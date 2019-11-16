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Автор Сергей Бухранский

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

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Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Скручивание пробега

Когда человек выбирает подержанный автомобиль, то первое, что он хочет знать — это год выпуска машины и сколько километров она отмотала по дорогам. И естественно продавцы делают все, чтобы обмануть покупателя. Иногда подделываются документы, где автомобилю становится меньше лет, но это преступление и на такое готов пойти не каждый. А вот скрутить пробег всегда пожалуйста, тем более что за это не предусматривается никакого наказания. И по этой причине, почти каждый третий продавец считает своим долгом уменьшить пробег автомобиля любым доступным способом. В старые добрые времена скрутить лишние километры было очень просто. Для этого даже не надо было обращаться в специальные сервисы. Это было под силу любому в его собственном гараже или просто во дворе. Надо было только отсоединить тросик спидометра от коробки и приделать его к электрическому моторчику, который работает от автомобильного аккумулятора. Вращаясь в обратную сторону, моторчик ловко уменьшал пробег и тем самым увеличивал стоимость автомобиля. Обычно на это уходило много времени, и такую включенную конструкцию оставляли на ночь. За это время можно было скрутить пару тысяч километров. Те же кто хорошо разбирался в технике, разбирали приборную панель и ловким движением руки переставляли валики с цифрами пробега в нужное положение.

Сегодня все гораздо сложнее, просто так скрутить пробег в современном автомобиле не получится и поэтому существуют специальные фирмы, которые поставили эту процедуру на поток. Современные системы учёта пробега имеют или электромеханическую конструкцию, или вообще электронную и, чтобы поменять цифры в таком приборе понадобятся специалисты с определенными знаниями и специальное оборудование. Более того, в некоторых автомобилях пробег записывается не только в память самого одометра, но и в другие блоки памяти автомобиля. Это значит, что перепрограммировать надо комплекс устройств, иначе обман быстро выйдет наружу.

Если, покупая автомобиль, вы вдруг увидите, что машина прошла несколько десятков тысяч километров, но при этом руль покрыт трещинами, педали стерты до металла, а на ручке передач не читаются цифры, то тут однозначно кроется обман и от такого автомобиля надо держаться подальше.

Обновление салона

Обновление салона автомобиля — это еще один трюк в арсенале нечистоплотных продавцов. В давние времена это делалось просто. На сидения натягивали новые чехлы, меняли старую оплетку руля на новую, устанавливали новую ручку передач, а на педали надевали новые накладки. Но сегодня будет странно смотреться если на кожаных сидениях окажутся велюровые чехлы, и поэтому многие продавцы попросту заново перетягивают сидения. Перетягивают даже рулевое колесо и ручку передач. На педали ставят красивые спортивные накладки. Стоимость таких манипуляций достаточно высока, но это оправданные вложения, так как в случае удачи, прибыль полностью все окупит. Особенно это хорошо получается если модель автомобиля популярная и пользуется большим спросом.

Латание дыр

Все прекрасно понимают, что автомобили подвергаются коррозии и со временем приводит к тому, что кузов автомобиля покрывается дырами. Это не является каким-то секретом, а вот как эти дыры могут скрываться может удивить многих. Естественно любую подобную дыру в машине можно исправить с помощью сварки и это нормальная практика. Но те кто решил избавиться от дырявого автомобиля, вряд ли решат заморачиваться и делать его как следует. Ведь надо при минимальных вложениях получить самую большую выгоду, и поэтому, как и в советские времена, шпатлёвка выходит на передний план. Помимо других способов так называемого дешевого кузовного ремонта, шпатлевкой скрывают не только легкие неровности, но и огромные ржавые дыры. Сегодня настоящие профессионалы в этом не очень благородном деле, умудряются скрыть под шпатлевкой просто огромные дыры, которые могут быть размером с человеческий кулак. Единственное что изменилось — это технология нанесения шпатлёвки. В советское время роль наполнителя играли старые газеты, ими набивали пустоты, а потом сверху тянули слой шпатлёвки. Прогресс облегчил эту процедуру в разы и на помощь современным мастерам пришла монтажная пена. Это стало настоящим откровением. Дыра задувается пеной и после того как пена затвердеет, срезаются излишки, а сверху кладется слой шпатлёвки. После чего все обрабатывается шкуркой, потом грунтуется и красится. В итоге перед нами предстает почти новый автомобиль, сияющий свежей краской. Именно поэтому, кромку капота, задние и передние стойки, а главное пороги, надо изучать при покупке автомобиля особенно тщательно и придирчиво.

Продолжение следует…

Фото: trud. ru

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Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
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