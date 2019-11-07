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Автор Владан Джурич

Свободные от бензина: сколько электромобилей в России

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Парк электромобилей в России за последние несколько лет показывает достаточно высокий темп роста, но инфраструктура для экологически чистых машин находится в зачаточном состоянии.  Сегодня наличие электромобиля — это признак роскоши любого автолюбителя, поскольку цены на такие автомобили превышают стоимость даже самых премиальных моделей.

Маленькое количество электромобилей в стране больше всего связано не только с дороговизной приобретения, но и недоступности содержания специальных установок для подзарядки автомобиля. Так, например, каждый пользователь электромобиля должен иметь в своем доме специальную станцию для подзарядки транспортного средства.

Помимо этого, большую роль играет выстроенная инфраструктура, но даже в крупных городах внедрено мало заправок для электромобилей.

Согласно исследованию агентства Автостат, в 2018 году было приобретено 144 электромобиля. При этом в 2016 было приобретено всего 74 авто с электродвигателем. Уже в 2017 показатель дошел до отметки в 95 приобретенных автомобилей, что на более чем 28% выше. За последний же год по подсчетам агентства темп роста составил 51%.

Первые наиболее известные электромобили, завезенные в Россию, стали французские модели от Renault. Всего было на продажу две модели электромобилей — это Kangoo Z. E и Twizy. При этом их средняя цена на момент поступления в страну составляла более миллиона рублей. Модель Renault Kangoo Z. E. вообще имела стоимость от 2,5 миллионов рублей, что является достаточно приличной ценой для обычного городского автомобиля.

Согласно мнению аналитиков, в России сегодня отмечаются следующие модели электромобилей. Во-первых, это поступление новых Nissan Leaf — их завезли более 70 штук. Далее за ними располагаются электромобили Tesla — ввезено 43 модели Tesla X, 12 штук S и один вариант Tesla 3.

По подсчетам аналитического агентства Автостат сегодня больше всего приобретают электромобилей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Приморье. Первое место естественно достается столице и ее области — 58 машин куплено именно там. За ними располагается Приморье с 24 электромобилями и всего 10 авто приобретены в Санкт-Петербурге.

Если же посмотреть рынок поддержанных электромобилей, то картинка будет совершенно другой. Всего за 2018 год было продано 2239 авто. Лидеры по количеству сделок находятся в Приморье — более 400 успешных продаж. Далее следом идет Иркутская область с 269 проданными транспортными средствами.

Краснодарский и Хабаровский края делят между собой третье место. Первые продали 201 электромобиль, а вторые — 195 машин. Закрывает пятерку Амурская область с показателем в 113 продаж. Москва же находится дальше и имеет на своем счету 97 перепродаж электромобилей.

Большее количество купленных электромобилей на вторичном рынке — это Nissan Leaf. После него располагается Mitsubishi i-MIEV и Tesla S. По состоянию 2019 года, абсолютный лидер по количеству приобретенных электромобилей снова становится Nissan Leaf — их зарегистрировано 2,8 тысяч.

По количеству машин в регионах наибольшее число электрокаров находится в Приморье — 735 электромобилей. На втором месте располагается Москва и Московская область — 546 авто. И наконец на третьем месте Хабаровский край с показателем в 308 электрокаров.

Фото: городспб. рф

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Свободные от бензина: сколько электромобилей в России
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