Hyundai Santa Cruz 2023 года: пикап другого типа

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По сути, это кроссовер-пикап. Это сделало его более легким, маневренным и эффективным как с точки зрения расхода топлива, так и с точки зрения внутреннего пространства. Это также сделало его менее надежным для бездорожья и буксировки (хотя дорожный просвет и максимальная грузоподъемность в 5 000 фунтов лучше, чем у среднего кроссовера), а его миниатюрные размеры включают относительно скромную 4,3-футовую кровать. В этом подходе, безусловно, есть свои плюсы и минусы, но в целом он кажется вполне приемлемой формулой.

Это по-прежнему относится к Hyundai Santa Cruz 2023 года, но кое-что изменилось: у него появился конкурент. Ford Maverick — это еще один компактный кроссовер-пикап, что означает, что люди неизбежно выстроят свои спецификации и сделают несколько перекрестных покупок.

Однако они обнаружат, что это два совершенно разных автомобиля, помимо их основных размеров и архитектуры. Santa Cruz имеет прекрасный, наполненный технологиями интерьер с премиальным настроением и тесное заднее сиденье. Maverick более утилитарен по внешнему виду, материалам и пространству.

Santa Cruz предлагает кучу умных функций для кровати, в то время как Maverick имеет большую, более обычную кровать без всяких прибамбасов. Santa Cruz — смелый, спортивный и уникальный внешне, в то время как Maverick имеет свой собственный шарм.

В конечном счете, ни один из них не лучше другого. Они просто разные. Лучше всего рассматривать Santa Cruz как альтернативу компактным кроссоверам-внедорожникам, предназначенным для активного отдыха.

Его открытая кровать все еще намного длиннее, чем грузовая платформа внедорожника, и, очевидно, предлагает бесконечную высоту, в то время как эти умные элементы кровати поддерживают безопасность и всепогодную защиту, которую обеспечивает внедорожник.

Если и есть основная проблема, то это медленный и неэффективный базовый двигатель, наряду с гораздо более мощным турбодвигателем, недоступным на более дешевых уровнях отделки.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Santa Cruz?

Интерьер Santa Cruz выглядит и ощущается более премиальным, чем в среднем для компактного кроссовера, благодаря тому, что все, что находится впереди B-стойки, разделено с впечатляющим Hyundai Tucson. Это дает Santa Cruz значительное преимущество перед Ford Maverick и оправдывает, хотя бы в некоторой степени, его более высокую цену.

В комплектации Limited кожаная обивка, дополнительные роскошные функции, такие как вентилируемые сиденья и подогрев руля, широкоэкранная информационно-развлекательная система и причудливо выглядящие емкостные сенсорные элементы управления еще больше повышают уровень комфорта.

Что касается техники, информационно-развлекательные системы Hyundai, будь то стандартный 8-дюймовый экран или широкоформатный 10,25, показанный ниже, являются одними из самых простых в использовании на рынке, при этом они оснащены множеством функций и имеют современный внешний вид. Мы не в восторге от емкостных элементов управления.

Насколько велик Santa Cruz?

Ответ на этот вопрос зависит от того, с чем вы его сравниваете и на какие размеры смотрите. Для пикапа Santa Cruz очень мал — его длина составляет 195,7 дюйма. Даже самый маленький среднеразмерный грузовик, Nissan Frontier, имеет длину 210,2 дюйма в самой маленькой версии и доходит до 224,1. Даже Ford Maverick на 4 дюйма длиннее.

Разница в общей высоте также неравномерна, но Santa Cruz имеет большой дорожный просвет (8,6 дюйма) и общую ширину, схожую с этими среднеразмерными грузовиками (и на 2,4 дюйма шире Maverick). Также важно отметить, что Santa Cruz более чем на фут длиннее, чем механически похожий Hyundai Tucson, который является одним из самых больших компактных кроссоверов.

Такая разница в размерах с кроссоверами является результатом наличия у Santa Cruz грузового отсека, который значительно длиннее, чем грузовые отсеки большинства внедорожников независимо от сегмента. Однако, с другой стороны, это самое короткое спальное место на рынке пикапов — 4,3 фута.

У Ford Maverick оно немного больше — 4,5 фута и имеет более традиционную форму. Однако, если ему не хватает общей вместимости, он компенсирует это множеством продуманных функций, которые призваны добавить универсальности и безопасности за пределами обычного пикапа. Вы можете прочитать наш подробный обзор пикапа Hyundai Santa Cruz здесь или посмотреть видео о нем ниже.

Каковы характеристики экономичности и производительности Santa Cruz?

В стандартную комплектацию Santa Cruz SE и SEL входит 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 191 лошадиная сила и 181 фунт-фут крутящего момента, что является типичным показателем для базового двигателя компактного кроссовера.

Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартным передним приводом, но полный привод доступен в качестве опции. По оценкам EPA, экономия топлива составляет 22 mpg по городу, 26 mpg по шоссе и 23 mpg в сочетании с FWD, что намного ниже, чем у Ford Maverick Hybrid с 37 mpg.

Базовый двигатель Santa Cruz показывает 21/25/23 с AWD, чего не скажешь о гибридном Maverick. Максимальная буксировочная способность с этим двигателем составляет 3 500 фунтов с тормозами для прицепа и 1 650 без них.

Каков Santa Cruz в управлении?

Santa Cruz — один из самых отзывчивых и маневренных компактных кроссоверов… независимо от того, что происходит за стойкой C. В нем нет абсолютно ничего похожего на грузовик, что, возможно, плохо, если вы хотите упругой езды, неровной управляемости и медленного рулевого управления. В противном случае, он оказывается шокирующе острым и способным промчаться по извилистой горной дороге.

Переведите переключатель режима движения в положение Sport, и рулевое управление потеряет свою первоначальную оцепенелость при смещении центра в пользу правильного дополнительного усилия. Подвеска с независимой многозвенной конструкцией сзади остается решительно выверенной и собранной. В то же время, подвеска находится на жестком конце спектра, но не в грузовом смысле. Скорее, как в Mazda CX-5 — жесткая, но с хорошей амортизацией.