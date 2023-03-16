Genesis G90 2023 года: больше никаких компромиссов

12:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Обзор Genesis G90 в прошлом всегда был игрой в квалификаторы. Он действительно хорошо управляется (за эти деньги). Интерьер — огромный шаг в правильном направлении (для Genesis). Техника, конечно, шикарная (но не так хороша, как немецкая). И так далее.

В некотором смысле, это все обратные комплименты. Попросите кого-нибудь выложить деньги за один флагманский седан класса люкс, и даже если G90 действительно хорош, большинство покупателей этого класса все равно выложат большие деньги за Mercedes-Benz S-Class или BMW 7 Series.

Автомобиль просто ошеломляет

Genesis G90 2023 года снова вступает в нелегкую борьбу с немецким престижем, но уже как полностью обновленная модель, которая гораздо лучше оснащена, чтобы противостоять лучшим в мире.

Чтобы понять, достаточно ли он силен, чтобы нанести удары лучшим, необходимо совершить поездку по дорогам и посидеть на сиденье. Нет ничего лучше для большого длинного седана, чем наматывать километры по шоссе, но подходит ли вам новый G90 для этой задачи?

Если желаемый результат — привлекать внимание на дороге, то G90 справится с этим испытанием. В G90 нет ни одного тонкого угла, начиная с невероятно тонких фар "Micro Lens Array" спереди и заканчивая вытянутыми в ширину светодиодными задними фонарями сзади.

Его пропорции и общий дизайн не нуждаются в подчеркивании — автомобиль просто ошеломляет. Но детали заслуживают того, чтобы их подчеркнуть. Такие элементы, как вытянутые фары, вдающиеся в передние крылья, окрашенные в бронзовый цвет тормозные суппорты и трапециевидные выхлопные патрубки — все это примеры того, что Genesis дал волю своим дизайнерам и создал нечто по-настоящему уникальное.

Силовой агрегат под капотом G90 — он объединяет капот и крылья, обеспечивая отсутствие зазоров в панели — не отстает от Джонсов, если вы выбираете модернизированную модель под названием "E-Supercharger". В этой испытанной версии 3,5-литровый твин-турбо V6 дополнен 48-вольтовой гибридной системой, которая включает в себя нагнетатель с электрическим приводом для сглаживания ускорения и увеличения мощности.

Общая мощность системы составляет 409 л. с. и 405 фунт-фут крутящего момента, что на 34 л. с. и 14 фунт-фут крутящего момента больше, чем у базового G90 без гибридной системы. Даже если отказаться от системы E-Supercharger, двигатель базового G90 является более совершенным по сравнению с меньшим 3,3-литровым твин-турбо V6, которым он оснащался ранее — в 2023 году V8 больше не будет.

Этот двигатель, хотя и не такой мощный, как форсированные V8, которые можно найти в Mercedes-Benz S 580 или BMW 760i, является идеальным агрегатом для седана, подобного этому. Система старт/стоп обеспечивает плавное торможение и естественное начальное ускорение.

Кроме того, наддув с самого начала сводит на нет любое запаздывание двигателя перед раскруткой турбин, что в конечном итоге обеспечивает столь желанное легкое скольжение от света к свету. Восьмиступенчатая трансмиссия с плавным переключением на задний план также отлично справляется со своей работой, не мешая плавности работы этого двигателя.

Когда вы задействуете все 409 лошадиных сил, G90 вступает в действие с сильным толчком в сиденье — 0-60 миль/ч, по ощущениям, достигаются чуть более чем за 5 секунд. Приглушенный рывок V6 усиливается в режиме движения Sport, но он никогда не бывает навязчивым или нерафинированным, сохраняя спокойное ощущение роскоши в любое время.

Экономия топлива может и не волновать покупателей полноразмерных представительских седанов (а если бы волновала, то они, скорее всего, перешли бы на электромобили), но во время длительной поездки по шоссе мы значительно превзошли заявленные для G90 24 миль в час по шоссе, получив в итоге средний расход 29 миль в час.

Электрический нагнетатель не улучшает показатели экономии топлива EPA — они на 1 миг ниже в городе и на 2 мига ниже на шоссе по сравнению с моделью, работающей только на бензине — но G90 показал шокирующую эффективность в реальных условиях.

В дополнение к повышению мощности "E", гибридный G90 получил и другие преимущества, которые улучшают его вождение по сравнению со стандартным G90.

Главным из них является многокамерная пневматическая подвеска в сочетании с "предварительной электронной управляемой подвеской" (PECS), которую мы уже видели в различных моделях Genesis. Система PECS работает так, как мы привыкли видеть ее в других моделях Genesis, поскольку она использует камеры и датчики для обнаружения того, что появляется на дороге впереди, а затем оптимизирует электронно-управляемые амортизаторы для обеспечения наилучшего преодоления препятствия. Добавление элемента пневматической подвески, однако, является новым для G90, чтобы еще больше улучшить езду.

S-Class и 7 Series оснащены пневматическими подвесками, которые могут быть подняты или опущены по необходимости одним нажатием кнопки, но ни одна из них не делает этого автоматически на склонах/крутых спусках, как это делает G90. Конечно, S-Класс можно приобрести с инновационной подвеской Mercedes E-Active Body Control, которая имеет свои собственные эксклюзивные трюки, так что в эту игру могут играть двое.

Последний большой бонус, связанный с вождением, для гибридного G90 — это добавление заднего рулевого управления, позволяющего на низких скоростях блокировать задние колеса на 4 градуса и поворачивать их на 2 градуса в ту же сторону, что и передние колеса. Это не так впечатляет, как максимальные 10 градусов у S-класса, но эта функция все равно значительно повышает маневренность этого большого седана в любой ситуации.

Стабильность и комфорт езды получили самые высокие оценки

Лучше не бывает, если вы не покупаете что-то дорогое, как Mercedes-Maybach или Bentley. Большие, замысловатые 21-дюймовые колеса, кажется, не вредят самообладанию G90. Независимо от качества дороги на протяжении 500 с лишним миль путешествия, спокойствие комфорта и тишины невозможно нарушить.

Внутри G90 тоже не на что жаловаться. Вам придется очень постараться, чтобы найти причины предпочесть этот салон салону S-Класса, и, честно говоря, здесь есть веские аргументы в пользу G90 по сравнению с S-Классом. Если Mercedes полностью перешел на сенсорные элементы управления на рулевом колесе и один массивный центральный сенсорный экран для управления всем, то Genesis, по сути, принял стратегию, аналогичную предыдущему поколению S-класса.

Это означает, что автомобиль оснащен прекрасно выполненными металлическими переключателями, кнопками и ручками для управления жизненно важными параметрами автомобиля. Кроме того, даже там, где Genesis предпочитает использовать сенсорный экран управления некоторыми климатическими функциями, этот экран обеспечивает тактильную обратную связь, что создает ощущение, будто вы нажимаете на настоящую кнопку при взаимодействии с ним.

Вам не придется копаться в меню на экране, чтобы включить массажные сиденья для всего тела или переключиться на Apple CarPlay. Одно нажатие хорошо сделанной физической кнопки сделает это, и вот это уже роскошь.

Если вы думаете, что упускаете футуристические технологические возможности, выбирая G90 вместо альтернативных вариантов, подумайте еще раз. Здесь есть все, что только можно придумать: от автоматического закрывания дверей (нажатие кнопки или педали тормоза) до экстравагантной подсветки и превосходной аудиосистемы Bang & Olufsen с 23 динамиками.

Для тех, кто планирует ездить в G90 с шофером, на заднем сиденье не хватает только холодильника с фужерами для шампанского. Мягкие подголовники, сиденье с полным наклоном (оно автоматически сдвигает вперед сиденье переднего пассажира), задний сенсорный монитор и массивная центральная консоль с любыми функциями, которые вы можете пожелать — даже беспроводным зарядным устройством для телефона — все это присутствует.

В подголовнике водителя есть даже динамик, который выдает предупреждения/команды водителю, чтобы сидящие на заднем сиденье не беспокоились по пустякам, таким как навигационные указания или щелчок сигнала поворота.

При условии, что вы водитель, набор систем помощи водителю G90 является первоклассным и играет вторую роль после Super Cruise от GM. В G90 используется новое рулевое колесо Genesis с функцией распознавания прикосновений, чтобы убедиться, что водитель внимателен, и это работает превосходно.

Вместо того чтобы подтягивать руль каждые несколько секунд, вы можете просто положить руку или две на него, и автомобиль будет это знать. Мы проехали сотни миль без единого сигнала или предупреждения от системы, что является улучшением по сравнению с исключительной системой Highway Driving Assist II, присутствующей во всей империи Genesis/Hyundai/Kia.

Единственная область, в которой G90 все еще отстает от более дорогих конкурентов, — это когда вы начинаете подгонять его на извилистой дороге. И S-Class, и 7 Series с удовольствием подталкивают друг друга, но G90 гораздо менее готов и способен. Для того типа вождения, которому будут подвергаться эти роскошные баржи, такие способности не имеют особого значения. Но если вы из тех, кто хочет насладиться горным перевалом во время путешествия на седане представительского класса, то G90 — это не то, за что стоит хвататься.

Во всем остальном новый G90 великолепен. Шумоизоляция, многослойное стекло и скользкая форма — все это способствует блокировке назойливых внешних шумов.

Добавьте умеренную громкость аудиосистемы, и вы даже не услышите сирен пожарной машины, проносящейся мимо — спросите нас, откуда мы знаем. Сиденья остаются удобными в течение многих часов, и даже если вы не пользуетесь первоклассной функцией массажа, автоматическая функция "Ergo-Seat" помогает снять стресс и напряжение в мышцах после долгого пребывания в седле.

Что касается цены, то G90 действительно стоит того, чтобы продаваться, и если это не так, то очень жаль. Выберите комплектацию E-Supercharger по цене 99 795 долларов, и в ней есть все. Единственные галочки, которые можно поставить, это опции премиум-класса — если вы любитель матовых красок, то матовые опции стоят 1 500 долларов.

Базовый G90 без гибридной системы стоит всего 89 495 долларов, но мы настоятельно рекомендуем доплатить 10 000 долларов за все дополнительные преимущества.

Его цена по сравнению с S-классом или 7-й серией астрономически ниже. Если взять автомобиль с аналогичным оснащением, то полностью укомплектованный G90 будет стоить как минимум на 10 000 долларов дешевле немецких флагманов. Конечно, дальше разрыв может только увеличиваться. Более корректное сравнение цен — между G90 и Lexus LS (также оснащенным турбированным V6), но даже при схожих ценах и оснащении мы бы предпочли оставить G90 на дороге. Это было долгое время, но G90 наконец-то может уверенно конкурировать с лучшими и избавиться от этих надоедливых квалификаторов.