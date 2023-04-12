Toyota Sequoia 2023 года: несколько шагов вперёд, несколько — назад

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Toyota Sequoia 2023 года представляет собой первый полный редизайн полноразмерного внедорожника Toyota со времен президентства Джорджа Буша-младшего. Поэтому не стоит удивляться, что он значительно улучшен в области эффективности двигателя (оснащен гибридным V6 с двойным турбонаддувом), качества интерьера и технологий. Дизайн, безусловно, тоже стал более современным, а Sequoia TRD Pro 2023 года — еще более способным "горным козлом".

Проблема в том, что Sequoia фактически отброшена назад в ключевых аспектах. Снаружи она стала немного меньше, что усугубляет проблемы внутренней компоновки, вызванные гибридной батареей и переходом на старую добрую цельную заднюю ось по сравнению с независимой задней осью предшественников.

Результат — тесное сиденье третьего ряда в сегменте, где должны с комфортом помещаться полноразмерные взрослые, и уменьшенное, крайне ограниченное грузовое пространство.

Цельная задняя ось также не способствует управляемости Sequoia, а в паре с огромными 23-дюймовыми колесами Capstone приводит к зубодробительной езде, которая откровенно шокирует для автомобиля стоимостью около 80 000 долларов.

Ценообразование — это еще один вопрос. Несмотря на то что Sequoia меньше, менее функциональна и в целом менее конкурентоспособна, чем Ford Expedition, Jeep Wagoneer и братья и сестры Tahoe и Yukon от GM, она стоит дороже. Возможно, можно утверждать, что гибридная силовая установка должна стоить дороже, но ее преимущество в эффективности ничтожно мало, и мы точно не получали 20 миль в час во время наших испытаний. Короче говоря, новая Sequoia не стоит 15-летнего ожидания.

Интерьер Sequoia и автомобильные технологии

Sequoia разделяет дизайн кабины с полноразмерным грузовиком Tundra. Он не страдает от этого факта с точки зрения эстетики, но это, возможно, объясняет, почему внутри вы найдете несколько больше жесткого пластика, чем в Chevy Tahoe или Jeep Wagoneer.

Верхние уровни отделки все же украшают салон, включая необычные сиденья TRD Pro с красным камуфляжным принтом (внизу справа) или роскошное сочетание отделки из дерева с открытыми порами, черных сидений и белого кожзаменителя (вверху, внизу слева).

В стандартную комплектацию большинства комплектаций входит огромный 14-дюймовый сенсорный экран (в базовой комплектации SR5 — 8-дюймовый). Операционная система — самая новая из предлагаемых Toyota, с яркой, минималистичной графикой и естественным распознаванием речи. Она отзывчива и работает быстро.

Насколько велика Sequoia?

Будучи полноразмерным внедорожником, Sequoia явно огромна снаружи по сравнению с таким кроссовером, как Highlander, или даже с таким внедорожником, как 4Runner. Однако снаружи он меньше своих американских полноразмерных внедорожников-конкурентов, а проблемы с компоновкой в задней части делают его еще меньше внутри.

Попросту говоря, сиденья третьего ряда и грузовой отсек Sequoia не выдерживают конкуренции.

Это больше похоже на то, что вы найдете в трехрядном кроссовере, хотя и с большей высотой посадки. Оно уникально сдвигается вперед и назад, но это сделано скорее для увеличения грузового пространства.

Несмотря на эту особенность, грузовое пространство крайне ограничено. Самая большая проблема заключается в том, что третий ряд не складывается в пол, как у конкурентов, и не убирается. В результате получается фактически помост для ваших вещей, который нужно значительно приподнять и наклонить, чтобы достать.

При использовании третьего ряда пространство уменьшается до такой степени, что многие большие кроссоверы с тремя рядами сидений не могут сравниться с ними.

И правда, вы можете сдвинуть третий ряд вперед, чтобы освободить дополнительное пространство, но вы просто еще больше уменьшаете третий ряд, и результат все равно не соответствует тому, что вы можете разместить в американских конкурентах. Toyota, по крайней мере, придумала умный многоуровневый пол и систему перегородок, но это в основном кажется обходным решением для фундаментального недостатка.

Характеристики топливной экономичности и производительности Sequoia

Каждый Sequoia получает гибридную силовую установку, получившую название i-Force Max. Она состоит из 3,5-литрового твин-турбо V6 и одного электромотора, расположенного между двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Эта конструкция принципиально отличается от традиционных гибридов Toyota, ориентированных на эффективность.

Действительно, хотя Sequoia и достигает показателей экономии топлива выше среднего по EPA, большее значение имеют его эксплуатационные характеристики: 437 лошадиных сил и 583 фунт-фут крутящего момента. Крутящий момент, в частности, превосходит бензиновые конкуренты GM, Ford и Jeep. Его тяговое усилие 9 520 фунтов также превосходит их.

Экономия топлива также превосходит их: 21 mpg по городу, 24 mpg по шоссе и 22 mpg в сочетании со стандартным задним приводом или 19/22/20 mpg с опциональным полным приводом. В реальных условиях, однако, мы и близко не подошли к этому показателю, показав в среднем около 16 миль в час при движении по шоссе и в пригороде.

Какова Sequoia в управлении?

Хотя Sequoia и является гибридом, во время вождения об этом трудно догадаться, так что не стоит ожидать от нее 6 000-фунтового Prius. Твин-турбо V6 такой же мощный, как и любой V8, если не мощнее.

Нажмите на педаль газа, и электромотор и турбодвигатель координируют свои действия, обеспечивая плавный, не требующий усилий крутящий момент, который сохраняется во всем диапазоне оборотов. Надавите сильнее, и вы получите глубокий, горловой рык.

Он еще громче в модели TRD Pro, которая оснащена выхлопной трубой. Традиционный 10-ступенчатый автомат также означает отсутствие гула, как это бывает с трансмиссией e-CVT в других гибридах Toyota.

На этом положительные стороны заканчиваются. Управляемость не выдерживает даже той низкой планки, которую задают полноразмерные внедорожники, поскольку она довольно похожа на баржу с легким, нечетким и медленным рулевым управлением.

Мягкая подвеска и цельная задняя ось не являются формулой для уверенности шасси и уверенности водителя. Качество езды в большинстве комплектаций нормальное, но мы настоятельно рекомендуем вам избегать топовой комплектации Capstone с ее зубодробительной ездой.

Из-за этого совершенно нормальное, гладкое дорожное покрытие кажется грунтовой дорогой, поскольку оно постоянно дрожит и вибрирует. Решение добавить гигантские 22-дюймовые колеса к комбинации шасси грузовика с кузовом на раме и цельной задней осью было не самым удачным.

То, что это происходит во внедорожнике стоимостью почти 80 000 долларов, который якобы может конкурировать с Escalade или Navigator начального уровня, вызывает смех.

Toyota Sequoia 2023 года это полностью новый и на удивление крутой полноразмерный внедорожник