Механические и автоматические КПП: плюсы и минусы

При выборе нового автомобиля потенциальный покупатель задумывается не только о технических характеристиках, но и о коробке переключения передач. В зависимости от плотности трафика и потребительских вкусов покупатели теряются при выборе между автоматической и механической коробок передач. При этом цена автомобиля в зависимости от КПП будет сильно меняться.

Немного истории

Ранее до масштабного распространения автоматических коробок в автомобилях, большинство владельцев были довольны обычными механическими коробками передач. Они, как правило, все были 4-5-ступенчатыми и этого хватало любому пользователю.

История первой автоматической коробки передач начинается еще с 60-ых годов. Тогда еще она обладала всего 3-4 ступенями и довольно сложной структурой.

Это не позволяло автомобилю набирать быстро скорость и в итоге машина теряла большое количество мощности.

Поэтому автомат в 60-80 годы был попросту никому не нужен в силу своих технических сложностей и повышенного расхода топлива.

Только в начале 90-х годов появились первые качественные автоматы, которые сумели заменить полноценные 4-5 ступенчатые механические коробки передач. За счет новых технологий автопроизводители быстро изменили техническую структуру авто во избежание потери мощности. Такие автоматы могли ездить с высокой скоростью и имели пониженный расход топлива.

Простая и надёжная механика

Однако специалисты в автопроизводстве до сих пор считают механику классическим вариантом с высокой надежностью. Помимо этого, МКПП постоянно улучшается, что только еще больше выделяет ее среди автоматов. Сегодня механика может иметь до 6-7 ступеней, что позволяет автомобилю задействовать весь потенциал мощности.

При этом проблема механической коробки состоит в ее обращении и постоянном участии водителя. Необходимо каждый раз нажимать педали сцепления, выбирая правильную передачу. Постоянные переключения также сильно сказываются на здоровье водителя и его усталости. Особенно это чувствуется во время плотного движения в заторах.

Отсюда можно сказать, что преимущества механики заключаются в следующем, это:

высокая надежность;

большой срок эксплуатации;

механическая коробка не требует частых осмотров в сервисе.

Недостатки же механики заключаются в трудности использования и возможных последствиях для здоровья во время движения в пробках. Также МКП поначалу трудно дается новичкам.

Основные преимущества автоматических КПП

Автоматическая же коробка может похвастаться своей комфортностью. Водитель переключает нужный режим и начинает движение. Таким образом, основное преимущество — это простота использования и комфорт водителя, актуальные во время длительных поездок.

При этом современные модели АКПП не теряют динамический потенциал. Большинство автоматов имеет даже специальные спортивные режимы, позволяющие работать двигателю на высоких оборотах для более динамичной езды. Также автомат позволяет значительно экономить топлива, что непременно важно.

Из недостатков автомата можно выделить низкую степень надежности. Средний пробег многих автоматических коробок не превышает 150 тысяч километров. После такого километража коробка требует дорого ремонта.

Поломки также возможны и на более ранних километражах, но не раньше 80 000 километров. Также автомат не слишком восприимчив к резким нажатиям педали газа. При агрессивном стиле езды АКПП прослужит водителю достаточно коротко.

Фото: hitcar. com.ua

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