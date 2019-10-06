Топ-5 спорткаров из 40-х

Спорткары были необычным явлением в США в 1940-е. Прежде всего, нельзя забывать, что шла Вторая мировая война, и не было ни времени, ни ресурсов для того, чтобы производить такие предметы роскоши, как спортивные машины. Но в конце войны войска начали возвращаться домой в Америку и привезли с собой европейские спорткары. Ранее американцы не имели представления о том, что представляет собой настоящая спортивная машина, как она выглядит и какова она на дороге. Когда по окончании войны заводы снова стали выпускать гражданские машины, несколько автопроизводителей решили разработать свои модели спорткаров, способные соперничать с такими брендами, как Jaguar и Porsche.

MG TC Midget

Модель TC Midget была первой, которую MG создал после войны, она имеет значительное сходство с моделью TB, выпускавшейся ранее. Двухдверный родстер появился в 1945 году, имел двигатель объемом 1,3 литра и разгонялся до 100 километров в час менее чем за 23 секунды, что по тем временам представляло собой значительный результат.

Читайте также: Машины, которые купили себе представители семейства Кардашян и Дженнер

Alfa Romeo 6C 2500 Freccia d'Oro ("Золотая стрела")

Коснувшаяся колесами асфальта в 1946 году, "Золотая стрела" была роскошной машиной, предназначенной для богатых покупателей, и многие знаменитости действительно приобретали ее. Эту машину можно видеть в фильме "Крестный отец". Помимо своего превосходного внешнего вида, автомобиль имел двигатель объемом 2,5 литра, четырехступенчатую механическую коробку передач и развивал скорость 150 километров в час.

Maserati A6 1500 Pininfarina, 1947

Для легендарного бренда Maserati модель A6 1500 Pininfarina была первой, созданной как автомобиль для обычных дорог, а не для гоночного трека. Разработка машины относится к 1941 году, но для ее производства пришлось дожидаться окончания Второй мировой войны. Двухдверный и двухместный автомобиль имел двигатель объемом 1,6 литра и четырехступенчатую коробку передач и представлял собой истинное воплощение изящества и стиля. Было сделано всего 80 таких машин, что делает их невероятной редкостью в наши дни.

Читайте также: Машины из гаража Тома Круза

Allard K1

Первым послевоенным автомобилем Allard, выпущенным в 1947 году, была именно эта модель — стильный спорткар со специально разработанным для него стальным корпусом. Машина имела восьмицилиндровый двигатель и трехступенчатую механическую коробку передач. В наши дни она считается редкой и на аукционе может стоить 175 тысяч долларов.

Ferrari 166 S, 1948

Знаменитая Ferrari 125 S уступила место Ferrari 166 S, спортивной машине, которую в равной мере запомнили как благодаря ее великолепным для того времени характеристикам, так и по причине шикарного внешнего вида, делавшего автомобиль изящным и грозным одновременно. Теперь эта машина, выехавшая на дороги в 1948 году, стала желанной для любого коллекционера. У нее был двенадцатицилиндровый двухлитровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил, позволивший ей выиграть несколько гонок. Было выпущено всего 39 экземпляров этой модели, что делает ее невероятно редкой и увеличивает ее цену на аукционах до двух миллионов долларов.

Читайте также: Топ-5 лучших спортивных машин на 2019 год

Фото: yupyi. com