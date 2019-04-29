Непредвиденные ситуации в пути: 23 необходимые вещи в автомобиле

Автолюбителям, которые каждый день находятся за рулем, часто выезжают за город, стоит взять в дорогу все необходимое, чтобы быть готовыми к неожиданным ситуациям в пути. Если машина застрянет в безлюдной местности, а под рукой не окажется полезных вещей, то можно потратить много времени и денег на эвакуатор.

Ниже указан перечень, в который включены 23 пункта, где перечислены обязательные для поездки в машине предметы. Все эти вещи поместятся в коробку среднего размера в багажник.

Какие вещи пригодятся

Инструкция по эксплуатации должна всегда быть под рукой в бардачке, но перед выездом необходимо убедиться, что она находится на месте. Инструкция содержит полезные сведения, которые могут пригодиться в пути. К примеру, детальное руководство по замене колеса с рисунками.

Старый выключенный мобильник с заряженной батареей — может стать палочкой-выручалочкой, чтобы вызвать экстренную помощь — 101,102,103, даже если не пополнен счет.

Одеяло может пригодиться и в теплую погоду, если часть ночи придется провести в автомобиле. Оно защитит от ночного холода.

Радио на батарейках (и запасные батарейки). По радио обязательно сообщат, что делать в сложных погодных условиях.

Бутылка воды жизненно необходима, вдруг придется долго ждать помощи.

Питательные продукты или сухой паек нужны по той же причине, что и вода. Можно брать с собой орехи. Некоторые автолюбители предпочитают полуфабрикаты, которые просто заливают кипятком.

Аптечка (с инструкцией) может спасти жизнь при ДТП, если необходимо быстро остановить кровь.

Детальная карта местности маршрута или даже атлас, помогут не заблудиться в пути. Не стоит полностью доверять GPS-навигатору.

Сменная одежда необходима в том случае, когда требуется заменить шину в условиях снегопада или проливного дождя. Сменив мокрые вещи на сухие, человек убережется от простуды.

Полотенце пригодится на разные случаи. В него можно укутаться и согреться ночью или в прохладную погоду, вытереться после промокания. Оно поможет вытянуть автомобиль из грязи, льда или снежного покрова. Для этого полотенце кладут под шину, чтобы улучшилось сцепление.

Деньги могут понадобиться в любой момент. Хотя бы для того, чтобы заплатить тому, кто возьмется "тащить" автомобиль на тросе.

Инструменты и оборудование

Кабель для аккумулятора даст возможность завести машину, если сел аккумулятор.

Герметик шин поможет добраться до близлежащей СТО, если повреждено колесо.

Ремкомплект для устранения прокола шин поможет быстро и добротно починить спустившую шину на небольшой промежуток времени.

Манометр не пригодится в экстренной ситуации. Но он необходим для профилактики (помогает поддерживать давление в шинах, что экономит расход топлива и сводит к минимуму риск взрыва шин).

Светоотражатели нужны, чтобы в ночное время машину заметили остальные водители. К примеру, когда необходимо поменять шину.

Фонарик (и дополнительные батарейки) могут пригодиться для того же дела.

Проникающая жидкость отлично помогает открутить болты, с которыми невозможно справиться вручную.

Огнетушитель погасит пламя, если при аварии возникло возгорание.

Зарядное устройство для батареек пригодится в том случае, если они перезаряжаемые. Тогда можно быть уверенными в бесперебойной работе приборов на батарейках. Устройство подключают прямо в автомобиле.

Водостойкая клейкая лента необходима, чтобы на некоторое время закрепить отвалившийся глушитель или еще что-нибудь.

Кусок ковролина спасет, если машина застряла в грязи, снегу или на льду. Кусок коврового покрытия поможет освободить автомобиль, если максимально втиснуть его под ведущие колеса и газовать в ту сторону, где лежит ковер. Эта простая вещь выручала многих автолюбителей.

Лопата в зимнюю пору поможет выбраться из снежного заноса, а летом спасет из песчаного плена.

Если автолюбитель собрал в дорогу все необходимое, значит сможет справиться с любой неприятностью в пути.

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