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Даниил Полоников

США ввели для России огромные тарифы на алюминий в связи с годовщиной СВО

3:05
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Соединенные Штаты с 10 апреля введут 200%-ный тариф на алюминий и производные, выпущенные в России, заявили в Белом доме, фактически введя запрет.

США ввели для России огромные тарифы на алюминий в связи с годовщиной СВО

Соединенные Штаты также применят 200%-ный тариф на импорт первичного алюминия, произведенного в России, с 10 апреля.

Российский алюминий производится компанией "Русал", на долю которой приходится около 6% мировых поставок.

"Alcoa приветствует введение тарифов правительством США на российский алюминий, — заявил американский производитель алюминия. — Мы продолжаем выступать за санкции как наиболее эффективное средство, позволяющее правительству принять меры против России и уравнять условия для американских производителей".

Ни российский металл, ни компании, которые его производят, не попали под санкции против некоторых российских компаний в ответ на ввод Россией войск на Украину в прошлом году.

Однако в 2018 году санкции Министерства финансов США в отношении "Русала" заморозили большую часть экспорта компании, парализовали цепочку поставок и отпугнули покупателей.

Санкции также вызвали скачок цен на алюминий на Лондонской бирже металлов, которая в пятницу пропустила новость о тарифах мимо ушей, поскольку на российский металл приходится лишь небольшая часть импорта алюминия в США.

Цены на алюминий, жизненно важный для транспортной, упаковочной и строительной промышленности, снизились на 2% и составили $8 727 за тонну по состоянию на 1537 GMT. Ранее они достигали $2 321,5, самого низкого уровня с 9 января.

Американский импорт некованого алюминия и сплавов из России составил 191 809 тонн, или примерно 4,4% от более чем 4,4 млн тонн в прошлом году, по сравнению с 8,9% в 2018 году и 14,6% в 2017 году, согласно данным Trade Data Monitor.

Русал отказался от комментариев, когда с ним связалось агентство Рейтер.

Аналитики говорят, что если Россия решит принять ответные меры на 200%-ные тарифы на алюминий, она потенциально может ограничить экспорт никеля или палладия.

Данные Trade Data Monitor (TDM) показывают, что почти 11% из 92 624 тонн никеля, импортированного Соединенными Штатами в прошлом году, поступило из России, а поставки российского палладия в объеме 20 тонн составили почти 35% американского импорта.

Никель жизненно необходим для аэрокосмической промышленности и батарей электромобилей. Палладий же является ключевым компонентом для автокатализаторов в автомобилях, работающих на бензине.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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