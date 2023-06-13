Мохнатое нашествие: как быстро убрать шерсть с сидений автомобиля

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Вместо того чтобы мирно сидеть в переноске или грузовом гамаке во время поездки, наши питомцы обладают ненасытным любопытством, которое заставляет их исследовать каждый уголок салона автомобиля. Их поиски простираются по всему периметру, не оставляя незамеченным ни одного камня, а точнее, ни одной щели. В результате толстый слой их меха покрывает сиденья, полки, дверные карты и даже попадает в отделения перчаточного ящика.

Фото: https://thingsautos.com/

Багажник, несчастная жертва, с таким же успехом может быть украшен линолеумом или ламинатом. Увы, коврики и другие покрытия не спасают. Отчаявшимся хозяевам остается только один выход — принять это мохнатое нашествие и чаще прибегать к чистке.

Пытаться противостоять шерсти с помощью пылесоса — бесполезное занятие. Даже самые могучие представители клана "пылесосов" ведут тяжелую борьбу, оставляя после себя лишь значительную часть шерсти. Можно часами без устали драить машину, но задача будет выполнена лишь наполовину — прогресс окажется лишь миражом. Естественно, существует вариант использования липкого валика: собрать миллион валиков, коробку поролона, пожертвовать двумя выходными и отказаться от всех других планов, только чтобы окончательно покорить шерсть. Но какой ценой будет достигнута победа?

Тем не менее наши находчивые и изобретательные люди открыли простую технику, которая ускоряет и экономит процесс уборки за нашими любимыми питомцами. Для этого дела необходим самый доступный кондиционер для ткани, бутылка с распылителем и вечер свободного времени. О, и давайте не будем забывать о могучем бытовом пылесосе — портативные пылесосы, работающие от прикуривателя, плохо подходят для этой задачи.

Первый шаг следует обычному распорядку — расслабленно и обдуманно, с отсоединенной насадкой для шланга. Это удобный момент для того, чтобы сосредоточиться на самых трудных участках, где шерсть обильно "разрастается". С помощью воздуха он не будет забиваться глубоко в вакуумный мешок. Разведите кондиционер для ткани в гармоничном соотношении 1:1 с водой, перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем и аккуратно разбрызгайте его на все проблемные участки. По истечении 5-10 минут и после высыхания удаление меха станет значительно более легким и быстрым занятием.

Кстати, кондиционер для ткани оказывается удивительно универсальным средством для чистки автомобиля, что побуждает многих автовладельцев держать в гараже пару бутылок наиболее экономичного варианта. Эта "химия" может похвастаться мощными антистатическими свойствами, усиливающими борьбу с пылью. Она творит чудеса с различными пятнами на приборной панели, а также на тканевой и кожаной обивке салона.

Кроме того, если налить немного средства в бачок стеклоомывателя, обычная вода приобретает новую эффективность в борьбе с грязью на лобовом стекле. В качестве дополнительного бонуса салон пронизывает аура свежести и чистоты, вызывая приятные обонятельные ощущения. Поистине этот единственный продукт выполняет множество задач и в довершение всего оказывается более экономичным, чем специализированная автомобильная химия.