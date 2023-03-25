В условиях, когда именитые бренды поднимают цены, а предложение автомобилей по-прежнему ограничено, покупатели автомобилей массово обращаются к начинающим брендам, таким как GWM.
GWM Haval H6 был самым продаваемым внедорожником в Китае в течение многих лет, а в Австралии он серьезно продвинулся в своей последней форме — рост составил 124 процента и в этом году было продано более 4000 единиц.
Хотя модельный ряд H6 недавно расширился и теперь включает гибрид, а также более элегантный стиль кузова H6 GT, здесь мы рассматриваем второй от базового, обычный H6 Lux с бензиновым двигателем.
Действительно ли они стоят внимания в качестве альтернативы Toyota RAV4, Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson и длинному списку других известных семейных моделей?
За эти деньги это, безусловно, довольно симпатичный внедорожник с резкими световыми сигналами, предлагающий много оборудования и пространства за эти деньги.
Компания предлагает прямые цены на национальном рынке, чтобы было меньше путаницы.
Базовая модель H6 Premium стоит 33 990 долларов США. Флагманская модель Ultra стоит еще $3000.
Для контекста давайте посмотрим на эквивалентные варианты конкурентов, используя цены, основанные на почтовом индексе Мельбурна:
Что касается цветов, то стандартная базовая краска — Hamilton White. За синий сапфир, красный бургундский, зеленый энергетический, черный золотистый или серый айерс придется доплатить 495 долларов.
С точки зрения отделки и выбора материалов, подгонки и отделки, а также общей эстетики интерьер, безусловно, предлагает лучшие впечатления, чем можно предположить по цене.
Это минимализм с несколькими броскими элементами отделки. Есть даже крышки динамиков, которые напоминают те Burmester, которые используются в Mercedes-Benz.
Да, на тоннеле слишком много пыли и царапин, но это общая проблема, которая не ограничивается GWM Haval.
H6 автоматически отпирается, когда вы подходите с ключом в кармане, а рулевое колесо имеет хороший ход вперед и назад.
Регулируемое с помощью электропривода водительское сиденье плоское и не имеет поддержки бедер, но отделка из искусственной кожи не кажется дешевой или неприятной. Оба передних сиденья также имеют подогрев.
За рулем с тонкой окантовкой, который кажется, что он мог бы быть от более дорогого автомобиля, расположен массивный цифровой дисплей, на котором отображаются обороты автомобиля и двигателя, анимация помощи при движении по полосе, монитор давления в шинах и маршрутный компьютер.
Он не обладает той степенью конфигурации, которую можно получить в кластере Volkswagen Group (нет полноразмерных карт), но имеет четкое разрешение и не запаздывает. Некоторые люди могут предпочесть традиционный вид спидометра и тахометра, которые GWM, вероятно, сможет закодировать.
Ножка индикатора находится слева, а круиз-контроль активируется маленькой ножкой на колонке.
Центральный сенсорный экран выглядит очень броско и имеет главный дисплей, предлагающий поверхностные элементы управления аудиосистемой и климатом, с немного труднодоступным вертикальным меню с левой стороны, предлагающим больше ярлыков.
Этот экран полагается на зеркалирование телефона для навигации, подключается к USB-порту на стороне пассажира под тоннелем (еще один пережиток левостороннего движения?), и предлагает хорошее качество Bluetooth с надежным повторным сопряжением.
Важным моментом является 360-градусная камера, которая с точки зрения различных углов обзора, которые она предлагает, и с точки зрения общего разрешения, является практически лучшей из всех, которые мы пробовали в автомобилях не класса люкс. В этой области она позорит многие более именитые бренды.
Сейчас в моде уменьшение количества кнопок и перевод функций в меню сенсорного экрана, что многие считают предпочтительным. Но все дело в том, как вы расположите все это, и насколько быстро система будет обрабатывать вводимые данные.
Есть кнопки для включения кондиционера, дефлекторов, камеры и аварийных огней, а также для выключения экрана. Но все остальное делается через дисплей.
Возиться с климат-контролем на сенсорном экране, менять подогрев сидений, включать и выключать различные системы помощи водителю — очень хлопотно, особенно если скорость загрузки не на пять с плюсом, как это иногда казалось здесь.
Переключатель передач Haval H6 представляет собой модный поворотный диск и выглядит очень стильно, с центральной частью, которую нужно нажать, чтобы включить паркинг. Но GWM было бы разумно добавить определенные начальную и конечную точки, а не позволять ему крутиться бесконечно.
В салоне, безусловно, имеется достаточно места для хранения вещей: большие дверные корзины, приличная консоль, держатель для солнцезащитных очков на крыше, держатель для телефона перед переключателем передач, подстаканники на тоннеле и скрытая секция под ним.
Невозможно отрицать, что задние сиденья сенсационно просторны: мое тело 194 см легко разместилось за моей идеальной водительской позицией с запасом места.
На задних сиденьях есть необходимые крепления для детских кресел, откидной подлокотник с подстаканниками, карманы для карт, амортизированные складные ручки, задние вентиляционные отверстия и два порта USB-A.
Доступ в багажник в данной комплектации осуществляется через ручную заднюю дверь, а его объем указан как 600 литров. С левой и правой стороны имеется несколько вещевых ящиков, съемная шторка для груза, а также задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60:40.
Под грузовым полом расположено временное запасное колесо для экономии места.
Большинство моделей Haval H6 имеют общий 2,0-литровый турбобензиновый двигатель с пиковой мощностью 150 кВт при 6000 об/мин и 320 Нм между 1500 и 4000 об/мин.
Он агрегатируется со стандартной семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Большая часть модельного ряда имеет передний привод, но полный привод является опцией в комплектации H6 Ultra.
Расход топлива для протестированного автомобиля составляет заявленные 7,4 литра на 100 км, а пиковая буксировочная способность указана как 2000 кг.
Тест на экономичность на шоссе показал расход 7,1 л/100 км, в то время как на более смешанном маршруте расход составил 8,5 л/100 км.
Сиденья не предлагают большой поддержки бедер или боковой поддержки, но, с другой стороны, водительское место приподнято и из него легко выглядывать.
Двигатель не испытывает недостатка в динамике, иногда побрякивая передними шинами Hankook Ventus 225/60, с широким диапазоном крутящего момента и приемлемым уровнем отточенности изнутри. Мы смогли преодолеть отрезок 0-100 км/ч чуть более чем за 8,0 секунд.
Собственная трансмиссия GWM с двумя сцеплениями в целом вела себя довольно хорошо с плавными переключениями.
Лучший способ управлять таким турбодвигателем и DCT — быть прогрессивным, а не агрессивным при нажатии на педаль газа, чтобы свести на нет вращение передних колес, задержку двигателя и задержку трансмиссии.
Динамические характеристики не ужасны. Подвеска довольно мягкая и податливая, рулевое управление легкое, а утонченность в плане шума, вибрации и резкости была приемлемой.
Но есть также некоторые крены кузова в поворотах, слабая обратная связь с рулевым управлением и подвеска, которая, по ощущениям, склонна к проскальзыванию на небольших острых дорожных неровностях. Она могла бы лучше контролировать, как автомобиль отскакивает от неровностей.
Но, честно говоря, средний покупатель, вероятно, сочтет ее вполне приемлемой, что она и есть.
Есть множество функций помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, который работает хорошо, систему помощи при движении по полосе, которая направляет вас между линиями дороги, если поворот не слишком крутой, и предупреждающие индикаторы слепых зон в зеркалах.
Вы также можете посмотреть анимацию системы поддержания полосы движения в реальном времени на панели приборов, показывающую, что видят камеры и радары.
Одно из замечаний — функция аварийного удержания полосы движения, которая слишком чувствительна и сигналит вам, даже если вы не выходите за пределы полосы. Если ее отключить (через несколько экранных меню), она снова включается при повторном запуске.
Система адаптивного круиз-контроля также предназначена для замедления автомобиля на поворотах, но опять же она оказалась слишком чувствительной. Я бы просто переключил ее с помощью акселератора.
Основные характеристики H6 Premium:
H6 Lux добавляет:
Флагманский H6 Ultra добавляет такие функции, как 19-дюймовые колеса, панорамный люк, подогрев рулевого колеса, беспроводное зарядное устройство для телефона, вентилируемые передние сиденья, самопарковка, предупреждение о перекрестном трафике, обновление 12,3-дюймового сенсорного экрана и дисплей head-up.
GWM Haval H6 получил максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности ANCAP по последним протоколам 2020-22 годов.
Он набрал 90 процентов по защите взрослых, 88 процентов по защите детей, 73 процента по защите пешеходов/мотоциклистов и 81 процент по вспомогательным функциям безопасности.
В стандартную комплектацию входят двойные фронтальные, фронтальные боковые и шторки безопасности, а также фронтальная центральная подушка безопасности для водителя и пассажира при боковом ударе. Вы также получите датчики парковки с обеих сторон.
Стандартные функции помощи включают:
Одним из способов решения проблемы низкой стоимости при перепродаже и отсутствия репутации GWM является предоставление отличной семилетней гарантии без ограничения пробега — одной из самых длительных среди всех марок.
Первое обслуживание должно быть проведено через 12 месяцев или 10 000 км. Интересно, что все остальные обслуживания проводятся через более длительные интервалы в 15 000 км. Как обычно бывает в таких планах, в нее не входят многие расходные материалы.
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