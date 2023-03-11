Дорожный тест Cadillac Escalade-V 2023 года: Почему-то эта штука рулит

Cadillac Escalade-V 2023 года

Cadillac Escalade-V 2023 года - роскошный мускулистый внедорожник, который будет править всеми. Управляемость? Какая управляемость? Это же чертов Эскалейд. Шум? О, весь этот обзор мог бы состоять исключительно из впечатлений от шума, и все равно было бы что сказать. Роскошь? Еще бы. Ничто в стремлении Escalade-V к производительности не мешает ему играть традиционную роль баркалоунг, что и должно быть.

В отличие от других внедорожников, ориентированных на производительность, Cadillac просто отказался от заботы о таких вещах, как показатели заноса, сиденья с высокой обивкой и внешность мальчишки-рейсера.

Откровенно говоря, освежает то, что новый "производительный" внедорожник не претендует на то, чем он не является - для этих целей у Cadillac есть CT4-V и CT5-V Blackwings. Это не значит, что такие внедорожники, как Porsche Cayenne high-po, BMW M или широкий модельный ряд AMG, не имеют привлекательности.

Они по-своему интересны, но я могу со 100% уверенностью сказать, что Escalade-V превосходит этот класс "горячих" внедорожников по чистому удовольствию на много-много четвертей мили. Самое забавное, что Escalade-V проиграет практически все соревнования по драг-рейсингу на четверть мили в сравнении с другими высококлассными внедорожниками, и, тем не менее, меня это не волнует.

Старший редактор Джеймс Рисвик был прав в том, что звук при запуске был очень тревожным во время первой поездки на Escalade-V. Я стоял за утонченно стилизованными четырехстворчатыми выхлопными трубами для дистанционного запуска каждый раз, когда выводил Escalade-V на дорогу. Владельцам следует поступать так же.

При первом запуске я визуально вздрогнул и сделал шаг назад. Это как-то законно, подумал я про себя. По сравнению с этим звук дистанционного запуска C8 Corvette кажется обыденным. В какой-то момент в течение недели я возвращался к Escalade-V после ужина и дистанционно завел его издалека, пока мимо него прогуливались ребята студенческого возраста. Ну, знаете, в научных целях. Двое из них отпрыгнули назад, а один буквально пустился бежать по тротуару в ответ. Да, это было довольно грубо с моей стороны, но наука требовала этого. Теперь мы все знаем, что публика думает об этой штуке.

Подобная реакция на Escalade-V сопровождала его всю неделю. Простое передвижение по городу приведет к тому, что выхлоп Escalade-V будет стучать и трещать, как будто это его работа. Множество автомобилей будут рычать на разгоне, но снимите газ на Escalade-V, и он громко заговорит с вами с 60+ миль в час и почти до холостых оборотов. Чрезмерно? Конечно. Будут ли люди в шоке смотреть на вас на красный свет? Тоже да. Это только опыт Escalade-V. Другие автолюбители будут хихикать вместе с вами - не обращайте внимания на укоризненные взгляды обиженных автомобилистов.

Эта славная ода технологии двигателей внутреннего сгорания - благодаря 6,2-литровому V8 с наддувом под капотом Escalade-V. Его мощность выше, чем у V8 даже у CT5-V Blackwing, - 682 лошадиные силы и 653 фунт-фут крутящего момента.

В отличие от двигателей с наддувом в автомобилях с двигателем Hellcat, этот двигатель не сопровождается неприятным воем нагнетателя, который можно было бы принять за недостаток утонченности в Cadillac. Под капотом есть тонкий намек на нагнетатель, но Cadillac предпочитает, чтобы ваше внимание было приковано к специально разработанной выхлопной системе.

Прижмите дроссель в обычном режиме, и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач Escalade-V переключает передачи быстро, но все же не спортивно. Переключитесь в режим V Mode, и эта 10-ступенчатая коробка будет убедительно напоминать 8-ступенчатую DCT, которую вы найдете в Corvette. Каждое переключение сопровождается громким треском, который можно принять за выстрел, подчеркивая, насколько быстро трансмиссия переключает передачи.

Салон Escalade может быть одним из самых тихих и хорошо изолированных, но он не сравнится с громкими трубами V-образного двигателя. Разгон 0-60 миль/ч за 4,4 секунды - это здорово, но это не так уж и быстро в контексте других дорогих внедорожников. Разница в том, что вы получаете внедорожник, который не уступает ни дюйма комфортабельности в обмен на производительность.

Cadillac утверждает, что он перенастроил систему Magnetic Ride Control и пневматическую подвеску, а также добавил некоторые элементы подвески, специфичные для модели V, но ни на минуту не думайте, что Escalade-V будет интересно ездить по дорогам, где может оказаться Porsche Cayenne. Огромный внедорожник управляется очень похоже на обычный Escalade. Амортизаторы Mag-Ride гарантируют, что этот тяжелый зверь не будет шататься, но ни проворный, ни резвый - это не совсем точное описание.

Рулевое управление утяжелено, но все еще присутствует ощущение неловкости, присущее внедорожникам с кузовом на раме. Чтобы удержать 6 217-фунтовый Escalade-V на дороге, когда он так быстро разгоняется, необходимо тщательно использовать тормоза, а интенсивное использование на извилистой дороге достаточно, чтобы вызвать затухание.

Всесезонные шины, входящие в стандартную комплектацию, отлично справляются со своей задачей, но это не шины с высокими характеристиками, как на европейских внедорожниках. Если раньше это было непонятно, то теперь должно быть совершенно очевидно, что Escalade-V предназначен для быстрой езды по прямой. Durango Hellcat от Dodge - более способный проходимец поворотов, если вам нравятся именно такие внедорожники с тремя рядами сидений. Вы просто платите за это комфортом при езде.

Не стоит воспринимать недостаток управляемости как негативный момент в данном контексте. Мы говорим об Escalade, и когда вы устанавливаете все настройки комфорта "Tour", Escalade V выполняет работу удобного семейного перевозчика в совершенстве. Если уникальная настройка Cadillac пневматической подвески и амортизаторов и снижает качество езды, это практически невозможно уловить.

Полноразмерная платформа GM с независимой конструкцией задней подвески обеспечивает превосходную управляемость и минимальное подбрасывание салона. Конечно, конструкция кузова на раме не позволяет обойтись без случайной выбоины, когда небольшое покачивание передается через шасси, но в данном случае я придираюсь. Если бы Caddy установил на V-ку низкопрофильные летние шины, похожие на резиновые ленты, и еще большие колеса, качество езды, несомненно, пострадало бы. Но этого не произошло, и все в том, как этот V ведет себя на дороге, просто кричит Escalade.

То же самое происходит и внутри. Есть маленькая буква "V" на рулевом колесе и кнопка режима "V" на центральной консоли, но Cadillac оставил все остальное в покое. Мягкие, красивые сиденья означают, что вы будете чувствовать себя комфортно во время длительных поездок по шоссе.

Красивая деревянная отделка делает акцент на мастерстве - здесь не найти безвкусного углеродного волокна. Это в некотором роде спальный вариант, поскольку ваши пассажиры поймут, что они находятся в Escalade-V, только по двигателю, выхлопу и тому, как часто вам придется останавливаться для заправки.

Восемь месяцев назад, во время нашей первой поездки на Escalade-V, цены на бензин были абсурдно высокими, что делало неэффективность этого громилы невозможным углом для танцев - заголовки газет буквально пестрели словами "бензин по 5 долларов". На момент публикации этого обзора цены на бензин снизились до гораздо более разумного диапазона в середине 3 долларов.

На протяжении нескольких сотен миль смешанной езды в среднем расходовал чуть меньше 12 миль в час, уступая 13 милям в комбинированном режиме EPA, на которые рассчитан Escalade-V. Трудно добиться большего, когда автомобиль звучит так небесно все время, а попытки добиться хорошей экономии топлива - это проигрышная игра: просто сдайтесь и используйте эту тяжелую правую ногу.

Аргумент в пользу V по сравнению с обычным Escalade в основном сводится к тому, чтобы заплатить дополнительные 50 000 долларов за один из величайших заводских шумоизоляторов всех времен. Вы никогда не сможете купить ничего другого подобного, когда Cadillac в конечном итоге заберет его, перейдя на электромобили. Подобно тому, как близнецы Blackwing являются последним вздохом на пике производительности внутреннего сгорания, Escalade-V также пытается стать лучшим и последним в своем роде.

Нет никакой реальной причины устанавливать этот V8 с наддувом в Escalade, кроме простого смеха, который он производит. Cadillac построил эту штуку, потому что мог. Когда-нибудь может появиться электрический Escalade-V, и он может быть быстрее, изысканнее и лучше управляется, но он никогда не сможет повторить детскую привлекательность этого V-образного автомобиля. Купите его, пока есть возможность, потому что никто другой в настоящее время не собирает нечто подобное, и есть большая вероятность, что никто и никогда не соберет.