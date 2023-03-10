2023 Ford Maverick Tremor - прочный и крутой аппарат

Современные пикапы в буквальном смысле раздуты до неузнаваемости. Полноразмерные модели, такие как нынешний Ford F-150, могут буксировать и тащить груз, как тяжелые грузовики прошлых лет, а Super Duty может буксировать до 40 000 фунтов — половину полной массы 18-колесного автомобиля.

Тем временем, среднеразмерные грузовики последовали этому примеру, увеличивая размеры и цены, чтобы заполнить пустоту, оставляя место для грузовика, который намного доступнее и намного менее громоздкий. Ford Maverick — это мини-грузовик, который нужен Америке, чтобы разгрузить магистрали и парковки, забитые крупногабаритными "четыре на четыре". Maverick — это не только потрясающий инструмент в его базовой форме, но он становится по-настоящему крутым, когда оснащается новым для 2023 года внедорожным пакетом Tremor.

Ford уже продает версии Tremor для среднеразмерного Ranger, F-150 и своих грузовиков Super Duty. Теперь, спустя один модельный год после того, как компания воскресила имя Maverick в виде компактного пикапа, ориентированного на бездорожье, этот пакет распространяется и на другие модели. Пакет Tremor стоимостью $2995 предназначен для моделей Maverick XLT и Lariat с турбированным 2,0-литровым двигателем. Грузовики с этим пакетом можно отличить по графике на бортах, дымчатым фарам и задним фонарям, а также оранжевым акцентам на кузове.

Наряду с оранжевой полосой на решетке радиатора и оранжевыми передними буксировочными крюками, на каждом из окрашенных в темный цвет 17-дюймовых колес есть оранжевый карман, который выделяется и облегчает поиск штока клапана. Существует также пакет внешнего вида Tremor, который добавляет черную внешнюю графику и окрашенную в серый цвет крышу, но мы не думаем, что он стоит того, чтобы за него доплачивать 1495 долларов.

К счастью, Ford не ограничивается этими поверхностными деталями, начиная с переднего бампера. В отличие от младших моделей, его обновленный подбородок включает стальную пластину противоскольжения и обеспечивает угол сближения 30,7 градусов, что на девять градусов круче, чем у других полноприводных вариантов.

1,0-дюймовый лифт Tremor увеличивает дорожный просвет до 9,4 дюйма, что на 0,8 дюйма больше, чем у грузовика без внедорожного пакета, и чуть более чем на полдюйма выше, чем у механически аналогичного Ford Bronco Sport Badlands. Но у него нет большого хода подвески, и в нашем испытании на рампе с углом наклона 20 градусов он преодолел лишь немногим менее 28 дюймов. В сочетании с длинной колесной базой, это дает 229 баллов, что значительно уступает 35,5-дюймовому подъему Bronco Sport и 337 баллам.

Как и его собрат Badlands, Tremor — единственный представитель семейства Maverick, оснащенный системой полного привода с задним дифференциалом, изменяющим крутящий момент. С агрессивным протектором шин Falken Wildpeak высотой 30 дюймов Tremor хорошо оснащен для преодоления каменистых, липких или скользких поверхностей.

В покорении разнообразных рельефов ему помогают выбираемые режимы движения, включая Mud & Ruts, Rock Crawl и Sand. Функция Trail Control, которая автоматически регулирует акселератор и тормоза для поддержания заданной скорости — считайте это круиз-контролем для внедорожников.

Не путайте Maverick с таким специализированным внедорожником, как Jeep Gladiator, и даже не рассматривайте его наравне с Ranger, его родственником с кузовом на раме. Самый маленький грузовичок Ford имеет свои ограничения и не сможет далеко продвинуться на действительно сложных трассах. Однако у него есть все необходимое для преодоления препятствий, от которых большинство владельцев, скорее всего, уклонились бы.

Хотя у нас не было возможности довести Tremor начального уровня до предела, мы все же съехали с проторенной дорожки и вышли с другого конца довольно грязными. Подвеска, оснащенная уникальными амортизаторами, а также перенастроенными передними и задними пружинами, прогибалась.

Мы почувствовали, что система полного привода эффективно передает мощность на колеса с тягой, что было еще более очевидно, когда одно из задних колес беспомощно повисло в воздухе.

Мы получили не меньше удовольствия от обыденного вождения Maverick Tremor, чем от езды по трассам. Эта двойственность делает его привлекательным. Конечно, его форсированный четырехтактник довольно громко гудит на холостом ходу, а при сильном нажатии на педаль газа в салон проникают грубые звуки двигателя. Но при мощности 250 л. с. и крутящем моменте 277 фунт-фут 2,0-литровый двигатель обеспечивает удовлетворительную динамику.

Двигатель поддерживает в рабочем состоянии восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которую, как ни странно, нельзя переключать вручную. К сожалению, наш Эзра Дайер также увидел, что его мечта о том, чтобы Tremor стал бюджетным раллийным автомобилем, рухнула из-за системы контроля устойчивости Maverick, которую нельзя полностью отключить.

Наибольший разрыв между двумя внедорожными Maverick произошел в нашем тесте на экономичность на шоссе на скорости 75 миль в час, где Tremor показал 26 миль в час, что намного меньше, чем FX4 — 29 миль в час. Экономичность Tremor по данным EPA составляет 24 mpg, а его комбинированный показатель в 21 mpg является худшим в семействе Maverick. Для сравнения, другие версии с AWD достигают 24 миль в час, а гибрид с передним приводом может похвастаться 37 миль в час.

Несмотря на низкую экономичность и шумный двигатель, Maverick комфортен при движении по шоссе. Он не подпрыгивает и не ерзает, в основном благодаря прямому рулевому управлению и впечатляющей устойчивости.

Хотя он построен на той же платформе C2, что и Bronco Sport, Maverick на 28 дюймов длиннее и имеет дополнительные 16 дюймов между осями; он также на пару дюймов ниже, чем малыш Bronco. Этот маленький грузовичок кажется более утонченным, чем его коллега-внедорожник, и управляется он больше как автомобиль. Опять же, его доступность и маневренность — одни из главных причин, по которым он предпочтительнее больших грузовиков, особенно в городских условиях.

К недостаткам комплектации Tremor относятся компромиссы при буксировке и перевозке грузов. Его грузоподъемность в 1200 фунтов на 300 меньше, чем у других Mavericks, даже у переднеприводного гибрида. Большинство полноприводных моделей могут тянуть до 4000 фунтов с пакетом 4K Tow, но Ford не предлагает эту опцию для Tremor, поэтому она ограничена 2000 фунтами.

Хотя нам хотелось бы, чтобы Tremor мог буксировать больше, мы все равно влюблены в Maverick, потому что он невероятно полезен и в других отношениях. Его 4,5-футовая грузовая кровать имеет объем 33 кубических фута, достаточный для перевозки девяти компостных мешков с дворовыми отходами, и в нее гораздо легче забраться и вылезти, чем из полноразмерного грузовика. В Maverick также больше места для пассажиров, чем ожидалось, заднее сиденье удобно для большинства взрослых, хотя нам хотелось бы, чтобы сзади были вентиляционные отверстия. Тем не менее, Ford удается сделать бюджетный интерьер более дорогим, чем он есть, благодаря пластиковым поверхностям с привлекательной текстурой, а продуманные контейнеры для хранения находятся повсюду.

Конечно, Ford Maverick — не единственный новый маленький пикап на рынке. Hyundai Santa Cruz является его ближайшим конкурентом, а среднеразмерный Honda Ridgeline притаился на периферии из-за схожей конструкции кузова. У всех трех моделей есть сильные стороны, но сочетание возможностей, практичности и стоимости Maverick ставит его на первое место. Кроме того, он единственный предлагает законный внедорожный пакет.

В то время как наименее дорогой Santa Cruz с турбодвигателем и полным приводом имеет MSRP более 37 тысяч долларов, а Ridgeline не стоит меньше 40 тысяч долларов, Maverick Tremor — это сертифицированная покупка по цене от 31 665 долларов. Цена нашего образца XLT, прошедшего испытания, была не намного выше — $32 990, а основными дополнениями к нему были напыляемый постельный лак за $495 и пакет за $650, включающий мониторинг слепых зон и систему помощи при движении по полосе.

Хотя в XLT Tremor отсутствуют такие приятные мелочи, как обтянутое кожей рулевое колесо или кнопочный запуск двигателя с пассивным входом, как в более дорогой версии Lariat, менее дорогая модель в большей степени соответствует миссии Maverick, ориентированной на стоимость. Для тех, кто не хочет поворачивать ключ или замораживать свои булочки, Lariat Tremor в максимальной комплектации за 39 075 долларов, на котором мы также ездили, показал верхнюю границу своего ценового диапазона благодаря пакету Luxury за 2610 долларов и ряду других дополнительных опций.

С этими опциями или без них, Ford Maverick Tremor 2023 улучшает фантастическую основу мини-грузовика, предоставляя больше удовольствия для любителей приключений.

Справка:

Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Штаб-квартира компании располагается в городе Дирборн в пригороде Детройта в штате Мичиган.