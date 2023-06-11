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Даниил Полоников

С автомобилем всё хорошо, но с утра не заводится: что делать

3:25
Авто

Поздней осенью и в начале зимы происходит множество неожиданных событий, которые постигают ваш любимый автомобиль. Эти сюрпризы застают водителей врасплох, несмотря на их тщательную подготовку к холодному сезону. Замена масла, замена фильтров, проверка свечей зажигания и генератора выполняются, и они уверены, что их надежный автомобиль готов невредимым преодолеть холодный климат. Увы, когда утром они пытаются завести двигатель, то слышат лишь удручающие щелчки, а не мощное урчание, как они ожидали. Что могло пойти не так, особенно если аккумулятор совсем новый?

С автомобилем всё хорошо, но с утра не заводится: что делать
Фото: https://auto-clinic.ir/

Загадка кроется в перепадах температур, особенно резких, характерных для средних широт. Сцепление стальных зажимов, надежно закрепленных на свинцовых клеммах аккумулятора, со временем постепенно ослабевает. Ослабленные соединения служат невольными изоляторами, резко снижая пусковой ток, необходимый для зажигания двигателя. Как следствие, автомобиль не может завестись.

К счастью, существует простое решение этой проблемы — регулярный осмотр и подтягивание всех винтовых контактов. Эта процедура обслуживания не требует специальных знаний или инструментов, поэтому с ней легко справится любой человек.

Еще один непредвиденный сценарий возникает при попытке завести двигатель современного автомобиля после ночного отдыха, когда на приборной панели высвечивается огромное количество ошибок. Даже если двигатель удается завести, эти постоянные ошибки требуют посещения сервисного центра, где их устраняют с помощью сканера. Естественно, такие услуги стоят немало, к тому же существует опасность того, что сервисный центр введет владельца в заблуждение, заявив о существенных проблемах с его автомобилем.

В действительности основная проблема кроется в хитросплетениях электронных систем. Если во время запуска напряжение в электрической системе автомобиля падает ниже 5,5 вольт, бортовой компьютер немедленно регистрирует ошибки или, в некоторых случаях, прерывает процесс запуска двигателя.

Чтобы предотвратить падение напряжения во время холодного запуска, необходимо установить аккумулятор с большей энергоемкостью, чем стандартный. Например, если вместо обычной батареи емкостью 60 Ач установить батарею емкостью 66 Ач, то это обеспечит бесперебойное зажигание даже в самых холодных условиях. Этот увеличенный запас энергии служит защитой от неприятностей при холодном запуске.

Еще одно нежелательное явление случается с автомобилями, оснащенными относительно новыми батареями. При умеренном холоде двигатель запускается без усилий. Однако при резком наступлении сильного мороза аккумулятору уже не хватает энергии для вращения стартера. Важно помнить, что при снижении уровня заряда батареи в два раза плотность электролита также уменьшается. Следовательно, при резком понижении температуры электролит подвержен замерзанию. Поэтому рекомендуется регулярно проверять заряд аккумулятора и при необходимости подзаряжать его.

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Не заводится машина - 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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