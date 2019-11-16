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Авто
Автор Марина Пархоменко

Как самостоятельно проверить рулевую рейку

Авто

Рулевая рейка хоть и небольшая, но очень значимая деталь автомобиля, потому что ее состояние влияет на удобство вождения и безопасность автолюбителя и всех, кто находится с ним в пути. Даже если средство передвижения оборудовано качественной рулевой рейкой, в процессе эксплуатации она может пострадать от повреждений. Но любой водитель может своими силами проверить работу рулевой рейки.

Признаки неисправности

Эта маленькая деталь нужна для того, чтобы управлять траекторией движения автомобиля. Рулевая рейка передает и трансформирует вращательное движение рулевого колеса в поворотное, в горизонтальном положении, движение колес машины.

Если в дороге водитель столкнулся с тем, что "железного коня" стало сложно удерживать в нужном направлении и он вынужден постоянно подруливать, но несмотря на это автомобиль уходит из одной стороны в другую, значит пора проверить рулевую рейку.

Деталь нуждается в проверке и в том случае, когда появился гул в гидроусилителе руля или для поворота рулевого колеса требуется приложить усилия.

Правила проверки

Чтобы проверить работу рулевой рейки, нужно остановить "железного коня" в спокойном месте, немного подождать, затем, отъехав на небольшое расстояние, вернуться пешком и убедиться, что не осталось свежих пятен масла на территории стоянки. Если в месте нахождения гидроусилителя появились такие следы, значит эту деталь необходимо отремонтировать или заменить.

Не стоит забывать, что если установлена защита моторного отсека, то таким способом проверить работу рулевой рейки не удастся. Масло останется на защитной системе и будет стекать с неё как попало. Но в любом случае такие отметины служат поводом для визита на станцию техобслуживания.

Тут же автолюбитель может покрутить рулевое колесо (при работающем моторе, в противном случае гидроусилитель руля не будет работать), чтобы узнать способно ли оно вращаться легко и плавно, и нормально ли в этот момент поворачиваются колеса. Такую визуальную проверку обычно проводят на обочине дороги.

Детальный осмотр

Если после осмотра остался повод для сомнений в исправности рулевой рейки, значит нужно доставить автомобиль на станцию техобслуживания, где есть все необходимые условия для более серьёзной проверки. Транспортировать машину лучше не своим ходом на "ползущей" скорости с включенной аварийкой, а с помощью эвакуатора.

При более тщательном осмотре необходимо обратить внимание появились ли потеки на гидроусилителе. Кроме того, стоит подвергнуть тщательной проверке все защитные кожухи, которые предохраняют детали от попадания пыли и грязи. Нужно убедиться, что они не разорвались и надёжно закреплены на своих местах.

Помимо этого, есть смысл проконтролировать — не касаются ли при повороте руля некоторые детали рулевого механизма другого оборудования. Такое бывает, если машина побывала в ДТП или после наезда на препятствие. Один человек вращает рулевое колесо, а второй в этот момент внимательно смотрит и прислушивается.

Если в ходе проверки изъяны не обнаружены, то осталось только выполнить протяжку всех соединений.

Если при осмотре не удалось обнаружить причины ненормальной деятельности рулевой рейки и машина продолжает плохо подчиняться управлению (руль заклинивает или он работает рывками), в таком случае необходимо отдать автомобиль в руки специалистов. На СТО сделают профессиональное тестирование рулевой рейки и отремонтируют ее, либо поменяют на новую.

Фото: pravchelny. ru

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