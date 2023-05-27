Поворачивать и тормозить: можно ли делать это одновременно

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Давайте начнем наше исследование с изучения тонкостей торможения. Когда вес автомобиля перераспределяется во время этого важнейшего маневра, в игру вступает подвеска, придавая упругость, которая способствует смещению груза вперед.

Фото: KRICT (Korea Research Institute of Chemical Technology)

Следовательно, передние колеса обеспечивают надежное сцепление с дорожным покрытием, усиливая давление, оказываемое на пятно контакта шин. Однако для предотвращения пробуксовки, особенно при повороте колес, необходимо поддерживать тонкий баланс, поскольку это усиливает нагрузку, что может привести к отклонению автомобиля от намеченной траектории и смещению наружу, бесцеремонному отказу от криволинейной траектории.

Конечно, наличие системы ABS в некоторой степени облегчает ситуацию, но полностью устранить проблему не удается. Означает ли это, что одновременное торможение и поворот невозможны? Совсем наоборот! Главное, понять физику, лежащую в основе этого сложного процесса.

По сути, колеса обладают конечной способностью выдерживать нагрузку, зависящую от целого ряда факторов. Эти факторы включают в себя характер дорожного покрытия, его температуру, состояние шины и рисунок протектора, состав резиновой смеси и угол поворота колеса. Кроме того, температура шины и величина продольного и поперечного ускорений существенно влияют на уравнение.

Проще говоря, каждый момент приводит к максимальному порогу нагрузки, за которым шина теряет сцепление с дорогой, переходя в состояние скольжения.

Эту истину наглядно продемонстрировал профессор Вунибальд Камм в своем знаменитом круговом эксперименте, центр которого находился на пересечении осей X и Y, символизирующих величины продольного и поперечного ускорений автомобиля. Круг, по сути, очерчивал пределы, в которых колеса могли устойчиво держаться за дорогу.

Тем не менее если интенсивность торможения немного ниже допустимого порога, водитель обладает способностью маневрировать рулем таким образом, чтобы увеличить нагрузку на шину, не провоцируя скольжение. Следовательно, автомобиль умело балансирует между торможением и маневрированием. Стоит отметить, что угол поворота руля обратно пропорционален тормозной динамике — большие углы ограничивают тормозные возможности, что приводит к уменьшению поворота колес.

Важно признать, что умелое управление автомобилем на пороге сцепления с дорогой — это сфера, в которой обитают в основном опытные спортсмены. Обычные водители должны понимать, что при движении со значительным запасом скорости сочетание рулевого управления и торможения вполне осуществимо. Однако когда скорость высока, разумно сделать приоритетным торможение, прежде чем приступать к последующему маневру.

Важно отметить, что этот принцип одинаково применим как к зимним, так и к летним условиям. В теплое время года мы имеем несколько большее право на ошибку.

Это расхождение отчасти объясняется тем, что на разогретом асфальте переход к проскальзыванию колес происходит более постепенно, что позволяет лучше удерживать контроль. Холодная погода, напротив, приводит к быстрому скольжению, лишенному характерного визга шин, что резко лишает нас контроля над автомобилем.

Что нельзя делать на повороте?