Машины из мультфильмов, созданные в реальной жизни: трансформер, бэтмобиль, гомер

В анимационном фильме художники и режиссеры показывают намного больше, ведь им не приходится ничем ограничивать себя. Они могут презреть законы физики и гравитации, изобразить машины, которые в реальной жизни не смогли бы нормально ездить.

Оптимус Прайм - трансформер

В разных анимационных фильмах и сериалах появлялись самые странные средства передвижения. Некоторые фанаты, впрочем, отказываются верить в то, что приглянувшиеся им машины их любимых героев нельзя увидеть в реальной жизни, и делают почти невозможное, самостоятельно создавая копии мультипликационных машин из настоящих стали и пластика.

Оптимус Прайм

"Трансформеры" остаются одной из самых любимых автомобильных (или робототехнических) игрушек. Идея автомобиля, превращающегося в инопланетного робота, продолжает привлекать детей. Самым популярным трансформером, конечно же, является Оптимус Прайм. Один из поклонников трансформеров создал невероятно достоверную копию Оптимуса, совмещающую в себе его внешний вид из фильмов Майкла Бэя и новых анимационных сериалов. Владелец говорит, что иногда дети проводят долгое время возле его машины, ожидая, что он вот-вот трансформируется.

Бэтмобиль

На протяжении многих лет Бэтмобиль остается примером того, как должен выглядеть фантастический автомобиль. В разные времена он был двухместным и открытым, превращался в бронированный реактивный болид или подобие массивного танка. В мультипликационном сериале 1990-х он представлял собой немного гротескную версию оригинального автомобиля — длинный, тонкий, разрезающий собой улицы. Спереди у него имелись броня и таран. Огромную скорость он набирал благодаря реактивному двигателю. Созданная в реальности машина полностью повторяет внешний вид оригинала и порождает множество вопросов, что может видеть водитель, когда перед ним такой невероятно длинный капот.

Гомер

В одном из эпизодов "Симпсонов" Гомер встречает своего давно потерянного сводного брата Герба. Будучи директором автомобильной компании, Герб хочет создать машину, подобной которой нет на рынке. И он делает большую ошибку, позволив Гомеру разработать такой автомобиль. Вместо того, чтобы подойти к делу серьезно, Гомер просто использует компанию Герба, чтобы сделать автомобиль своей мечты. Результатом этого становится уродливый автомобиль со стеклянным куполом, несколькими гудками и прочими бесполезными функциями. В результате Герб становится банкротом. Поклонники сериала воссоздали, как могли, автомобиль "Гомер" в реальной жизни. Он такого же яркого зеленого цвета, и у него даже есть высоко поднятый прозрачный купол, в котором сидит фигурка Мэгги Симпсон. Автомобиль был создан на основе BMW 1987 года.

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