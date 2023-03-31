Электромобили, которые чаще других нуждаются в замене батарей

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Когда электромобили (EV) впервые стали популярными, люди были обеспокоены дальностью хода. Однако по мере того, как автопроизводители с каждым годом выпускают все более дальнобойные электромобили, этот страх уменьшился.

Вместо этого многие потенциальные покупатели беспокоятся о долговечности электромобилей и о том, прослужат ли они так же долго, как автомобили, работающие на газе. Компания Recurrent Auto недавно провела исследование, чтобы ответить на эти вопросы, и его результаты обнадеживают всех, кто рассматривает возможность приобретения EV.

Команда Recurrent изучила сообщество из 15 000 автомобилей EV и обнаружила, что только 1,5 процента из них нуждались в замене батарей. Однако стоит отметить, что в это число не входят отзывы, такие как замена батарей, инициированная компанией Chevy для Bolt и Bolt EUV. Несмотря на эти отзывы, замена батарей по-прежнему является редкостью для большинства EV.

Nissan Leaf и Tesla Model S имеют самый высокий процент замен батарей без учета отзывов. Это неудивительно, поскольку эти модели были одними из первых разработанных EV, а более старые автомобили могут нуждаться в замене батарей после нескольких лет эксплуатации. Другие модели с немного более высоким процентом замены батарей включают Jaguar I-Pace, Chevy Volt, Tesla Model X, Audi e-Tron, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Исследование Recurrent также рассмотрело замену батарей в зависимости от модельного года и показало, что электромобили с десятью и более годами эксплуатации чаще нуждаются в замене. В 2011 модельном году наблюдался самый высокий процент замен батарей вне года отзыва — почти восемь процентов замененных батарей. Однако данные за период с 2017 по 2020 год несколько искажены из-за массовых отзывов автомобилей Chevy и Hyundai.

В некоторых отдельных модельных годах процент замены батарей был выше. Например, 8,5 процента Tesla Model S 2013 года выпуска заменили батареи, а 7,3 процента — модели 2014 года. У Nissan Leaf 2011 года выпуска процент замены батарей составлял 8,3 процента, а у модели 2012 года — 3,5 процента.

Если вы все еще беспокоитесь о замене батарей, есть и хорошие новости. Большинство замен батарей происходит по гарантии, которая, согласно федеральному законодательству, должна составлять не менее восьми лет или 100 000 миль для компонентов трансмиссии EV.

Кроме того, износ батареи не происходит линейно, поэтому вы не увидите постоянного снижения емкости батареи. Компания Recurrent обнаружила, что деградация происходит поэтапно: сначала происходит падение, а затем выравнивание в течение длительного периода времени. Плохая новость заключается в том, что если вам потребуется замена вне гарантии, стоимость может быть значительной, составляя половину или более стоимости автомобиля.

Замена батареи в Model S 14го года/ 550 км на одном заряде,правильный тюнинг Tesla