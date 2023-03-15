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Даниил Полоников

2022 Acura NSX Type S Road — ода себе и подарок для водителей

6:57
Авто

Прощаясь с современным NSX, Acura посчитала нужным оставить миру прощальный подарок. В качестве последнего взрыва гибридный суперкар получил на прощание вариант Type S, отличающийся большей производительностью и улучшенной управляемостью.

2022 Acura NSX Type S Road — ода себе и подарок для водителей

Это редкое удовольствие для тех, кто может позволить себе стартовую цену в 171 495 долларов. Первый экземпляр был продан за миллион долларов, а остальные 299 экземпляров были раскуплены за один день.

И этот NSX выглядит так же экстремально, как и ездит, — острый клин, сочетающий в себе эстетику экзотики и откровенного зла. Этот автомобиль, в частности, имеет злобный вид:

  • матовая угольная отделка,
  • затемненные шильдики,
  • много углеродного волокна,
  • острые углы
  • и странного вида крышка двигателя, закрывающая силовую установку,

и все это под стеклом прямо за кабиной.

Хотя общая форма автомобиля знакома поклонникам суперкаров середины 1970-х годов и более позднего периода, эту Acura невозможно принять за что-то другое, ее отточенный экстерьер является отражением производительности автомобиля.

Acura модернизировала сдвоенные турбокомпрессоры V6, улучшила возможности управления воздушным и тепловым режимом, а также понизила передаточные числа сдвоенных электромоторов спереди.

Она даже получила батарею большей емкости и большей мощности, питающую гибридную систему. Результат — крутые 600 лошадиных сил и 492 фунт-фута крутящего момента. Он шокирующе быстр, но трудно сказать, действительно ли он быстрее на прямой, чем менее мощный NSX. Однако общие впечатления от вождения улучшились.

В Type S Acura добилась невероятно быстрого переключения девятиступенчатого автомата. Он хорошо работает сам по себе, но отклик, который вы получаете, потянув за один из подрулевых лепестков, почти похож на то, как будто автомобиль предугадал ваше движение и является чрезвычайно полезным с точки зрения вовлеченности водителя.

Она также довольно щедро подчиняется вашим прихотям, позволяя вам переключиться на пониженную передачу, приземляя вас выше в диапазоне оборотов, чем вы ожидали от нее. Фактически Acura подняла предел оборотов для ручного переключения на 1 500 об/мин. Это замечательный подарок клиентам на прощание. Это также позволит вам лучше насладиться всем диапазоном звучания двигателя, от впуска до выпуска.

Это странный саундтрек, но он заставляет учащенно биться пульс: звуки электромоторов и пронзительные обороты двигателя позади вас. Вы также слышите, как турбокомпрессоры делают свое дело, звук доносится из-за вашего плеча. Единственным раздражителем для слуха является шум ветра.

Что касается управляемости, то NSX Type S продолжает радовать. Прошла пара лет с тех пор, как я в последний раз садился за руль NSX, поэтому трудно оценить результаты улучшений Type S — перекалиброванные амортизаторы с большей вариативностью режимов, более широкая колея и перенастроенная система SH-AWD, но он действительно обладает большей уверенностью в управлении, чем мы помним об этом.

Он почти примагничивается к дороге. Благодаря шинам, низкому центру тяжести и системе полного привода этот NSX как будто управляет физикой, с впечатляющим боковым сцеплением и устойчивостью в поворотах. NSX Type-S практически осмеливается подталкивать вас сильнее в поворотах и, насколько мы можем судить, не любит наказывать вас за то, что вы не справляетесь с управлением.

Кроме того, он низко расположен к земле, поэтому мы постоянно беспокоились о неровностях на скорости или переходах с дороги на дорогу, хотя мы ни разу ничего не поцарапали. Но это ощущение низкой посадки действительно позволяет вам чувствовать связь с дорогой.

В сочетании с исключительно прямым и тугим рулевым управлением, а также тем, как этот автомобиль обхватывает вас, это тот вид тактильного, приземленного удовольствия, который вы помните по своим лучшим кругам на картодроме. В целом это странное ощущение для современного автомобиля, как будто бреешься по дороге электробритвой, с некоторым чувством гонщика на открытом колесе.

Но для такого упругого и вовлекающего автомобиля, он по-прежнему комфортен при движении по дороге, а динамический диапазон демпфирования пригодится, когда вы переведете его в режим Comfort на более неровных участках дорожного покрытия.

Главный недостаток заключается в его размерах — вам придется смириться с ограниченным пространством кабины, которое может оказаться идеальным не для каждого типа фигуры. Несмотря на усовершенствование систем управления, не все части NSX были модернизированы для прощания с автомобилем. Базовая информационно-развлекательная система является своего рода облегчением в то время, когда автомобильные технологии могут казаться громоздкими.

Это не считая регулятора громкости на самом устройстве — никому не нравится сенсорный ползунок, и мы бы предпочли вместо него еще более олдскульную ручку. Колесо прокрутки на левой стороне рулевого колеса было гораздо лучшим решением. Тем не менее этот несколько мелкий и технологичный интерфейс напоминает о возрасте NSX, является временной меткой эпохи, в которую был возрожден шильдик, а теперь уходит в прошлое.

NSX — одно из тех существ, которые, как сказал бы Хантер С. Томпсон, "слишком странные, чтобы жить, слишком редкие, чтобы умереть". К счастью, похоже, что когда-нибудь в будущем мы получим электрический NSX.

Неясно, как долго нам придется ждать, но тем временем, по крайней мере, Chevy сможет (мы надеемся) порадовать нас своим гибридным Corvette E-Ray, который обещает доставить те же странные, но захватывающие ощущения от вождения. Тем не менее он не сможет повторить уникальный опыт NSX, который Acura точно усилила в финале Type S, и который будет трудно заменить в эпоху электричества.

Хотя мы не сомневаемся, что Acura сможет придать своему преемнику соответствующую внешность и управляемость суперкара, а также выжать из электрического силового агрегата необходимый избыток мощности, мы задаемся вопросом, как он сможет передать то странное чувство непохожести, которое давало это поколение, особенно в исполнении Type S.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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