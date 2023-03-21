Россияне переходят на подержанные автомобили: санкции ударили по автосфере

5:00 Your browser does not support the audio element. Авто

В прошлом году расходы на новые автомобили в России сократились более чем в два раза, поскольку автомобильная промышленность ощутила на себе всю силу западных санкций из-за конфликта на Украине: производство сократилось, цены выросли, а покупатели перешли на более дешевые подержанные модели.

Хотя аналитики продолжают спорить об общей эффективности экономических ограничений в отношении России, нет сомнений в том, что они сильно ударили по ее автомобильной промышленности, которая в значительной степени зависела от иностранных производителей и импортных деталей.

В прошлом году расходы на новые автомобили упали на 52% до 1,5 триллиона рублей (20,4 миллиарда долларов), а количество проданных новых автомобилей сократилось на 58,8%. Производство автомобилей также упало до самого низкого уровня с момента распада Советского Союза в 1991 году, поскольку западные автопроизводители остановили производство и продали заводы.

Общие расходы на новые и подержанные легковые автомобили снизились более чем на 15% в 2022 году, поскольку инфляция привела к росту цен и снижению уровня жизни, показывают данные аналитического агентства "Автостат", несмотря на 14%-ный рост расходов на подержанные автомобили.

В результате на подержанные автомобили приходится почти три четверти всех проданных автомобилей, по сравнению с 55% в 2021 году, свидетельствуют данные.

"Деньги перетекали на рынок подержанных автомобилей, так как цены на них держались, в то же время структура рынка новых автомобилей существенно изменилась", — сказал генеральный директор "Автостата" Сергей Удалов. "На нем остались бюджетные "Лады" и китайские автомобили с ценой от 2 миллионов рублей и выше, в то время как премиальные бренды практически полностью ушли", — сказал он.

Годовая инфляция в 11,9% в прошлом году способствовала снижению реальных располагаемых доходов россиян на 1%, по данным статистического агентства Росстат. Ритейлеры инвестировали значительные средства в дисконтные форматы магазинов, и эта тенденция находит отражение в автомобильном секторе.

Антон, сотрудник крупной российской компании, отказавшийся назвать свою фамилию, купил в декабре подержанную Skoda, предпочтя автомобиль западного производства отечественному или китайскому.

Его Skoda стоила 2,5 миллиона рублей, что примерно на 1 миллион рублей дороже, чем годом ранее, но все равно на 1 миллион рублей дешевле, чем абсолютно новая версия.

Антон сказал, что ему повезло, что он купил подержанный автомобиль иностранного производства с небольшим пробегом, так как запасы машин на складах заканчиваются.

"Новая машина сейчас — это привилегия богатых людей, если только это не Lada или китайская машина", — сказал он.

По данным Автостата, средняя цена новых автомобилей, проданных в прошлом году, выросла на 17% до 2,33 миллиона рублей, а подержанных — на 32% до 890 000 рублей.

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, подразделение Volkswagen (VOWG_p.DE), заявил, что поставки в Россию упали на 80% в 2022 году. Volkswagen закрыл свои российские заводы и прекратил импорт, но еще не договорился о продаже, как некоторые из его коллег.

Французская компания Renault (RENA.PA) продала свою контрольную долю в российском АвтоВАЗе российскому государству, как сообщается, всего за один рубль, но с шестилетним опционом на обратный выкуп. Тот же государственный покупатель затем приобрел активы Nissan (7201.T) за один евро.

Импорт подержанных автомобилей в прошлом году резко возрос, причем лидирующие позиции заняли автомобили из Японии. Япония ограничила экспорт дорогих автомобилей в Россию, но подержанные автомобили, ввозимые частными лицами, не подпадают под ограничения.

Бегство с Запада позволило китайским брендам захватить долю рынка. В одном громком деле детали двигателя китайской компании JAC используются для возрождения "Москвича" советских времен.

Аналитики рынка ожидают, что продажи новых автомобилей в этом году поднимутся примерно до 800 000 с 687 370 в 2022 году, но все еще намного ниже более чем 1,6 миллиона, проданных в 2021 году.