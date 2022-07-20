Отказ тормозов в автомобиле считается крайне опасной неисправностью, которая может возникнуть в любой момент. Справиться с последствиями такой ситуации может не каждый водитель, поэтому проблема нередко приводит к авариям. Какие причины приводят к отказу тормозов и можно ли его предотвратить? Об этом рассказал читателям Pravda. Ru основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов.
К возникновению рассматриваемой ситуации приводят такие факторы:
Главное — сохранять спокойствие и продолжать контролировать ситуацию на дороге. Отказ тормозов может случиться в разных условиях: при движении по трассе или горной дороге, на сухом или мокром покрытии. Однако в любом случае нужно действовать четко и быстро, поскольку авария может произойти за секунды.
Если тормоза отказали в горах, помните, что многие дороги там снабжены улавливателями, спасшими не одного водителя. Например, дорога из Симферополя в Ялту оборудована таким образом. И таких примеров немало. Главное, знать, что спастись в горах можно с помощью уловителей. Если отказали тормоза, пользуются ручником или тормозят двигателем.
Эффективность этого метода зависит от того, с какой скоростью вы едете. Если она не превышает 40 км/ч, ручной тормоз может помочь. В остальных случаях его использование становится промежуточным этапом перед дальнейшими действиями, а именно, торможением двигателем. Иногда ручной тормоз быстро выходит из строя. Особенно часто это случается при движении на большой скорости. Поэтому к следующему этапу нужно переходить незамедлительно.
Этот способ считается более эффективным, чем предыдущий. Однако он может навредить двигателю и коробке передач. Чтобы экстренно затормозить, нужно убрать ногу с педали газа и поменять передачу на более низкую. Такие действия нужно проделывать до тех пор, пока машина полностью не остановится. Особенно эффективен такой способ на мокрой или скользкой дороге.
Если ни один из вышеуказанных способов не сработал, придется тормозить за счет препятствий. Пассажиры и водитель при этом должны быть пристегнутыми и крепко держаться в сиденьях. В качестве препятствия можно использовать бордюр или что-то мягкое, например, сугроб или кусты.
При движении в колонне торможение будет осуществляться за счет других транспортных средств. Об этом необходимо предупредить других участников движения, подав соответствующий сигнал. Ущерб, естественно, будет значительным. Однако если выбор стоит между деньгами и жизнью, сомневаться не нужно.
Своевременное выявление поломок помогает минимизировать вероятность полного отказа системы. Самостоятельно диагностику выполняют так:
Такие простые процедуры нужно выполнять регулярно. Необходимо периодически проходить проверку тормозов в автосервисе.
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