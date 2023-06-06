Как "перетянуть салон" за небольшие деньги

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Ткань, кожа или велюр — неважно; в конечном итоге автомобильные сиденья превращаются в грязные и рваные лохмотья, на которых неприятно и неудобно сидеть. Еще хуже, когда приходится садиться на такие кресла пассажиру. Хотя регулярная чистка, не жалея сил и чистящих средств, может продлить срок службы салона до 10 лет, кто в действительности тратит время на тщательную чистку салона каждую неделю? В лучшем случае люди посещают автомойку, а в худшем — придумывают отговорки типа "нет времени" или "позже" — типичные аргументы "занятых" людей. Как следствие, интерьер любого автомобиля стареет с каждым днем.

Фото: https://thingsautos.com/

Комплексным решением проблемы является перетяжка или замена всего салона автомобиля. Стоимость перетяжки начинается от 40 000 — 50 000 рублей для традиционного седана, но может доходить до 100 000 для более крупных или изначально дорогих автомобилей. Для тех, кто сомневается, можно предпринять осторожную попытку снять "кожу" с сиденья, скажем, Mercedes, не причинив при этом никаких повреждений. Однако это задача не для слабонервных. Замена всего салона также не всегда помогает, поскольку это может быть дорого и часто требует доработок, поскольку он взят из "праворульного" автомобиля, что требует регулировок. Обязательно нужно будет переставлять направляющие сидений.

Самый дешевый и практичный вариант — это чехлы для сидений. Времена, когда люди сами шили чехлы или использовали ужасные "рубашки", давно прошли. Конечно, их еще можно найти, но зачем это делать? Сегодня доступны не только специализированные, но и приталенные чехлы, которые идеально повторяют форму сиденья, обеспечивают боковую поддержку, не требуют сложной работы и полностью решают проблему "уставшего" салона.

Перед началом процесса обязательно обесточьте автомобиль и отсоедините автомобильный аккумулятор, помня о том, что в автомобиле есть система SRS Airbag, которая всегда активна. Вежливо снимите сиденья, диван и воспользуйтесь возможностью пропылесосить "скрытые глубины" под ними. Чехлы, специально разработанные для каждой модели автомобиля, должны быть плотно подогнаны и закреплены под сиденьем. Потяните и отрегулируйте, пока они не будут плотно прилегать. Когда весь салон будет собран, установите все в обратном порядке, начиная с заднего ряда. Весь процесс занимает примерно 3-4 часа, если вы делаете это впервые.

Прежде чем принимать какие-либо сложные и дорогостоящие решения, важно убедиться, что нет простого и недорогого решения. Чехлы для сидений являются именно таким решением. Нет необходимости покупать дешевые обрезки ткани, которые через пару месяцев окажутся в мусорном ведре.

Качественные и прочные модели стоят около 12 000 рублей и выше, но они прослужат долго и полностью выполнят свое предназначение. Более того, если придет время продавать автомобиль, они могут значительно повысить его перепродажную стоимость. Доступно, быстро и эффективно — именно так, как нам нравится.