сроки. Единственное требование в этом процессе — снять бачок и очистить стальную сетку.

Тем не менее владельцы автомобилей придумали свои собственные способы решения проблемы стружки. Некоторые предпочитают устанавливать в системе дополнительный фильтр. Хотя такой подход оказывается эффективным, он не учитывает, что насосу гидроусилителя руля придется прилагать больше усилий для циркуляции жидкости из-за дополнительного сопротивления. Кроме того, этот дополнительный фильтр может забиваться грязью, что усугубляет ситуацию. Хотя этот вариант и является жизнеспособным, он требует постоянного контроля и дополнительных расходов.

Некоторые водители сделали еще один шаг вперед, использовав неодимовый магнит. Этот магнит помещается в бачок жидкости гидроусилителя руля для сбора как крупных стальных опилок, так и тех, которые превращают жидкость в мутный осадок. Примечательно, что этот способ дает многообещающие результаты.

Работая в сочетании со стальным сетчатым фильтром, магнит захватывает и удерживает значительное количество металлических загрязнений. В результате он снижает нагрузку на стальной сетчатый фильтр, позволяя ему оставаться чистым в течение более длительного периода времени, что в конечном итоге повышает его пропускную способность. Важно отметить, что присутствие магнита в резервуаре не доставляет неудобств насосу. Таким образом, этот проверенный способ можно использовать безоговорочно.