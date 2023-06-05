Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Какие нужно принять меры, чтобы продлить срок службы автомобиля

3:33
Авто

В 2023 году перспективы поставок новых автомобилей с иностранных заводов не радуют. Российские заводы, с другой стороны, либо простаивают, либо работают на пониженной мощности из-за нехватки комплектующих. Рынок подержанных автомобилей истощен и напоминает пустую полку с сахаром в марте. Что же делать тем, кто привык каждые три года подписывать новый кредитный договор? Ответ — навестить родителей и узнать, как продлить срок службы автомобиля с 3-5 лет до десяти или двенадцати. Если этого не сделать, то можно невольно стать пешеходом.

Какие нужно принять меры, чтобы продлить срок службы автомобиля
Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Со времен автомобильного бума начала 2000-х годов, когда автокредитование и рост благосостояния привели к значительному обновлению отечественного автопарка, прошло всего два десятилетия. За это время мы пренебрегли такими важнейшими задачами технического обслуживания, как обработка днища и полостей, установка брызговиков и контроль давления в шинах.

Зачем утруждать себя этими мерами, если через пару лет все подлежит замене? Это означает, что автомобиль устареет. Интересно, что многочисленные модели, массово ввозимые в начале 90-х годов, а также классика и другие старожилы не устарели. Однако современные автомобили быстро теряют актуальность. Разве это не обидно?

Давайте отдадим должное: маркетологи совершили впечатляющий подвиг, убедив экономных россиян обменять свои относительно новые автомобили на совершенно новые, обеспечив банкам и производителям стабильный доход. Они определенно знали, что делали. К сожалению, у этой схемы был один недостаток — она оказалась конечной. Теперь, из-за пандемии и экономической неопределенности, многие новоиспеченные автовладельцы оказались в затруднительном положении. Покупка нового автомобиля в настоящее время не представляется возможной, а их старые машины уже износились.

Давайте задумаемся о настоящем моменте. Мы должны полагаться на то, чем уже обладаем. Поэтому давайте примем меры, чтобы продлить срок службы наших автомобилей. Проведите тщательную мойку, тщательно обработайте салон и багажник, тщательно проверьте масло и другие жидкости. Найдите воздушный насос и проведите комплексное техническое обслуживание. Приступайте к очистке радиатора и моторного отсека. И, конечно же, не будем забывать о водостоках. Их часто упускают из виду, что в конечном итоге приводит к значительным проблемам.

Со временем в водостоках скапливается грязь и мусор, в результате чего вода собирается в полостях и углублениях кузова. Ржавчина начинает разъедать автомобиль изнутри, за ней быстро следует коррозия, знаменуя начало конца. Естественно, это влечет за собой значительные расходы, как на саму замену детали, так и на оплату труда.

Независимо от того, какой у вас автомобиль — японский, немецкий, корейский или французский, регулярная чистка водостоков — хотя бы раз в сезон — значительно продлит срок его службы, сохранит кузов и остаточную стоимость. Есть достаточно причин, чтобы взять обычный садовый шланг и ветку и заняться этим вопросом неспешным вечером на даче, согласитесь?

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

4 причины почему не работают дворники
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Офицер ВС РФ проинформировал об уничтожении "золотого генофонда" ВСУ
В Курской области приземлился БПЛА с символикой "Азова"*
Министр обороны Китая предупредил о грядущей невыносимой катастрофе для всего мира
Польский министр в резких тонах отчитал коллегу из Киева: вы вредите украинцам
Кадыров предложил отправить военные подразделения Чечни в Белгородскую область
Минобороны России: ВСУ пошли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта
Разведчик Риттер заявил, что Залужный получил тяжёлое ранение от ракетного удара под Херсоном
Украина сообщает о "Геранях" в Павлограде и в оккупированной ВСУ части Запорожской области
В США отказались спрогнозировать сроки начала мирных переговоров по Украине
Полковник Макгрегор рассказал об "аккуратных" действиях Путина, превращающих жизнь ВСУ в кошмар
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Украинские беженцы захватили польский город
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
О том, как снизить риск образования тромбов, рассказал врач-кардиолог Варфоломеев
В крымском Джанкое сбили беспилотник ВСУ, повреждены дома
Наёмники из Польши заявили, что это они напали на Белгородскую область
Наёмники из Польши заявили, что это они напали на Белгородскую область
Последние материалы
Министр обороны Китая предупредил о грядущей невыносимой катастрофе для всего мира
Польский министр в резких тонах отчитал коллегу из Киева: вы вредите украинцам
Кадыров предложил отправить военные подразделения Чечни в Белгородскую область
Минобороны России: ВСУ пошли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта
Разведчик Риттер заявил, что Залужный получил тяжёлое ранение от ракетного удара под Херсоном
Украина сообщает о "Геранях" в Павлограде и в оккупированной ВСУ части Запорожской области
В США отказались спрогнозировать сроки начала мирных переговоров по Украине
Полковник Макгрегор рассказал об "аккуратных" действиях Путина, превращающих жизнь ВСУ в кошмар
РИА Новости: появилась информация о взрывах в Харькове
Manager Magazin: Запад в тупике из-за загадочных манёвров России с золотом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников