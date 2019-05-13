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Автор Ксения Семенова

Мойка самообслуживания — не самый лучший способ сэкономить финансы

Авто

В последнее время активно развивается новый бизнес по открытию моек самообслуживания, которые приносят неплохую прибыль. Но вот сюрприз, такая мойка — не самый лучший способ сэкономить финансы. И вот почему.

Мойка самообслуживания — не самый лучший способ сэкономить финансы

На стандартной автомойке со специалистами процедура помывки с пеной для седана классического типа стоит около 400 рублей — средняя цена. Сюда включается также чистка ковриков, протирание кузова от остатков еды и продувка сжатым воздухом разных щелей, где прячется влага.

Стоит ли тратить время и силы?

Порой человек боится доверить свою "ласточку" в чужие руки и хочет вместе с этим сэкономить. Тогда он отправляется в один из постов мойки самообслуживания. Далее придется внести оплату, чаще всего там принимают только наличные, что можно считать одним из минусов. Следом нужно выбрать воду: теплую или холодную. Вторая, естественно, дешевле. Стоит помнить, что купюроприемник не дает сдачи, поэтому вносить необходимо определенную сумму (для примера возьмем 100 рублей за 4 минуты). Редко когда удается успеть за это время сбить грязевой слой с кузова и водитель доплачивает второй раз 100 рублей.

Помыть коврики — дополнительные 50 рублей. Чтобы покрыть кузов пеной, нужно доплатить еще 50 рублей за минуту использования пенного распылителя. Потом необходимо подождать пока химикаты вступят в реакцию с грязью — после смыть. Это стоит примерно 100 рублей. Итого получается 400 рублей за весь комплекс услуг. То есть это рассчитано из средней стоимости, и конечная сумма равна стандартной цене за мойку авто в специальной компании. Вопрос: стоит ли тратить свои время и силы на самостоятельное мытье за те же деньги?

Мойка авто в холодное время года

Но это еще не все. Допустим, мойка происходит в холодное время года. В процессе помывки вода из керхера летит в разные стороны, в том числе на водителя. Чтобы достать до кузова, приходится почти примкнуть вплотную к мокрому кузову одеждой. А зимой все обстоит еще хуже. Уже не используешь холодную воду, придется покупать горячую, которая стоит заметно дороже. И даже здесь, стоит слегка замешкаться, как капли жидкости превратятся в ледышки, от которых не так просто избавиться. Стоит ли говорить, что происходит с человеком, моющим машину на морозе?

Подводя итог вышеизложенному, мойка самообслуживания, конечно, хорошая задумка, но только в ситуации, когда нужно слегка смыть пыль с машины, например, летом. В остальных случаях рекомендуется доверить свой автомобиль профессионалам за эту же сумму, а во время мойки уделить время себе, например, попить кофе.

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Моем машину на мойке самообслуживания. Как помыть машину?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина деньги автомобиль
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