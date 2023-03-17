2023 Polestar 2 — высококлассный электрический спортивный седан

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Все современные электромобили премиум-класса имеют много общих черт. Они довольно стильные, оснащены модными технологиями и мощными электродвигателями.

Polestar 2 — один из лучших спортивных седанов

Polestar 2 тоже имеет все это, но он выходит за рамки этих основных характеристик, обладая ездовыми и управляющими свойствами одних из лучших спортивных седанов на рынке, как с электрическими силовыми агрегатами, так и без них. И это при достойной стоимости по сравнению с другими электромобилями премиум-класса.

Да, вождение Polestar 2 — это то, что продаст вам этот автомобиль. Он охотно входит в повороты и кажется легче, чем заявлено в его технических характеристиках. С двухмоторной трансмиссией он также чертовски быстр. Кроме того, внутри очень просторно и тихо, а также имеется высокотехнологичная информационно-развлекательная система, разработанная Google.

А при цене в диапазоне от низких до средних 50 000 долларов, она может предложить больше мощности за эти деньги, чем BMW i4 или Genesis GV60. Tesla Model 3 — это единственное, что предлагает более высокую стоимость на бумаге, но нам больше нравится стиль Polestar, хэтчбек и элементы управления в салоне.

Однако при выборе Polestar следует помнить, что базовый одномоторный автомобиль, хотя и является самым дешевым, не обеспечивает большего запаса хода, чем двухмоторный, и имеет значительно меньшую мощность. Кроме того, она не намного дешевле.

Так что, скорее всего, его стоит пропустить. А интерьер каждого Polestar 2 не совсем соответствует требованиям роскошного автомобиля, особенно по сравнению с i4 и GV60 (не говоря уже об автомобилях, выпускаемых родственной компанией Polestar, Volvo). Но в целом Polestar 2 — это недорогой и очень веселый электромобиль, на который стоит обратить внимание.

Что нового в 2023 году?

Polestar 2 больше не претендует на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов. MSRP также немного дороже. Доступны новые цвета. Модернизированный тепловой насос доступен в комплектации Plus Pack, а в комплектацию Performance Pack входит калибровка двигателя высокой мощности. Apple CarPlay также теперь входит в стандартную комплектацию.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Polestar 2?

Несмотря на высокую, почти внедорожную внешность Polestar 2, салон ощущается относительно легковым. Большую роль в этом играет посадка. Передние сиденья можно поднять довольно высоко, чтобы получить столь желанное положение внедорожника, но благодаря тому, что батареи расположены в центре автомобиля, есть возможность опустить сиденья ниже.

Это очень соответствует спортивному стилю Polestar. Такое расположение батарей также означает, что на заднем сиденье больше места для ног и ступней.

Несмотря на простор, остальная часть интерьера Polestar 2 кажется немного неудовлетворительной для автомобиля стоимостью около 50 000 долларов. Некоторые пластики кажутся шероховатыми и дешевыми. И он очень монохромный.

Центральное расположение батареи, хотя и способствует увеличению вертикального пространства, означает наличие огромного центрального тоннеля, который ущемляет пространство для коленей и локтей. Однако есть и светлые пятна, такие как удобный шестиугольный переключатель скоростей, красивая стеклянная крыша с подсвечивающимся логотипом Polestar (часть пакета Plus Pack) и несколько интересных текстурированных панелей отделки. Но его можно было бы еще немного приукрасить.

Информационно-развлекательная система также хороша

Каждый Polestar 2 получает яркий и четкий 11-дюймовый сенсорный экран с интерфейсом Android Automotive OS, который управляет практически всеми элементами управления салоном, от навигации до климата.

Он очень отзывчивый, а функции разделены на категории с большими иконками. Он также достаточно настраиваемый, и теперь совместим с Apple CarPlay. И хотя большинство элементов управления осуществляется с помощью сенсорного экрана, все же имеется физический регулятор громкости с кнопкой воспроизведения/паузы.

Насколько велик Polestar 2?

Polestar 2 по размерам и форме близок ко многим другим EV, включая Ford Mustang Mach-E, BMW i4, Genesis GV60 и Tesla Model 3. Он немного короче в длину, но является одним из самых высоких образцов. Это также ставит его в один ряд со многими роскошными седанами начального уровня, такими как BMW 3 Series, Audi A4 и A5 Sportback, и даже Volvo S60.

Как уже упоминалось ранее, Polestar 2 кажется довольно просторным внутри. Здесь много места для головы и ног на обоих рядах сидений. Сами сиденья ощущаются очень мягкими, но при этом не слишком твердыми, поэтому они отлично подходят как для коротких, так и для длинных дистанций.

Грузовое пространство, на бумаге, адекватное, но не выдающееся — 14,3 кубических фута при поднятых сиденьях. Мы обнаружили, что за задним сиденьем помещается меньше, чем в Mustang Mach-E, Kia EV6, но немного больше, чем в BMW i4, а тот факт, что это хэтчбек, дает ему большую гибкость, чем Tesla Model 3.

Кроме того, у него есть шокирующе глубокий колодец под полом грузового отсека, который предлагает дополнительное пространство, скрытое от глаз. В нем также есть небольшой багажник для других мелочей, возможно, даже для автомобильного зарядного устройства.

Каковы технические характеристики Polestar 2?

Стандартная модель Polestar 2 оснащается одним передним двигателем мощностью 231 лошадиная сила и 243 фунт-фут крутящего момента. Он приводит в движение передние колеса и питается от батареи емкостью 78 киловатт-часов, одинаковой для всех Polestar 2. Запас хода составляет 270 миль, а комбинированная эффективность, по оценкам EPA, равна 31 кВтч/100 миль или 107 mpg-e. По оценкам Polestar, он разгоняется до 60 миль/ч за 7 секунд, а его максимальная скорость составляет 100 миль/ч.

Далее следует двухмоторная версия, у которой двигатель спереди и сзади развивают 408 лошадиных сил и 487 фунт-фут крутящего момента. При этом снижается запас хода и эффективность, но довольно незначительно. Запас хода уменьшился до 260 миль, а эффективность составляет 34 кВтч/100 миль или 100 mpg-e. По оценкам Polestar, разгон от 0 до 60 составляет 4,5 секунды, а максимальная скорость увеличилась до 127 миль/ч.

В качестве опции для автомобиля с двумя двигателями также доступно обновление программного обеспечения. Оно увеличивает мощность до 469 лошадей и крутящий момент до 502 фунт-фут.

Каков Polestar 2 в управлении?

Одна из главных причин выбрать Polestar 2 среди конкурентов — это превосходная управляемость. Каким-то образом Polestar удалось сделать так, что этот EV весом примерно 4500 фунтов кажется на 1000 фунтов легче, чем он есть на самом деле. Автомобиль мгновенно откликается на каждое воздействие быстрого и точного рулевого управления, при этом крены кузова минимальны.

Он также впечатляюще нейтрален, даже с одним двигателем и передним приводом, и просто умоляет вас покрутить его на поворотах. И это только со стандартной подвеской. Она становится только лучше с опциональным пакетом Performance Pack с фантастическими регулируемыми амортизаторами Ohlins.

Управляемость не идет в ущерб качеству езды. Подвеска немного жестче, чем у некоторых аналогичных EV, но она ни в коем случае не бьет вас по карману. Однако если у вас есть пакет Performance Pack, то на улице лучше использовать самые мягкие настройки, так как в самых жестких настройках он становится некомфортно жестким. Однако следует отметить, что в отличие от других регулируемых подвесок, эта настраивается вручную и не без некоторых усилий.

Самые большие различия в Polestars — в силовых агрегатах

Неудивительно, что версия с двумя двигателями мощностью 408 лошадиных сил впечатляет, и она будет держать вас прижатым к сиденью до тех пор, пока вы держите педаль нажатой, или пока вы не начнете подниматься до более высоких оборотов двигателя.

Как и у многих других электромобилей, мощность снижается на высоких оборотах. Но при обычной езде вы, скорее всего, этого не заметите. Вы можете получить больше мощности с помощью опционального изменения программного обеспечения, которое увеличивает мощность до 476 лошадиных сил и крутящий момент до 502 фунт-фут. Оно входит в пакет Performance Pack, который также добавляет подвеску Ohlins и модернизированные тормоза Brembo.

Одномоторный Polestar 2, к сожалению, существенно медленнее. Это и не удивительно, ведь его мощность чуть больше половины мощности двухмоторного. Да, он по-прежнему не отстает от трафика, у него отличная реакция дроссельной заслонки и мгновенный крутящий момент.

Но стоит поставить ногу, и становится ясно, что он быстро выдыхается. По ощущениям это больше похоже на роскошный седан начального уровня с базовым двигателем. Положительной стороной является то, что, хотя одноцилиндровый двигатель является переднеприводным, автомобиль все еще чувствует себя нейтрально, и нет никакого крутящего момента.

Тем не менее, когда вы можете получить вдвое больше мощности и вдвое больше колес всего за 3 500 долларов, потеряв при этом всего 10 миль запаса хода, трудно рекомендовать одномоторный автомобиль вместо двухмоторного.

Какова цена Polestar 2 в 2023 году?

Цены на Polestar 2 начинаются от $49 800 за одномоторный автомобиль. Версия с двумя двигателями начинается с 53 300 долларов. Как уже упоминалось в разделе об опыте вождения, увеличение цены на 3 500 долларов для приобретения автомобиля с двумя двигателями вполне оправдано, так как вы получаете значительно большую производительность при почти полном отсутствии потери дальности хода.

В стандартную комплектацию Polestar 2 входят 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодное освещение, люк с электроприводом, датчики парковки, бесконтактный вход и запуск двигателя, возможность использования телефона в качестве ключа от автомобиля, двухзонный автоматический климат-контроль, тканевый салон, регулируемые по высоте передние сиденья с подогревом, рулевое колесо, обтянутое искусственной кожей, 250-ваттная аудиосистема, 11-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы под управлением операционной системы Google и Apple CarPlay.

Опции в основном сгруппированы в три основных пакета. Два из них доступны для модели с одним двигателем, а один, Performance Pack, предназначен исключительно для модели с двумя двигателями.

Пакет Plus Pack стоит $4 200 и включает в себя множество желаемых функций, таких как модернизированный тепловой насос для климатических функций, который будет очень желателен в холодном климате для поддержания холодного климата. Он также добавляет подогрев рулевого колеса, подогрев заднего сиденья, подогрев форсунок стеклоочистителя, отделку салона деревом, беспроводную зарядку телефона и панорамную стеклянную крышу.

Пакет Pilot Pack стоимостью 3 400 долларов США включает в себя множество функций помощи водителю, о которых мы подробнее расскажем ниже. Пакет Performance Pack предназначен только для автомобиля с двумя двигателями, стоит $5 500 и включает в себя увеличение мощности, подвеску Ohlins, четырехпоршневые тормоза Brembo, 20-дюймовые кованые легкосплавные диски и желтые ремни безопасности.