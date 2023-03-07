2023 Honda Accord Touring - новая реальность

Сказать, что мы огорчены тем, что Honda отказалась от ранее опциональной турбированной 2,0-литровой четверки на Accord 11-го поколения - всего через несколько лет после отказа от механических коробок передач - значит не сказать ничего. Одна из наших любимых моделей находится под угрозой утраты своей популярности. Хотя в этих звонках в основном виноваты низкие цены, история предлагает дополнительный контекст: Удовлетворительная чувствительность, а не головокружительное ускорение, была движущей силой успеха Accord на протяжении последних 47 лет, 37 из которых Accord был в нашем списке 10 лучших. Если перенестись на сегодняшний сокращающийся рынок седанов и надвигающиеся нормы выбросов, то выживание Accord зависит от того, насколько большую роль будет играть электрификация.

Вы все еще можете получить стандартный бензиновый силовой агрегат - 192-сильную турбированную 1,5-литровую четверку в паре с CVT - в самых низких комплектациях Accord, которые начинаются с 28 390 долларов. Но все модели среднего и высшего классов, начиная от 32 990 долларов за Sport и заканчивая нашим тестовым автомобилем Touring за 38 985 долларов, теперь оснащаются обновленной гибридной системой Honda, которая очень похожа на ту, что установлена на последней модели CR-V. Это новая конструкция без трансмиссии, сочетающая в себе 146-сильный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с циклом Аткинсона, аккумулятор емкостью 1,1 кВт/ч и два сцепленных электромотора, один из которых вращается от двигателя в качестве генератора, а другой выдает энергию на землю. Комбинированная мощность составляет 204 лошадиные силы, что на две лошади больше, чем у предыдущего гибрида.

Как и раньше, электроны в основном приводят гибридный Accord в движение на скорости ниже 20 миль/ч и во время коротких интервалов движения с низкой нагрузкой. При более тяжелом подъеме требуется задействовать доработанный бензиновый двигатель. Он лучше изолирован, что помогло снизить на три децибела уровень шума в салоне при полном газе. В определенных условиях при умеренной нагрузке, например, на шоссе, четырехцилиндровый двигатель также может быть задействован для непосредственного привода колес. С водительского места все это воспринимается легко. Хотя при интенсивной работе четырехцилиндровый двигатель все еще звучит немного зернисто, любой гул недолговечен, отчасти благодаря имитации "переключения", которая изменяет звук двигателя, но не влияет на движение автомобиля вперед. Непосвященные, скорее всего, даже не заметят газоэлектрического волшебства.

При полном разгоне ускорение скорее обдуманное, чем быстрое, несмотря на легкое слияние с шоссе, обеспечиваемое тяговым двигателем мощностью 181 лошадиная сила и 247 фунт-фут крутящего момента. По сравнению с последними Аккордами, которые мы тестировали, разгон нашего экземпляра до 60 миль/ч за 6,6 секунды на полсекунды быстрее, чем у предыдущего гибрида, и на 0,6 секунды быстрее, чем у последнего 1,5T, но все еще далеко от 5,4 секунды 252-сильной версии 2,0T. Больше мощности и более емкая батарея ускорили бы наш пульс, хотя все еще разумная цена и снаряженная масса Accord в 3503 фунта - уже на 56 фунтов тяжелее, чем раньше - несомненно, пострадают.

Самое важное наступает, когда вы забываете о гибридах и просто едете. Руль нового автомобиля ощущается легким и уверенно точным, как и прежде, а упругая педаль тормоза прекрасно сочетает фрикционные и рекуперативные системы. Хотя кузов стал длиннее на 2,7 дюйма, большинство размеров сохранилось, за исключением задней колеи, которая стала шире на 0,4 дюйма. Его конструкция также стала жестче, чем раньше. Вместе с незначительными изменениями в подвеске и измененными втулками, этот семейный седан проходит повороты с изяществом, о котором не могут свидетельствовать даже его 0,88 сцепления с дорогой и 173-футовая остановка с 70 миль/ч - солидные результаты скромных всесезонных шин. На сложной дороге движения кузова остаются по-военному дисциплинированными, но при этом езда никогда не приближается к жесткой - качества, редко встречающиеся вместе даже в более тяжелых и высокопроходимых внедорожниках. Honda даже удалось сохранить массивный багажник Accord объемом 17 кубических футов.

Также не похож на внедорожник: Комбинированный показатель EPA составляет 44 миль в час для большинства моделей на 19-дюймовых колесах и 48 миль в час для комплектации EX-L на 17-х дисках (негибриды получают комбинированный показатель 32 миль в час). Мы не смогли провести тест на скорости 75 миль в час на шоссе, но мы показали средний расход топлива 43 миль на протяжении более 1000 миль по дорогам Южной Калифорнии, пригородным и сложным горным дорогам. Шесть уровней рекуперации, от практически полного отсутствия до практически однопедальной работы, регулируются с помощью подрулевых лепестков на рулевом колесе, помогая автомобилю управлять скоростью и быстро восстанавливать энергию. Кроме того, активация режима Sport (есть также настройки Normal, Eco и Individual) повышает остроту реакций трансмиссии и задействует четырехцилиндровый двигатель для торможения двигателем на крутых спусках, что мы сочли более полезным, чем более тяжелое рулевое управление и усиленный звук двигателя.

Благодаря удлиненному капоту и фастбэку новый Accord выглядит привлекательно, особенно на больших колесах. Минимализм в деталях оставляет его несколько неукрашенным с некоторых ракурсов, но нам это нравится. То же самое касается и изысканного интерьера и его продуманных улучшений, включая чуть большее пространство для ног (теперь 40,8 дюйма) на и без того просторном заднем сиденье и замену неинтуитивных кнопок переключения передач Honda на простой рычаг PRND на консоли. В новых передних креслах мы удобно устроились на весь день, а прямолинейная эргономика и привлекательные детали, такие как сетчатая отделка приборной панели, скрывающая вентиляционные отверстия, порадовали наши чувства. Стандартный набор вспомогательных систем для водителя следит за дорогой, а комплектация Touring дополнена дисплеем head-up, стереосистемой премиум-класса Bose, беспроводной зарядкой устройств, вентиляцией передних сидений и подогревом задних сидений.

Разумный подход применим и к технологиям этого Accord, поскольку его интерфейс разработан таким образом, чтобы отражать приложения телефона пользователя, в том числе для навигации. Все модели оснащаются четкой 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов, а гибриды - 12,3-дюймовым центральным сенсорным экраном с беспроводным Android Auto и Apple CarPlay (стандартное 7,0-дюймовое устройство требует шнура). К счастью, присутствует регулятор громкости, а также полезная подставка для рук, позволяющая пользоваться упрощенной схемой меню информационно-развлекательной системы. В комплектации Touring также добавляется Google Built-In с возможностью подключения к сервисам компании Maps, Assistant и Play (три года безлимитных данных включены). Хотя мы и не стремимся к тому, чтобы технологический гигант вторгался в нашу жизнь больше, чем он уже это делает, интеграция Honda освежает и не вызывает раздражения, которое присуще многим заводским системам.