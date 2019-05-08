Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Машины из мультфильмов, созданные в реальной жизни: трансформер, бэтмобиль, гомер

Авто

В анимационном фильме художники и режиссеры показывают намного больше, ведь им не приходится ничем ограничивать себя. Они могут презреть законы физики и гравитации, изобразить машины, которые в реальной жизни не смогли бы нормально ездить.

Оптимус Прайм - трансформер
Оптимус Прайм - трансформер

В разных анимационных фильмах и сериалах появлялись самые странные средства передвижения. Некоторые фанаты, впрочем, отказываются верить в то, что приглянувшиеся им машины их любимых героев нельзя увидеть в реальной жизни, и делают почти невозможное, самостоятельно создавая копии мультипликационных машин из настоящих стали и пластика.

Оптимус Прайм

"Трансформеры" остаются одной из самых любимых автомобильных (или робототехнических) игрушек. Идея автомобиля, превращающегося в инопланетного робота, продолжает привлекать детей. Самым популярным трансформером, конечно же, является Оптимус Прайм. Один из поклонников трансформеров создал невероятно достоверную копию Оптимуса, совмещающую в себе его внешний вид из фильмов Майкла Бэя и новых анимационных сериалов. Владелец говорит, что иногда дети проводят долгое время возле его машины, ожидая, что он вот-вот трансформируется.

Бэтмобиль 

На протяжении многих лет Бэтмобиль остается примером того, как должен выглядеть фантастический автомобиль. В разные времена он был двухместным и открытым, превращался в бронированный реактивный болид или подобие массивного танка. В мультипликационном сериале 1990-х он представлял собой немного гротескную версию оригинального автомобиля — длинный, тонкий, разрезающий собой улицы. Спереди у него имелись броня и таран. Огромную скорость он набирал благодаря реактивному двигателю. Созданная в реальности машина полностью повторяет внешний вид оригинала и порождает множество вопросов, что может видеть водитель, когда перед ним такой невероятно длинный капот.

Гомер

В одном из эпизодов "Симпсонов" Гомер встречает своего давно потерянного сводного брата Герба. Будучи директором автомобильной компании, Герб хочет создать машину, подобной которой нет на рынке. И он делает большую ошибку, позволив Гомеру разработать такой автомобиль. Вместо того, чтобы подойти к делу серьезно, Гомер просто использует компанию Герба, чтобы сделать автомобиль своей мечты. Результатом этого становится уродливый автомобиль со стеклянным куполом, несколькими гудками и прочими бесполезными функциями. В результате Герб становится банкротом. Поклонники сериала воссоздали, как могли, автомобиль "Гомер" в реальной жизни. Он такого же яркого зеленого цвета, и у него даже есть высоко поднятый прозрачный купол, в котором сидит фигурка Мэгги Симпсон. Автомобиль был создан на основе BMW 1987 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

20 Машин Из Фильмов В Реальной Жизни
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
Новости
Собчак пристыдила "Царьград ТВ": Как вообще можно радоваться гибели мирных?
Покинувшие РФ журналисты попали в тюрьму США за незаконное пересечение границы
Предприимчивые рабочие в Петрозаводске продают срезанный асфальт в интернете
Инфекционист назвал увеличение лимфоузлов одним из первых симптомов оспы обезьян
Жители Кисловодска назвали своего мэра "аниматором от власти"
В Николаеве прогремел взрыв после ракетного удара по гостинице
Сорвавшую выставку о Мариуполе в Петербурге чиновницу наградят
Президент РФ Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене
Зафиксированы ракетные удары по целям в Виннице и Гайсине, взрывы в Тернополе
Врач Токарев: штамм "Омикрон — Кентавр" оказался заразнее других подвариантов
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины

Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.

CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело
Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Стремидловский: РФ и ФРГ поделят Польшу после ухода США из Восточной Европы
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Запорожье
Силовые структуры
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Запорожье
Последние материалы
Сорвавшую выставку о Мариуполе в Петербурге чиновницу наградят
Президент РФ Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене
Зафиксированы ракетные удары по целям в Виннице и Гайсине, взрывы в Тернополе
Врач Токарев: штамм "Омикрон — Кентавр" оказался заразнее других подвариантов
Казахстан переманивает компании, ушедшие из РФ. Пока без особого успеха
Балицкий: референдум о присоединении Запорожской области к РФ состоится осенью
Захарова: призывы Трасс обеспечить поражение РФ говорят о болезненных амбициях
Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию
МО: шесть бойцов нацбата "Кракен"*, отказавшихся идти на Краматорск, были убиты
Леонков: в России разработан РСЗО "Смерч" с дальностью 400 км
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников