Haval H6 Lux 2022 года — максимальный пятизвёздочный рейтинг безопасности

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В условиях, когда именитые бренды поднимают цены, а предложение автомобилей по-прежнему ограничено, покупатели автомобилей массово обращаются к начинающим брендам, таким как GWM.

Haval H6 Lux 2022

GWM Haval H6 был самым продаваемым внедорожником в Китае в течение многих лет, а в Австралии он серьезно продвинулся в своей последней форме — рост составил 124 процента и в этом году было продано более 4000 единиц.

Хотя модельный ряд H6 недавно расширился и теперь включает гибрид, а также более элегантный стиль кузова H6 GT, здесь мы рассматриваем второй от базового, обычный H6 Lux с бензиновым двигателем.

Действительно ли они стоят внимания в качестве альтернативы Toyota RAV4, Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson и длинному списку других известных семейных моделей?

За эти деньги это, безусловно, довольно симпатичный внедорожник с резкими световыми сигналами, предлагающий много оборудования и пространства за эти деньги.

Сколько стоит GWM Haval H6 Lux

Компания предлагает прямые цены на национальном рынке, чтобы было меньше путаницы.

Базовая модель H6 Premium стоит 33 990 долларов США. Флагманская модель Ultra стоит еще $3000.

Для контекста давайте посмотрим на эквивалентные варианты конкурентов, используя цены, основанные на почтовом индексе Мельбурна:

Haval H6 Lux: $36 990

Toyota RAV4 GXL: $42 480

Mazda CX-5 Maxx Sport: $42 673

Hyundai Tucson Elite: $43,739

Mitsubishi Outlander LS: $44 060

Kia Sportage SX: $41,586

Что касается цветов, то стандартная базовая краска — Hamilton White. За синий сапфир, красный бургундский, зеленый энергетический, черный золотистый или серый айерс придется доплатить 495 долларов.

Каков GWM Haval H6 Lux внутри

С точки зрения отделки и выбора материалов, подгонки и отделки, а также общей эстетики интерьер, безусловно, предлагает лучшие впечатления, чем можно предположить по цене.

Это минимализм с несколькими броскими элементами отделки. Есть даже крышки динамиков, которые напоминают те Burmester, которые используются в Mercedes-Benz.

Да, на тоннеле слишком много пыли и царапин, но это общая проблема, которая не ограничивается GWM Haval.

H6 автоматически отпирается, когда вы подходите с ключом в кармане, а рулевое колесо имеет хороший ход вперед и назад.

Регулируемое с помощью электропривода водительское сиденье плоское и не имеет поддержки бедер, но отделка из искусственной кожи не кажется дешевой или неприятной. Оба передних сиденья также имеют подогрев.

За рулем с тонкой окантовкой, который кажется, что он мог бы быть от более дорогого автомобиля, расположен массивный цифровой дисплей, на котором отображаются обороты автомобиля и двигателя, анимация помощи при движении по полосе, монитор давления в шинах и маршрутный компьютер.

Он не обладает той степенью конфигурации, которую можно получить в кластере Volkswagen Group (нет полноразмерных карт), но имеет четкое разрешение и не запаздывает. Некоторые люди могут предпочесть традиционный вид спидометра и тахометра, которые GWM, вероятно, сможет закодировать.

Ножка индикатора находится слева, а круиз-контроль активируется маленькой ножкой на колонке.

Центральный сенсорный экран выглядит очень броско и имеет главный дисплей, предлагающий поверхностные элементы управления аудиосистемой и климатом, с немного труднодоступным вертикальным меню с левой стороны, предлагающим больше ярлыков.

Этот экран полагается на зеркалирование телефона для навигации, подключается к USB-порту на стороне пассажира под тоннелем (еще один пережиток левостороннего движения?), и предлагает хорошее качество Bluetooth с надежным повторным сопряжением.

Важным моментом является 360-градусная камера, которая с точки зрения различных углов обзора, которые она предлагает, и с точки зрения общего разрешения, является практически лучшей из всех, которые мы пробовали в автомобилях не класса люкс. В этой области она позорит многие более именитые бренды.

Сейчас в моде уменьшение количества кнопок и перевод функций в меню сенсорного экрана, что многие считают предпочтительным. Но все дело в том, как вы расположите все это, и насколько быстро система будет обрабатывать вводимые данные.

Есть кнопки для включения кондиционера, дефлекторов, камеры и аварийных огней, а также для выключения экрана. Но все остальное делается через дисплей.

Возиться с климат-контролем на сенсорном экране, менять подогрев сидений, включать и выключать различные системы помощи водителю — очень хлопотно, особенно если скорость загрузки не на пять с плюсом, как это иногда казалось здесь.

Переключатель передач Haval H6 представляет собой модный поворотный диск и выглядит очень стильно, с центральной частью, которую нужно нажать, чтобы включить паркинг. Но GWM было бы разумно добавить определенные начальную и конечную точки, а не позволять ему крутиться бесконечно.

В салоне, безусловно, имеется достаточно места для хранения вещей: большие дверные корзины, приличная консоль, держатель для солнцезащитных очков на крыше, держатель для телефона перед переключателем передач, подстаканники на тоннеле и скрытая секция под ним.

Невозможно отрицать, что задние сиденья сенсационно просторны: мое тело 194 см легко разместилось за моей идеальной водительской позицией с запасом места.

На задних сиденьях есть необходимые крепления для детских кресел, откидной подлокотник с подстаканниками, карманы для карт, амортизированные складные ручки, задние вентиляционные отверстия и два порта USB-A.

Доступ в багажник в данной комплектации осуществляется через ручную заднюю дверь, а его объем указан как 600 литров. С левой и правой стороны имеется несколько вещевых ящиков, съемная шторка для груза, а также задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60:40.

Под грузовым полом расположено временное запасное колесо для экономии места.

Что под капотом

Большинство моделей Haval H6 имеют общий 2,0-литровый турбобензиновый двигатель с пиковой мощностью 150 кВт при 6000 об/мин и 320 Нм между 1500 и 4000 об/мин.

Он агрегатируется со стандартной семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Большая часть модельного ряда имеет передний привод, но полный привод является опцией в комплектации H6 Ultra.

Расход топлива для протестированного автомобиля составляет заявленные 7,4 литра на 100 км, а пиковая буксировочная способность указана как 2000 кг.

Тест на экономичность на шоссе показал расход 7,1 л/100 км, в то время как на более смешанном маршруте расход составил 8,5 л/100 км.

Как едет GWM Haval H6 Lux

Сиденья не предлагают большой поддержки бедер или боковой поддержки, но, с другой стороны, водительское место приподнято и из него легко выглядывать.

Двигатель не испытывает недостатка в динамике, иногда побрякивая передними шинами Hankook Ventus 225/60, с широким диапазоном крутящего момента и приемлемым уровнем отточенности изнутри. Мы смогли преодолеть отрезок 0-100 км/ч чуть более чем за 8,0 секунд.

Собственная трансмиссия GWM с двумя сцеплениями в целом вела себя довольно хорошо с плавными переключениями.

Лучший способ управлять таким турбодвигателем и DCT — быть прогрессивным, а не агрессивным при нажатии на педаль газа, чтобы свести на нет вращение передних колес, задержку двигателя и задержку трансмиссии.

Динамические характеристики не ужасны. Подвеска довольно мягкая и податливая, рулевое управление легкое, а утонченность в плане шума, вибрации и резкости была приемлемой.

Но есть также некоторые крены кузова в поворотах, слабая обратная связь с рулевым управлением и подвеска, которая, по ощущениям, склонна к проскальзыванию на небольших острых дорожных неровностях. Она могла бы лучше контролировать, как автомобиль отскакивает от неровностей.

Но, честно говоря, средний покупатель, вероятно, сочтет ее вполне приемлемой, что она и есть.

Есть множество функций помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, который работает хорошо, систему помощи при движении по полосе, которая направляет вас между линиями дороги, если поворот не слишком крутой, и предупреждающие индикаторы слепых зон в зеркалах.

Вы также можете посмотреть анимацию системы поддержания полосы движения в реальном времени на панели приборов, показывающую, что видят камеры и радары.

Одно из замечаний — функция аварийного удержания полосы движения, которая слишком чувствительна и сигналит вам, даже если вы не выходите за пределы полосы. Если ее отключить (через несколько экранных меню), она снова включается при повторном запуске.

Система адаптивного круиз-контроля также предназначена для замедления автомобиля на поворотах, но опять же она оказалась слишком чувствительной. Я бы просто переключил ее с помощью акселератора.

Что вы получаете

Основные характеристики H6 Premium:

Светодиодные фары и задние фонари.

Автоматические фары, стеклоочистители.

18-дюймовые легкосплавные диски.

Компактное запасное колесо.

Бесключевой доступ, кнопочный запуск.

Тканевые сиденья с ручной регулировкой.

Однозонный климат-контроль.

Задние вентиляционные отверстия.

10,25-дюймовую панель приборов.

10,25-дюймовый сенсорный экран.

Apple CarPlay, Android Auto (проводной).

Передний и задний USB-порты.

Аудиосистему с шестью динамиками.

Камеру заднего хода.

2022 Haval H6 Lux.

2022 Haval H6 Lux.

H6 Lux добавляет:

Рейлинги на крыше.

Передние датчики парковки.

Заднее защитное стекло.

Боковые зеркала с электроприводом складывания.

Четыре окна с одним касанием.

Рулевое колесо с кожаной отделкой.

Двухзонный климат-контроль.

Сиденья из синтетической кожи.

Подогрев передних сидений.

Сиденье водителя с электрорегулировкой.

Антибликовое зеркало заднего вида.

360-градусные камеры.

Адаптивный круиз-контроль.

Система помощи в дорожных пробках.

Флагманский H6 Ultra добавляет такие функции, как 19-дюймовые колеса, панорамный люк, подогрев рулевого колеса, беспроводное зарядное устройство для телефона, вентилируемые передние сиденья, самопарковка, предупреждение о перекрестном трафике, обновление 12,3-дюймового сенсорного экрана и дисплей head-up.

Безопасен ли GWM Haval H6 Lux

GWM Haval H6 получил максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности ANCAP по последним протоколам 2020-22 годов.

Он набрал 90 процентов по защите взрослых, 88 процентов по защите детей, 73 процента по защите пешеходов/мотоциклистов и 81 процент по вспомогательным функциям безопасности.

В стандартную комплектацию входят двойные фронтальные, фронтальные боковые и шторки безопасности, а также фронтальная центральная подушка безопасности для водителя и пассажира при боковом ударе. Вы также получите датчики парковки с обеих сторон.

Стандартные функции помощи включают:

Автономное экстренное торможение (AEB).

Обнаружение автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Помощь на перекрестках.

Предупреждение переднего столкновения.

Адаптивный круиз-контроль с функцией stop/go.

Средства поддержания полосы движения и центрирования.

Предупреждение о сходе с полосы движения.

Распознавание дорожных знаков.

Мониторинг слепых зон.

Предупреждение о перекрестном движении задним ходом.

Обнаружение сонливости водителя.

Помощь при дорожных заторах.

Аварийное сохранение полосы движения.

Интеллектуальное управление поворотами.

Сколько стоит эксплуатация GWM Haval H6 Lux

Одним из способов решения проблемы низкой стоимости при перепродаже и отсутствия репутации GWM является предоставление отличной семилетней гарантии без ограничения пробега — одной из самых длительных среди всех марок.

Первое обслуживание должно быть проведено через 12 месяцев или 10 000 км. Интересно, что все остальные обслуживания проводятся через более длительные интервалы в 15 000 км. Как обычно бывает в таких планах, в нее не входят многие расходные материалы.