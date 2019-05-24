За рулём "чайник": важно себе в этом признаться и приобретать опыт вождения

Сегодня на дороги нашей страны выезжают тысячи автомобилистов-"чайников", которые только что окончили курсы в автошколах. И, конечно, они представляют определенную опасность как для окружающих, так и для самих себя.

Как водить машину сразу после автошколы

Многие из таких молодых автомобилистов переоценивают свои силы, в результате попадают в неприятности, которые сильно сказываются на характере вождения в будущем. Поэтому хотим дать несколько советов именно тем, кто только осваивает такую науку, как безопасное вождение.

Учимся после обучения

Автошкола или индивидуальные занятия, даже если это было дорогое и качественное обучение, не смогут дать новоиспеченному водителю полный объем знаний и навыков. Самым важным для автомобилиста является опыт. Уметь правильно водить машину — это комплекс действий, которые в идеале автомобилист должен производить автоматически, не задумываясь над тем, что он делает. Этот комплекс включает в себя:

спокойное безоткатное движение с места под гору,

правильное ощущение габаритов автомобиля,

умение двигаться задним ходом,

умение экстренно тормозить,

маневрирование в ограниченном пространстве.

Поэтому начинающий автомобилист просто обязан оттачивать свои навыки, а для этого желательно попрактиковаться на улицах с несильным движением или в тупиках. Очень неплохо, если выехать в город рано утром, когда дороги почти совсем пустые, и с каждым часом трафик будет увеличиваться. Таким образом, автомобилист незаметно вольется в плотное движение.

Реакция на раздражители

Начиная путь автомобилиста, новичок сталкивается со множеством неприятных моментов. Например, ему могут сигналить клаксоном или моргать фарами. Иногда, испугавшись, начинающий водитель может совершить резкий и необдуманный маневр. Надо изначально понимать, что спокойствие за рулём — это важнейший фактор безопасной езды. Важно не обращать внимания, если кто-то позади настойчиво пытается "убрать" вас с дороги. Нередко из соседней машины можно услышать ругань или увидеть неприличные жесты. Не следует вступать с такими автомобилистами в конфликтные ситуации, проще и спокойнее будет пропустить и забыть о нем. Важно в любой ситуации оставаться спокойным.

Важно понимать, вы —"чайник"

Необходимо понимать, даже если у молодого автомобилиста дорогая машина премиум класса, что вы в любом случае являетесь новичком. Понимание этого позволит не наделать глупостей. Это не шутки, ведь от самонадеянности может зависеть жизнь реальных людей. Не надо стесняться налепить на заднее стекло значок с восклицательным знаком. Это избавит водителя-новичка от того, что его будут подгонять и критиковать. Вы не поверите, но автомобилисты с пониманием относятся к новичкам, но только при условии, что они это видят. Поэтому первое время надо четко осознавать: пока что вы на дороге "чайник".

Мнимая уверенность

Увы, но чаще всего неоавтомобилист попадает в аварию после того, как проехал первые пять тысяч километров. На этом пробеге у начинающего автомобилиста проходит страх и появляется уверенность. Вот именно эта уверенность и подводит. Увы, отсутствие опыта, умноженное на самоуверенность, неминуемо приведет к беде. Именно в этот период неопытный автомобилист пытается доказать окружающим, что он уже стал частью водительской семьи, и это самая большая ошибка. Важно перетерпеть этот период, и тогда на свет появится Автомобилист.

Учимся держать свой ряд

Удивительно, как начинающие автомобилисты, которые уже неплохо водят автомобиль, не в состоянии удержать себя в одном ряду. Особенно это видно на поворотах, где имеется несколько рядов. Именно тут новичка поджидает опасность. Надо отработать именно этот навык, поскольку авария, которая происходит из-за несоблюдения рядности, выглядит наиболее глупо. Намерения при маневре должны быть понятны окружающим. Первое время рекомендуется ехать в одном ряду и перестраиваться только по необходимости.

Не надо пассажиров

Конечно, сев недавно за руль, хочется похвастаться. Но надо помнить, что посадив человека в машину, вы берете его жизнь и здоровье в свои руки. И если эти руки не имеют опыта, это очень опасно. Тем более что пассажиры часто отвлекают. Если нужна компания для первых поездок, идеальным решением будет посадить рядом опытного автомобилиста и попросить указать вам на ошибки, которые вы будете делать во время движения.

Пешеходы

Сев за руль, неоводитель должен помнить, что и он когда-то был пешеходом и, естественно, помнит, как пешеходы ведут себя на дороге. Увы, в России пешеходы крайне неорганизованы, а это значит, что в любой момент могут оказаться на дороге. Важно учитывать это и всегда внимательно вести машину, если в поле зрения попадает пешеход.