Audi Q4 E-Tron 2022 года может стать автомобилем будущего, если перерастет свои нынешние проблемы

Audi Q4 E-Tron

Владельцы электромобилей когда-то считали себя особенными, редкой породой, чуть более экологически сознательными и технологически продвинутыми, чем Джо К. К. с внутренним сгоранием. Но, как и все развивающиеся технологии, электромобили переходят от передовых модных технологий к обычным старым автомобилям — теоретически, это хорошо для планеты.

Q4 — это последняя попытка Audi нормализовать рынок EV. Он увеличивает предложение EV до пяти моделей, что является самым большим показателем среди всех автопроизводителей. С его фальшивой решеткой радиатора и спортивным стилем, он даже выглядит не совсем так, как мы привыкли ожидать от EV. Электрическая трансмиссия кажется наименее важной частью этого автомобиля.

Это хорошая стратегия, чтобы сделать EV более привлекательным для повседневного покупателя Audi, учитывая цель компании продавать только электромобили к 2033 году и быть полностью нейтральной к 2050 году. Сам Q4 уже построен на заводе по производству экологически чистых углеродных материалов в Цвиккау, Германия.

2022 Audi Q4 E-Tron: Что это такое?

Q4 — это 5-местный электрический внедорожник начального уровня от Audi, построенный на платформе MEB от VW Group, которая также лежит в основе ID4. Его цена начинается от 48 800 долларов и может доходить до 61 900 долларов за Q4 50 в комплектации Prestige (наш тестовый автомобиль). И это еще до того, как вы добавите такие опции, как пакет Black Out стоимостью $1 300, который оснащает вас 20-дюймовыми 5-спицевыми колесами и черной блестящей отделкой, или S-Line, который добавляет спортивные элементы дизайна внутри и снаружи.

Компактный внедорожник выпускается как в стандартном исполнении, так и в исполнении Sportback. По сути, это один и тот же автомобиль, за исключением того, что за 3 000 долларов, которые вы потратите на Sportback, вы получите Q4 с дизайном фастбэк, в то время как стандартный автомобиль компактен и имеет форму внедорожника.

Вопреки логике и разуму, Sportback обеспечивает больше места для груза, чем стандартный внедорожник, благодаря форме задней двери.

Оба типа Q4 могут быть представлены в виде модели 40 или 50. Q4 40 имеет один электродвигатель, передающий 201 лошадиную силу на задние колеса для максимальной скорости 99 миль в час. Модель 50 оснащается двумя двигателями — задним синхронным и передним асинхронным, что означает плавное включение при необходимости увеличения мощности — для передачи 295 лошадиных сил на все четыре колеса и максимальной скорости 112 миль в час.

Q4 40 имеет две комплектации, Premium и Premium Plus, в то время как Q50 получает еще одну ступеньку вверх по лестнице фантазий — Prestige. Оба Q4 оснащаются 82-киловаттной литий-ионной батареей с запасом хода 265 миль в модели 40 или 236 миль в модели 50. В Q4 50 Sportback запас хода увеличивается до 242 миль. Все они могут заряжаться до 80 процентов за 36 минут на быстром зарядном устройстве.

2022 Audi Q4 E-Tron: как он едет?

Извилистые дороги, петляющие по калифорнийским горам Лагуна, представляют собой живописное место для поездки, но само вождение может быть немного напряженным.

Местные жители ездят по этим дорогам с уверенностью, в то время как резкие повороты, слепые углы, внезапные перепады высот и деревья, растущие прямо на асфальте, могут заставить новичка вроде меня нервно пробираться по холмам. Вам нужен автомобиль, который блистает в управлении, с надежным рулевым управлением и тормозами, иначе вы будете скрежетать зубами при первой же поездке.

Audi Q4 не является таким автомобилем. Конечно, электромотор обеспечивает достаточную мощность, плавное ускорение и невероятно тихий салон, но управлять этим автомобилем именно на этих каньонах и горных дорогах было непросто.

Прогрессивное рулевое управление может обеспечить Q4 самый малый радиус поворота в модельном ряду Audi, но из-за этого мои собственные действия на дороге стали непредсказуемыми. Я постоянно чувствовал, что хватаюсь за плохо реагирующие тормоза в апексе поворотов, с которыми большинство других автомобилей легко справились бы.

Способ рекуперативного торможения Audi в Q4 оставляет желать лучшего. Вы управляете степенью рекуперативного торможения с помощью подрулевых лепестков на задней части рулевого колеса. На выбор предлагается четыре уровня, от едва заметного до достаточного, чтобы почти остановить автомобиль, хотя он все равно будет ползти со скоростью 3-4 мили в час.

При такой неудобной настройке управление Q4 одной педалью невозможно — при нажатии на газ рекуперативное торможение возвращается к стандартному, если только вы не находитесь в режиме Dynamic Driving.

Попытки настроить рекуперацию и одновременно справиться с непредсказуемым рулевым управлением были настолько трудоемкими, что я быстро отказался от использования рекуперации на том, что должно было стать легким спуском с горы.

Аналогичным образом, я задействовал функции безопасности полуавтономного вождения и нашел их недостаточными. Это все передовые технологии, поэтому, естественно, есть куда совершенствоваться.

Адаптивная система круиз-контроля (ACA), казалось, довольно быстро подбегает к автомобилям, опережающим меня в пробке. Хотя она безошибочно и вовремя ускорялась и тормозила, это немного нервировало меня, поэтому я отключил ее и сосредоточился на дисплее дополненной реальности. Он, в свою очередь, сообщил мне, что я следую слишком близко, несмотря на то, что до автомобиля впереди меня было не менее двух шагов, и в поле моего зрения появилось раздражающее красное предупреждение.

Система Lane Assist была немного лучше, но если полоса движения расширялась, система взбунтовывалась и пыталась тянуть руль прямо к наиболее последовательной линии, которую она могла найти на дороге, чтобы отцентрировать себя в полосе. Даже когда две линии были отлично видны, коррекция в ту или иную сторону была резкой.

К головному дисплею с функцией дополненной реальности сначала было трудно привыкнуть. Audi использует его для проецирования указаний и информации о вождении прямо перед линией взгляда водителя, что невидимо под любым другим углом. Как и многие другие автопроизводители, этот AR использует поляризованное стекло, поэтому в некоторых очках и солнцезащитных очках дисплей будет исчезать.

Это оказалось небольшой проблемой в солнечной Калифорнии, но, конечно, не непреодолимой для владельца. AR призван удерживать водителя на трассе без необходимости обращаться к отвлекающему экрану или прерывать его подкаст звуковыми указаниями.

Честно говоря, я не очень разогрелся к AR и несколько раз обнаружил, что она отвлекает. В первый раз, когда я сел в Q4 в оживленном многополосном движении в Оушенсайде, стрелка направления передо мной прыгала по лобовому стеклу и дико меняла размер у меня на глазах. Стоять в пробке в незнакомом, оживленном городе с маленькой стрелкой, выскакивающей перед вами, — не самый лучший сценарий.

По мере движения по автострадам ситуация улучшалась, но как только мы въехали в каньоны, AR, похоже, снова дал сбой. Когда я спускался с холмов, он отключился. Вместо стрелок или предстоящих поворотов появилась синяя точка, не делая ничего, чтобы предупредить меня или как-то сориентировать. Она начала блуждать по моему полю зрения, и к ней присоединилась другая, идентичная точка, смещенная от своего собрата на несколько сантиметров. Эти две точки маршировали по лобовому стеклу с каждым поворотом, пока, казалось, не исчезли с экрана.

У другого водителя во время поездки была такая же проблема. Специалисты по продукции сказали мне, что неисправность, скорее всего, вызвана извилистыми дорогами и перепадами высот, которые сводят на нет связь автомобиля с данными. Это правда, телефонной связи там практически не было. Но зачем посылать нас в горы, чтобы продемонстрировать эту технологию, если она не работает в этих горах? Audi утверждает, что эта система AR является следующим шагом для автопроизводителя, и хотя это, безусловно, шаг в правильном направлении, они, возможно, захотят продолжать идти вперед, чтобы добиться надежного AR-дисплея без этих отвлекающих ошибок.

2022 Audi Q4 E-Tron: как интерьер?

Интерьер Q4 обтянут кожей, как и любой хороший роскошный внедорожник. Отделка — это высококачественная текстура дерева, открытые поры и все такое, с множеством успокаивающих элементов освещения в дверях и на полу.

В салоне много рояльного черного цвета, на котором не остается пятен, даже при навязчивом мытье рук, которое сопровождает путешествия во время пандемии. В Audi нам сказали, что в салоне Q4 самый тихий интерьер из всех, которые они когда-либо производили, и даже в плотном трафике он работает бесшумно.

Водительское место в Q4 2022 года довольно стандартное, с красивым цифровым дисплеем и 10,6-дюймовым информационно-развлекательным экраном. Но модели 2023 года получат некоторые интересные стилистические решения от отделки S-Line, которая включает в себя еще более крупный 11,6-дюймовый экран, самый большой из когда-либо предлагавшихся Audi, с наклоном в сторону водителя, напоминающим кокпит.

Рулевое колесо также будет иметь плоские края сверху и снизу, что делает его одновременно уникальным, приятным для захвата и действительно функциональным — в отличие от рулевого рычага Tesla.

Наряду со всеми этими основными показателями, в салоне есть несколько интересных удобств, таких как держатели для бутылок с водой в каждой двери, настраиваемые ходовые огни дневного света с четырьмя различными конфигурациями и система объемного звучания с 10 динамиками. Регулятор громкости этой системы расположен на привычном месте на рулевом колесе, а также на более грубой сенсорной панели на центральной консоли.

На заднем сиденье было достаточно места для головы взрослого пассажира, причем как передние, так и задние пассажиры получили 38,3 дюйма. Грузовое пространство Q4 составляет 24,8 дюйма при поднятых задних сиденьях и 53,1 дюйма при опущенных сиденьях. Sportback получает 26,1 кубических футов при поднятом заднем сиденье и 54,4 при сложенном.

2022 Audi Q4 E-Tron: конкуренция

Хотя вы можете сравнить Q4 с аналогичным по цене и диапазону внедорожником Mercedes-Benz EQB EV, Q4 нацелен непосредственно на место Model Y как доступного, компактного электрического внедорожника. Tesla может обеспечить мягкую автономность второго уровня невероятно хорошо, когда она не слишком много обещает своим клиентам. С учетом того, что электромобили становятся обычным явлением, это может стоить дополнительных 17 000 долларов.

2022 Audi Q4 E-Tron: заключительные мысли

Технологически продвинутые автомобили — это прекрасно. Многие люди не ищут в своих кроссоверах индивидуальности или динамичного вождения; они предпочитают относиться к своему автомобилю, как к смартфону — постоянно обновляя его для получения новейших технологий. Но вы делаете это на свой страх и риск, поскольку в новейших и лучших технологиях еще не всегда проработаны все нюансы. Преданные клиенты Audi найдут Q4 достаточно знакомым, чтобы чувствовать себя комфортно с EV, но я не вижу, чтобы этот автомобиль убедил многих владельцев Mercedes и Tesla взять эти четыре кольца.