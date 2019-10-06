Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Ирина Гусакова

Топ-5 спорткаров из 40-х

Авто print

Спорткары были необычным явлением в США в 1940-е. Прежде всего, нельзя забывать, что шла Вторая мировая война, и не было ни времени, ни ресурсов для того, чтобы производить такие предметы роскоши, как спортивные машины. Но в конце войны войска начали возвращаться домой в Америку и привезли с собой европейские спорткары. Ранее американцы не имели представления о том, что представляет собой настоящая спортивная машина, как она выглядит и какова она на дороге. Когда по окончании войны заводы снова стали выпускать гражданские машины, несколько автопроизводителей решили разработать свои модели спорткаров, способные соперничать с такими брендами, как Jaguar и Porsche.

MG TC Midget

Модель TC Midget была первой, которую MG создал после войны, она имеет значительное сходство с моделью TB, выпускавшейся ранее. Двухдверный родстер появился в 1945 году, имел двигатель объемом 1,3 литра и разгонялся до 100 километров в час менее чем за 23 секунды, что по тем временам представляло собой значительный результат.

Читайте также: Машины, которые купили себе представители семейства Кардашян и Дженнер

Alfa Romeo 6C 2500 Freccia d'Oro ("Золотая стрела")

Коснувшаяся колесами асфальта в 1946 году, "Золотая стрела" была роскошной машиной, предназначенной для богатых покупателей, и многие знаменитости действительно приобретали ее. Эту машину можно видеть в фильме "Крестный отец". Помимо своего превосходного внешнего вида, автомобиль имел двигатель объемом 2,5 литра, четырехступенчатую механическую коробку передач и развивал скорость 150 километров в час.

Maserati A6 1500 Pininfarina, 1947

Для легендарного бренда Maserati модель A6 1500 Pininfarina была первой, созданной как автомобиль для обычных дорог, а не для гоночного трека. Разработка машины относится к 1941 году, но для ее производства пришлось дожидаться окончания Второй мировой войны. Двухдверный и двухместный автомобиль имел двигатель объемом 1,6 литра и четырехступенчатую коробку передач и представлял собой истинное воплощение изящества и стиля. Было сделано всего 80 таких машин, что делает их невероятной редкостью в наши дни.

Читайте также: Машины из гаража Тома Круза

Allard K1

Первым послевоенным автомобилем Allard, выпущенным в 1947 году, была именно эта модель — стильный спорткар со специально разработанным для него стальным корпусом. Машина имела восьмицилиндровый двигатель и трехступенчатую механическую коробку передач. В наши дни она считается редкой и на аукционе может стоить 175 тысяч долларов.

Ferrari 166 S, 1948

Знаменитая Ferrari 125 S уступила место Ferrari 166 S, спортивной машине, которую в равной мере запомнили как благодаря ее великолепным для того времени характеристикам, так и по причине шикарного внешнего вида, делавшего автомобиль изящным и грозным одновременно. Теперь эта машина, выехавшая на дороги в 1948 году, стала желанной для любого коллекционера. У нее был двенадцатицилиндровый двухлитровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил, позволивший ей выиграть несколько гонок. Было выпущено всего 39 экземпляров этой модели, что делает ее невероятно редкой и увеличивает ее цену на аукционах до двух миллионов долларов.

Читайте также: Топ-5 лучших спортивных машин на 2019 год

Фото: yupyi. com

Темы ferrari maserati alfa romeo модель история спорткары
Обсудить
Актуальная аналитика
Овощи
Домашний мини-огород: какие овощи и зелень можно вырастить
Здоровье
Симптомы болезни Альцгеймера на разных стадиях
Авто
Топ-5 спорткаров из 40-х
Новости Все >
В Германии опасаются нового миграционного кризиса в Европе
Борис Джонсон не намерен уходить в отставку добровольно
Онищенко предупредил о возможном сбое биоритмов из-за сокращения зимы
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью
Покрас Лампас восстановил "Супрематический крест" в Екатеринбурге
Три взрыва произошло на пивном фестивале в США
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Австралия не выдала США обвиняемого в шпионаже ученого из Ирана
Последние материалы
В Германии опасаются нового миграционного кризиса в Европе
Домашний мини-огород: какие овощи и зелень можно вырастить
Симптомы болезни Альцгеймера на разных стадиях
Топ-5 спорткаров из 40-х
Борис Джонсон не намерен уходить в отставку добровольно
Онищенко предупредил о возможном сбое биоритмов из-за сокращения зимы
Пляжи рядом с Мадридом, которые добавляют очарование красоте города!
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Мифы о недвижимости в Болгарии
Популярное
Новости Европы
Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"

Копенгаген задумался о замещении добываемого на территории Дании газа на газ из Российской Федерации или же Норвегии.

Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"
Красиво жить не запретишь: роскошная квартира Валерии и Иосифа Пригожина
Недвижимость
Красиво жить не запретишь: роскошная квартира Валерии и Иосифа Пригожина
Происшествия
Чемпион по боксу Болот Атакулов погиб в уличной драке в Кузбассе
Новости футбола
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Любовь Степушова Польская оппозиция предложила союз с Россией Любовь Степушова Руслан Веснянко Грядёт ли на Украине новый майдан Руслан Веснянко Константин Кузнецов Найдена гробница Птолемея IV - проклятье фараонов снова в силе? Константин Кузнецов
Комментарии
Оправданного Кантемира Карамзина не хотят отпускать из СИЗО
Украина рассматривает вариант полной блокады Донбасса
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
ВЦИОМ: 71,4% россиян доверяют Владимиру Путину
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
В 2020 году все украинские школы станут украиноязычными
Эксперты опровергли обещанный эффект от поставок "Джавелинов" Украине
Три взрыва произошло на пивном фестивале в США
Нидерланды задумались над разваливающимся делом по MH17
Нидерланды задумались над разваливающимся делом по MH17
"Вечерний М": кто превратил ТВ в зомбоящик
На Кубани в одном из ТЦ ребенка оставили в ячейке камеры хранения
"Сибирь" опровергла сообщения о смерти защитника Самвела Мнацяна
В соцсетях высмеяли построенный Украиной на деньги США бронекатер
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
ТВ-ведущий: если перестать обсуждать Украину, ее "обсудят солдаты НАТО"
История и современность
Амасия: в будущем на нашей планете появится суперконтинент
Амасия: в будущем на нашей планете появится суперконтинент
Шумерский царь Урукагина отменил брак, в котором участвует более двух партнеров
Шумерский царь Урукагина отменил брак, в котором участвует более двух партнеров
В США спрогнозировали сценарий ядерной войны Пакистана и Индии
В США спрогнозировали сценарий ядерной войны Пакистана и Индии
В ВКС РФ назвали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
В ВКС РФ назвали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
Китай оспорил превосходство РФ в гиперзвуковых технологиях
Китай оспорил превосходство РФ в гиперзвуковых технологиях
Эксперты опровергли обещанный эффект от поставок "Джавелинов" Украине
Эксперты опровергли обещанный эффект от поставок "Джавелинов" Украине
Незваный союзник: почему русские генералы были против вступления Румынии в войну
Незваный союзник: почему русские генералы были против вступления Румынии в войну
Двойники Сталина: легенды о "дублерах" вождя
Двойники Сталина: легенды о "дублерах" вождя
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Ученые открыли новый способ борьбы с хронической болью
Школьные завтраки в разных странах мира
По каким признакам можно распознать наступление климакса
Несколько легких трюков, способных разогнать метаболизм
Защитный крем для кожи может предотвратить развитие экземы и аллергию у новорожденных
Как отражается одиночество на здоровье подростков
Если люди не выполняют упражнений на выносливость, их сердца могут стать как у шимпанзе
Рак кожи чаще всего встречаются у людей с веснушками и светлыми волосами
Как проявляется демпинг-синдром
Как проявляется демпинг-синдром
Ученые утверждают, что эндометриоз связан с бесплодием
Ученые утверждают, что эндометриоз связан с бесплодием
Популярная бьюти -процедура оказалась очень опасной
Популярная бьюти -процедура оказалась очень опасной
Продукты против морщин
Продукты против морщин
Добавки и косметика с коллагеном: чего мы не знаем
Добавки и косметика с коллагеном: чего мы не знаем
Хитрости для увеличения роста
Хитрости для увеличения роста
Жители России с подозрением отнеслись к предстоящему интервью Заворотнюк
Жители России с подозрением отнеслись к предстоящему интервью Заворотнюк
Адвокат: Алибасов претендует на наследство Шукшиной
Адвокат: Алибасов претендует на наследство Шукшиной
Лучшие компактные диваны 2019 года
Лучшие компактные диваны 2019 года
Дизайнерские решения, помогающие создать летнюю атмосферу (часть 2)
Дизайнерские решения, помогающие создать летнюю атмосферу (часть 2)
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ