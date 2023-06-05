Какие нужно принять меры, чтобы продлить срок службы автомобиля

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В 2023 году перспективы поставок новых автомобилей с иностранных заводов не радуют. Российские заводы, с другой стороны, либо простаивают, либо работают на пониженной мощности из-за нехватки комплектующих. Рынок подержанных автомобилей истощен и напоминает пустую полку с сахаром в марте. Что же делать тем, кто привык каждые три года подписывать новый кредитный договор? Ответ — навестить родителей и узнать, как продлить срок службы автомобиля с 3-5 лет до десяти или двенадцати. Если этого не сделать, то можно невольно стать пешеходом.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Со времен автомобильного бума начала 2000-х годов, когда автокредитование и рост благосостояния привели к значительному обновлению отечественного автопарка, прошло всего два десятилетия. За это время мы пренебрегли такими важнейшими задачами технического обслуживания, как обработка днища и полостей, установка брызговиков и контроль давления в шинах.

Зачем утруждать себя этими мерами, если через пару лет все подлежит замене? Это означает, что автомобиль устареет. Интересно, что многочисленные модели, массово ввозимые в начале 90-х годов, а также классика и другие старожилы не устарели. Однако современные автомобили быстро теряют актуальность. Разве это не обидно?

Давайте отдадим должное: маркетологи совершили впечатляющий подвиг, убедив экономных россиян обменять свои относительно новые автомобили на совершенно новые, обеспечив банкам и производителям стабильный доход. Они определенно знали, что делали. К сожалению, у этой схемы был один недостаток — она оказалась конечной. Теперь, из-за пандемии и экономической неопределенности, многие новоиспеченные автовладельцы оказались в затруднительном положении. Покупка нового автомобиля в настоящее время не представляется возможной, а их старые машины уже износились.

Давайте задумаемся о настоящем моменте. Мы должны полагаться на то, чем уже обладаем. Поэтому давайте примем меры, чтобы продлить срок службы наших автомобилей. Проведите тщательную мойку, тщательно обработайте салон и багажник, тщательно проверьте масло и другие жидкости. Найдите воздушный насос и проведите комплексное техническое обслуживание. Приступайте к очистке радиатора и моторного отсека. И, конечно же, не будем забывать о водостоках. Их часто упускают из виду, что в конечном итоге приводит к значительным проблемам.

Со временем в водостоках скапливается грязь и мусор, в результате чего вода собирается в полостях и углублениях кузова. Ржавчина начинает разъедать автомобиль изнутри, за ней быстро следует коррозия, знаменуя начало конца. Естественно, это влечет за собой значительные расходы, как на саму замену детали, так и на оплату труда.

Независимо от того, какой у вас автомобиль — японский, немецкий, корейский или французский, регулярная чистка водостоков — хотя бы раз в сезон — значительно продлит срок его службы, сохранит кузов и остаточную стоимость. Есть достаточно причин, чтобы взять обычный садовый шланг и ветку и заняться этим вопросом неспешным вечером на даче, согласитесь?