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Автор Марина Пархоменко

Непредвиденные ситуации в пути: 23 необходимые вещи в автомобиле

Авто

Автолюбителям, которые каждый день находятся за рулем, часто выезжают за город, стоит взять в дорогу все необходимое, чтобы быть готовыми к неожиданным ситуациям в пути. Если машина застрянет в безлюдной местности, а под рукой не окажется полезных вещей, то можно потратить много времени и денег на эвакуатор.

Непредвиденные ситуации в пути: 23 необходимые вещи в автомобиле

Ниже указан перечень, в который включены 23 пункта, где перечислены обязательные для поездки в машине предметы. Все эти вещи поместятся в коробку среднего размера в багажник.

Какие вещи пригодятся

  • Инструкция по эксплуатации должна всегда быть под рукой в бардачке, но перед выездом необходимо убедиться, что она находится на месте. Инструкция содержит полезные сведения, которые могут пригодиться в пути. К примеру, детальное руководство по замене колеса с рисунками.
  • Старый выключенный мобильник с заряженной батареей — может стать палочкой-выручалочкой, чтобы вызвать экстренную помощь — 101,102,103, даже если не пополнен счет.
  • Одеяло может пригодиться и в теплую погоду, если часть ночи придется провести в автомобиле. Оно защитит от ночного холода.
  • Радио на батарейках (и запасные батарейки). По радио обязательно сообщат, что делать в сложных погодных условиях.
  • Бутылка воды жизненно необходима, вдруг придется долго ждать помощи.
  • Питательные продукты или сухой паек нужны по той же причине, что и вода. Можно брать с собой орехи. Некоторые автолюбители предпочитают полуфабрикаты, которые просто заливают кипятком.
  • Аптечка (с инструкцией) может спасти жизнь при ДТП, если необходимо быстро остановить кровь.
  • Детальная карта местности маршрута или даже атлас, помогут не заблудиться в пути. Не стоит полностью доверять GPS-навигатору.
  • Сменная одежда необходима в том случае, когда требуется заменить шину в условиях снегопада или проливного дождя. Сменив мокрые вещи на сухие, человек убережется от простуды.
  • Полотенце пригодится на разные случаи. В него можно укутаться и согреться ночью или в прохладную погоду, вытереться после промокания. Оно поможет вытянуть автомобиль из грязи, льда или снежного покрова. Для этого полотенце кладут под шину, чтобы улучшилось сцепление.
  • Деньги могут понадобиться в любой момент. Хотя бы для того, чтобы заплатить тому, кто возьмется "тащить" автомобиль на тросе.

Инструменты и оборудование

  • Кабель для аккумулятора даст возможность завести машину, если сел аккумулятор.
  • Герметик шин поможет добраться до близлежащей СТО, если повреждено колесо.
  • Ремкомплект для устранения прокола шин поможет быстро и добротно починить спустившую шину на небольшой промежуток времени.
  • Манометр не пригодится в экстренной ситуации. Но он необходим для профилактики (помогает поддерживать давление в шинах, что экономит расход топлива и сводит к минимуму риск взрыва шин).
  • Светоотражатели нужны, чтобы в ночное время машину заметили остальные водители. К примеру, когда необходимо поменять шину.
  • Фонарик (и дополнительные батарейки) могут пригодиться для того же дела.
  • Проникающая жидкость отлично помогает открутить болты, с которыми невозможно справиться вручную.
  • Огнетушитель погасит пламя, если при аварии возникло возгорание.
  • Зарядное устройство для батареек пригодится в том случае, если они перезаряжаемые. Тогда можно быть уверенными в бесперебойной работе приборов на батарейках. Устройство подключают прямо в автомобиле.
  • Водостойкая клейкая лента необходима, чтобы на некоторое время закрепить отвалившийся глушитель или еще что-нибудь.
  • Кусок ковролина спасет, если машина застряла в грязи, снегу или на льду. Кусок коврового покрытия поможет освободить автомобиль, если максимально втиснуть его под ведущие колеса и газовать в ту сторону, где лежит ковер. Эта простая вещь выручала многих автолюбителей.
  • Лопата в зимнюю пору поможет выбраться из снежного заноса, а летом спасет из песчаного плена.

Если автолюбитель собрал в дорогу все необходимое, значит сможет справиться с любой неприятностью в пути.

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Обязательный набор автомобилиста и полезные вещи в машину
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина дорога автомобиль
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