2022 Aston Martin Valkyrie может стать окончательным диким аттракционом

Немногие автомобили были так горячо ожидаемы, как Aston Martin Valkyrie. Или столь долгого ожидания. Первое сообщение о том, что Aston Martin и Red Bull Racing собираются сотрудничать в создании автомобиля, который первоначально назывался AM-RB 001, появилось еще в марте 2016 года.

С тех пор появились первые рендеры, подтверждение имени Valkyrie, анонсы только трековых вариантов AMR Pro и Spider, к сожалению, нереализованные планы участия в гонках, подробный обзор 6,5-литрового V-12 от Cosworth, которым он оснащен, экскурсия по процессу настройки, поездка на симуляторе и возможность посидеть на правом сиденье на Фестивале скорости в Гудвуде в 2021 году за рулем тогдашнего исполнительного директора Aston Тобиаса Моерса. Не все шло гладко: все большие задержки и до сих пор не разрешенный юридический спор по поводу депозитов со швейцарской дилерской группой.

Начнем с хороших новостей для адреналиновых миллиардеров, которые все еще ждут поставки: Готовый автомобиль полностью соответствует обещаниям дизайнера Эдриана Ньюи о том, что это будет самый экстремальный автомобиль заводской сборки, когда-либо носивший номерные знаки, и быстрее, чем большинство настоящих гоночных автомобилей. И хотя наш первый опыт был ограничен 3,36-мильной трассой Bahrain International Circuit, это был полностью уличный автомобиль на дорожных шинах.

Так, для американских покупателей "уличная легальность" — это неверное название, поскольку Valkyrie может быть импортирована только в соответствии с требованиями "Show and Display" — то есть никаких поездок на работу или использования для перевозки пиломатериалов из Home Depot.

Но в Европе Aston пошел на значительные затраты и сложности, чтобы получить полную омологацию. Это потребовало использования того, что директор по дизайну Майлз Нюрнбергер с гордостью представляет как самый маленький и легкий в мире фонарь заднего номерного знака, который располагается на конце корпуса задней секвентальной коробки передач.

Необходимость Valkyrie вмещать человеческий груз всегда имела низкий приоритет при создании автомобиля, Ньюи придавал гораздо большее значение аэродинамическим требованиям. И хотя пассажирский отсек крошечный, он мог бы быть еще меньше — Нюрнбергер вспоминает встречу, на которой ему удалось убедить знаменитого дизайнера освободить дополнительные 8 миллиметров пространства (это 0,3 дюйма), и эта уступка вызвала аплодисменты инженерной команды. "Никто не мог припомнить, чтобы Адриан раньше уступал более 1 миллиметра", — говорит Нюрнбергер.

Однако эта уступка не привела к созданию просторного салона; Valkyrie — это автомобиль, который скорее носят, чем сидят в нем. Для того чтобы забраться внутрь, нужно неловко перемахнуть через боковую подножку, а затем рухнуть на гоночное сиденье из углеродного волокна. После того, как вы окажетесь на месте, подвижный блок педалей позволяет более высоким водителям найти свободное пространство для ног, но даже если убрать скромную обивку сиденья, голова водителя среднего роста в шлеме все равно коснется крыши после закрытия двери.

6,5-литровый V-12, что неудивительно, является главной изюминкой. Действительно, он доминирует в управлении автомобилем и украл все сцены. После нажатия кнопки запуска на рулевом колесе возникает пауза, затем двигатель несколько секунд крутится для создания давления масла, после чего начинает бурную жизнь. Он громко работает на холостом ходу на 1000 об/мин, даже через шлем, и еще примерно 10 000 об/мин остается до того, как он достигнет своего ограничителя.

Но выезд с пит-лейн — удивительно мягкий процесс; есть система контроля старта, но, предоставленная сама себе, Valkyrie отправляется в путь исключительно на 141-сильном электромоторе, который питается от 1,7-кВтч батареи Rimac, установленной между V-12 и семиступенчатой коробкой передач. (При отсутствии задней передачи, движение задним ходом всегда осуществляется с помощью электропривода.) Вскоре после этого включается сцепление, чтобы соединить двигатель с колесами.

Наши первые круги по треку были потрачены в основном на то, чтобы привыкнуть к жестокости характеристик. Valkyrie — это автомобиль за пределами простых цифр, какими бы впечатляющими ни были заявленные 2,5-секундное время от нуля до 60 миль/ч и ограниченная электроникой максимальная скорость 220 миль/ч. Эти цифры вполне укладываются в рамки эталонных гиперкаров, однако впечатления от Valkyrie действительно таковыми не являются. Это автомобиль, на фоне которого Koenigsegg One:1 кажется утонченным и сдержанным.

Ощущение анархии во многом обусловлено сочетанием шума и вибрации Valkyrie при наборе оборотов. Зубчатые колеса, приводящие в движение распределительные валы, находятся всего в нескольких дюймах по другую сторону брандмауэра, и достижение предельных оборотов вызывает почти болезненную какофонию. Но это также связано с характером двигателя и мгновенностью его реакций, полным отсутствием задержки между нажатием на педаль газа и ощущением реакции.

С суммарной пиковой мощностью 1139 лошадиных сил, работающей против массы менее 3000 фунтов, Valkyrie очень быстра. В конце самой длинной прямой трассы длиной 0,6 мили цифровой спидометр показывает 300 км/ч-186 миль в час — и это при консервативном торможении. Тем не менее, по субъективным ощущениям, он даже быстрее этого.

Мы провели мало времени в режимах Urban и Sport шасси, которые предназначены для использования на дороге. Выбор наиболее агрессивной функции Track заставляет активную подвеску уменьшать высоту хода и дает возможность изменять настройки системы контроля тяги. Настроенная таким образом, Valkyrie вскоре доказывает, что повороты могут быть не только перерывом между возможностью развязать ад на прямой.

Сцепление с дорогой — это та область, где Aston не чувствует себя потусторонним. При езде на уличных шинах Michelin Pilot Sport Cup 2 сцепление с дорогой меньше, чем при езде на сликах. Рулевое управление с гидравлическим усилителем обеспечивает четкую, недвусмысленную обратную связь, и поворот происходит остро, но трекшн-контроль жестко вмешивается, когда вы пытаетесь перекрыть рулевое управление и акселератор. Тем не менее, он не резкий и не пугающий, даже когда его толкают и отключают противобуксовочную систему. Более высокие скорости приносят дополнительную помощь в виде прижимной силы от активных крыльев и диффузора — Aston заявляет о пике прижимной силы в 2400 фунтов на любой скорости от 135 миль/ч и выше.

Более быстрые повороты можно проходить на, казалось бы, невозможной скорости. (Забавный факт: приводимые в действие заслонки в огромных туннелях вентури механики Aston в шутку называют "кошачьими заслонками").

Даже в лестной обстановке гоночной трассы и в окружении механиков возникла пара проблем. Педаль тормоза автомобиля имела мертвую зону в верхней части своего хода, и ее сопротивление смягчалось пару раз во время больших остановок, хотя фактический уровень замедления не уменьшался. Двигатель Valkyrie также снижал обороты, когда охлаждающая жидкость становилась слишком горячей. Aston винит в этом высокую температуру окружающей среды Бахрейна, а езда на высшей передаче в течение половины круга охладила двигатель и восстановила правильный ограничитель оборотов.

Хотя гоночные треки — это огромное удовольствие, они являются плохим аналогом для определения того, как любой автомобиль будет вести себя в реальном мире. На обычных дорогах Valkyrie всегда будет чувствовать себя крайне некомфортно. В ней тесно, жарко и достаточно громко, чтобы повредить слух пассажиров без защиты ушей. Cosworth также утверждает, что двигатель необходимо восстанавливать каждые 50 000 миль, и мы надеемся, что некоторые владельцы будут рассматривать эту цифру как вызов, а не угрозу.

Тем не менее, все это не уменьшает привлекательности автомобиля, который, безусловно, является вершиной, его многочисленные компромиссы напрямую вытекают из отказа знаменитого дизайнера идти на компромисс со своим видением. Именно это и делает его шедевром.

Справка:

Aston Martin — английский производитель престижных спортивных автомобилей. У истоков марки стояли Лайонел Мартин и Роберт Бэмфорд. Штаб-квартира находится в Гейдоне, Уорикшир.