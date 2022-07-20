Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Автоэксперт: "Распространенная причина отказа тормозов в нерегулярной замене тормозной жидкости"

Авто

Отказ тормозов в автомобиле считается крайне опасной неисправностью, которая может возникнуть в любой момент. Справиться с последствиями такой ситуации может не каждый водитель, поэтому проблема нередко приводит к авариям. Какие причины приводят к отказу тормозов и можно ли его предотвратить? Об этом рассказал читателям Pravda. Ru основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов.

Автоэксперт: "Распространенная причина отказа тормозов в нерегулярной замене тормозной жидкости"

Причины отказа тормозов

К возникновению рассматриваемой ситуации приводят такие факторы:

  • Поломки в системе впуска тормозной жидкости.
  • Нерегулярная замена тормозной жидкости. Она со временем смешивается с влагой, из-за чего снижается температура кипения.
  • Несоответствие тормозной жидкости указанным производителем автомобиля требованиям.
  • Неисправность суппорта. Эта деталь отвечает за процесс торможения. Если направляющие или поршни засоряются, колодки изнашиваются неравномерно. Тормозная система выходит из строя.
  • Неравномерное распределение тормозных усилий. Более 70% нагрузки приходится на переднюю ось. Если распределитель отрегулирован неправильно, увеличивается нагрузка на заднюю ось.
  • Неисправность ВУТ. Нередко водитель замечает, что при торможении машина глохнет. Возникают звуки, напоминающие свист. Это связано с неправильной работой клапана ВУТ. Чаще всего такие неполадки возникают зимой. После прогревания машины сбои исчезают. Однако это не значит, что нужно отказываться от ремонта. В дальнейшем могут возникать более существенные поломки.
  • Разгерметизация тормозной системы. В полость не должен проникать воздух. Если такое случается, педаль тормоза становится излишне мягкой, система выходит из строя.

Что делать, если отказали тормоза

Главное — сохранять спокойствие и продолжать контролировать ситуацию на дороге. Отказ тормозов может случиться в разных условиях: при движении по трассе или горной дороге, на сухом или мокром покрытии. Однако в любом случае нужно действовать четко и быстро, поскольку авария может произойти за секунды.

Если тормоза отказали в горах, помните, что многие дороги там снабжены улавливателями, спасшими не одного водителя. Например, дорога из Симферополя в Ялту оборудована таким образом. И таких примеров немало. Главное, знать, что спастись в горах можно с помощью уловителей. Если отказали тормоза, пользуются ручником или тормозят двигателем.

Ручной тормоз

Эффективность этого метода зависит от того, с какой скоростью вы едете. Если она не превышает 40 км/ч, ручной тормоз может помочь. В остальных случаях его использование становится промежуточным этапом перед дальнейшими действиями, а именно, торможением двигателем. Иногда ручной тормоз быстро выходит из строя. Особенно часто это случается при движении на большой скорости. Поэтому к следующему этапу нужно переходить незамедлительно.

Торможение двигателем

Этот способ считается более эффективным, чем предыдущий. Однако он может навредить двигателю и коробке передач. Чтобы экстренно затормозить, нужно убрать ногу с педали газа и поменять передачу на более низкую. Такие действия нужно проделывать до тех пор, пока машина полностью не остановится. Особенно эффективен такой способ на мокрой или скользкой дороге.

Аварийное торможение

Если ни один из вышеуказанных способов не сработал, придется тормозить за счет препятствий. Пассажиры и водитель при этом должны быть пристегнутыми и крепко держаться в сиденьях. В качестве препятствия можно использовать бордюр или что-то мягкое, например, сугроб или кусты.

При движении в колонне торможение будет осуществляться за счет других транспортных средств. Об этом необходимо предупредить других участников движения, подав соответствующий сигнал. Ущерб, естественно, будет значительным. Однако если выбор стоит между деньгами и жизнью, сомневаться не нужно.

Диагностика неисправностей тормозов

Своевременное выявление поломок помогает минимизировать вероятность полного отказа системы. Самостоятельно диагностику выполняют так:

  1. Проверяют ГТЦ. Запускают двигатель, нажимают педаль тормоза и удерживают ее 30 секунд. Если она проваливается, нужно ремонтировать тормозной цилиндр. Также педаль не должна иметь слишком маленький ход.
  2. Проверяют клапан ВУТ. При включенном двигателе нажимают педаль тормоза, после чего сразу глушат мотор. Педаль держат еще 30 секунд. При этом водитель не должен ощущать сопротивление.
  3. Проверяют ВУТ. Процедуру выполняют при включенном двигателе. Однако перед его запуском нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Когда педаль станет упругой, запускают мотор, выбирают нейтральную передачу. Педаль должна слегка уйти вниз, но не провалиться. Если ее положение не меняется, возможно, усилитель неисправен.
  4. Проверить тормозную систему. Нужно набрать скорость 60 км/ч, после чего начать тормозить. Появление стука свидетельствует о неисправности.

Такие простые процедуры нужно выполнять регулярно. Необходимо периодически проходить проверку тормозов в автосервисе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА?
Куратор: Игорь Моржаретто
Новости
Жителей посёлка Казачья Лопань эвакуируют из-за обстрелов ВСУ
АПЛ-ракетоносец “Генералиссимус Суворов” вышла на испытания в Белое море
Эксперты о действиях Запада: "Мир катится под откос"
Торгпред в Хельсинки Логинов: финны ограничили россиян в покупке земли
Рожин о стратегии Киева: ВСУ — это смертник, направленный на Россию
Аналитики: начав СВО, Россия избежала атаки на свою территорию
Рожин: прорыв линии ВСУ в Северске — удар по ключевой линии обороны
Захарова о санкциях США в случае "аннексии" Украины: "Угроза цели не достигла"
Посольство РФ: США стремятся "раскочегарить" конфликт вокруг Украины
Рожин: военные ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против ВС РФ
Популярное
Общество
Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Мир. Новости мира
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Силовые структуры
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Иван Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Иван Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"
Политика. Новости и аналитика
The Heritage Foundation: итог визита Путина в Иран — жёсткая пощёчина Байдену
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Мир. Новости мира
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Последние материалы
Рожин о стратегии Киева: ВСУ — это смертник, направленный на Россию
Диетолог: "Секрет похудения — убрать перекусы и включить в рацион полноценный белок"
Попытка получить OBI у банка Центрокредит и Арсена Канокова не удалась
Аналитики: начав СВО, Россия избежала атаки на свою территорию
Рожин: прорыв линии ВСУ в Северске — удар по ключевой линии обороны
Захарова о санкциях США в случае "аннексии" Украины: "Угроза цели не достигла"
Автоэксперт: "Распространенная причина отказа тормозов в нерегулярной замене тормозной жидкости"
Посольство РФ: США стремятся "раскочегарить" конфликт вокруг Украины
Рожин: военные ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против ВС РФ
Президент Латвии Левитс: за поддержку спецоперации будем лишать гражданства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников