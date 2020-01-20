При выборе нового автомобиля потенциальный покупатель задумывается не только о технических характеристиках, но и о коробке переключения передач. В зависимости от плотности трафика и потребительских вкусов покупатели теряются при выборе между автоматической и механической коробок передач. При этом цена автомобиля в зависимости от КПП будет сильно меняться.
Ранее до масштабного распространения автоматических коробок в автомобилях, большинство владельцев были довольны обычными механическими коробками передач. Они, как правило, все были 4-5-ступенчатыми и этого хватало любому пользователю.
История первой автоматической коробки передач начинается еще с 60-ых годов. Тогда еще она обладала всего 3-4 ступенями и довольно сложной структурой.
Это не позволяло автомобилю набирать быстро скорость и в итоге машина теряла большое количество мощности.
Только в начале 90-х годов появились первые качественные автоматы, которые сумели заменить полноценные 4-5 ступенчатые механические коробки передач. За счет новых технологий автопроизводители быстро изменили техническую структуру авто во избежание потери мощности. Такие автоматы могли ездить с высокой скоростью и имели пониженный расход топлива.
Однако специалисты в автопроизводстве до сих пор считают механику классическим вариантом с высокой надежностью. Помимо этого, МКПП постоянно улучшается, что только еще больше выделяет ее среди автоматов. Сегодня механика может иметь до 6-7 ступеней, что позволяет автомобилю задействовать весь потенциал мощности.
При этом проблема механической коробки состоит в ее обращении и постоянном участии водителя. Необходимо каждый раз нажимать педали сцепления, выбирая правильную передачу. Постоянные переключения также сильно сказываются на здоровье водителя и его усталости. Особенно это чувствуется во время плотного движения в заторах.
Отсюда можно сказать, что преимущества механики заключаются в следующем, это:
Недостатки же механики заключаются в трудности использования и возможных последствиях для здоровья во время движения в пробках. Также МКП поначалу трудно дается новичкам.
Автоматическая же коробка может похвастаться своей комфортностью. Водитель переключает нужный режим и начинает движение. Таким образом, основное преимущество — это простота использования и комфорт водителя, актуальные во время длительных поездок.
При этом современные модели АКПП не теряют динамический потенциал. Большинство автоматов имеет даже специальные спортивные режимы, позволяющие работать двигателю на высоких оборотах для более динамичной езды. Также автомат позволяет значительно экономить топлива, что непременно важно.
Поломки также возможны и на более ранних километражах, но не раньше 80 000 километров. Также автомат не слишком восприимчив к резким нажатиям педали газа. При агрессивном стиле езды АКПП прослужит водителю достаточно коротко.
Фото: hitcar. com.ua
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