Автоэксперт: "Распространенная причина отказа тормозов в нерегулярной замене тормозной жидкости"

Отказ тормозов в автомобиле считается крайне опасной неисправностью, которая может возникнуть в любой момент. Справиться с последствиями такой ситуации может не каждый водитель, поэтому проблема нередко приводит к авариям. Какие причины приводят к отказу тормозов и можно ли его предотвратить? Об этом рассказал читателям Pravda. Ru основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов.

Причины отказа тормозов

К возникновению рассматриваемой ситуации приводят такие факторы:

Поломки в системе впуска тормозной жидкости.

Нерегулярная замена тормозной жидкости. Она со временем смешивается с влагой, из-за чего снижается температура кипения.

Несоответствие тормозной жидкости указанным производителем автомобиля требованиям.

Неисправность суппорта. Эта деталь отвечает за процесс торможения. Если направляющие или поршни засоряются, колодки изнашиваются неравномерно. Тормозная система выходит из строя.

Неравномерное распределение тормозных усилий. Более 70% нагрузки приходится на переднюю ось. Если распределитель отрегулирован неправильно, увеличивается нагрузка на заднюю ось.

Неисправность ВУТ. Нередко водитель замечает, что при торможении машина глохнет. Возникают звуки, напоминающие свист. Это связано с неправильной работой клапана ВУТ. Чаще всего такие неполадки возникают зимой. После прогревания машины сбои исчезают. Однако это не значит, что нужно отказываться от ремонта. В дальнейшем могут возникать более существенные поломки.

Разгерметизация тормозной системы. В полость не должен проникать воздух. Если такое случается, педаль тормоза становится излишне мягкой, система выходит из строя.

Что делать, если отказали тормоза

Главное — сохранять спокойствие и продолжать контролировать ситуацию на дороге. Отказ тормозов может случиться в разных условиях: при движении по трассе или горной дороге, на сухом или мокром покрытии. Однако в любом случае нужно действовать четко и быстро, поскольку авария может произойти за секунды.

Если тормоза отказали в горах, помните, что многие дороги там снабжены улавливателями, спасшими не одного водителя. Например, дорога из Симферополя в Ялту оборудована таким образом. И таких примеров немало. Главное, знать, что спастись в горах можно с помощью уловителей. Если отказали тормоза, пользуются ручником или тормозят двигателем.

Ручной тормоз

Эффективность этого метода зависит от того, с какой скоростью вы едете. Если она не превышает 40 км/ч, ручной тормоз может помочь. В остальных случаях его использование становится промежуточным этапом перед дальнейшими действиями, а именно, торможением двигателем. Иногда ручной тормоз быстро выходит из строя. Особенно часто это случается при движении на большой скорости. Поэтому к следующему этапу нужно переходить незамедлительно.

Торможение двигателем

Этот способ считается более эффективным, чем предыдущий. Однако он может навредить двигателю и коробке передач. Чтобы экстренно затормозить, нужно убрать ногу с педали газа и поменять передачу на более низкую. Такие действия нужно проделывать до тех пор, пока машина полностью не остановится. Особенно эффективен такой способ на мокрой или скользкой дороге.

Аварийное торможение

Если ни один из вышеуказанных способов не сработал, придется тормозить за счет препятствий. Пассажиры и водитель при этом должны быть пристегнутыми и крепко держаться в сиденьях. В качестве препятствия можно использовать бордюр или что-то мягкое, например, сугроб или кусты.

При движении в колонне торможение будет осуществляться за счет других транспортных средств. Об этом необходимо предупредить других участников движения, подав соответствующий сигнал. Ущерб, естественно, будет значительным. Однако если выбор стоит между деньгами и жизнью, сомневаться не нужно.

Диагностика неисправностей тормозов

Своевременное выявление поломок помогает минимизировать вероятность полного отказа системы. Самостоятельно диагностику выполняют так:

Проверяют ГТЦ. Запускают двигатель, нажимают педаль тормоза и удерживают ее 30 секунд. Если она проваливается, нужно ремонтировать тормозной цилиндр. Также педаль не должна иметь слишком маленький ход. Проверяют клапан ВУТ. При включенном двигателе нажимают педаль тормоза, после чего сразу глушат мотор. Педаль держат еще 30 секунд. При этом водитель не должен ощущать сопротивление. Проверяют ВУТ. Процедуру выполняют при включенном двигателе. Однако перед его запуском нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Когда педаль станет упругой, запускают мотор, выбирают нейтральную передачу. Педаль должна слегка уйти вниз, но не провалиться. Если ее положение не меняется, возможно, усилитель неисправен. Проверить тормозную систему. Нужно набрать скорость 60 км/ч, после чего начать тормозить. Появление стука свидетельствует о неисправности.

Такие простые процедуры нужно выполнять регулярно. Необходимо периодически проходить проверку тормозов в автосервисе.

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