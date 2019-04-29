Непредвиденные ситуации в пути: 23 необходимые вещи в автомобиле
Автолюбителям, которые каждый день находятся за рулем, часто выезжают за город, стоит взять в дорогу все необходимое, чтобы быть готовыми к неожиданным ситуациям в пути. Если машина застрянет в безлюдной местности, а под рукой не окажется полезных вещей, то можно потратить много времени и денег на эвакуатор.
Ниже указан перечень, в который включены 23 пункта, где перечислены обязательные для поездки в машине предметы. Все эти вещи поместятся в коробку среднего размера в багажник.
Какие вещи пригодятся
- Инструкция по эксплуатации должна всегда быть под рукой в бардачке, но перед выездом необходимо убедиться, что она находится на месте. Инструкция содержит полезные сведения, которые могут пригодиться в пути. К примеру, детальное руководство по замене колеса с рисунками.
- Старый выключенный мобильник с заряженной батареей — может стать палочкой-выручалочкой, чтобы вызвать экстренную помощь — 101,102,103, даже если не пополнен счет.
- Одеяло может пригодиться и в теплую погоду, если часть ночи придется провести в автомобиле. Оно защитит от ночного холода.
- Радио на батарейках (и запасные батарейки). По радио обязательно сообщат, что делать в сложных погодных условиях.
- Бутылка воды жизненно необходима, вдруг придется долго ждать помощи.
- Питательные продукты или сухой паек нужны по той же причине, что и вода. Можно брать с собой орехи. Некоторые автолюбители предпочитают полуфабрикаты, которые просто заливают кипятком.
- Аптечка (с инструкцией) может спасти жизнь при ДТП, если необходимо быстро остановить кровь.
- Детальная карта местности маршрута или даже атлас, помогут не заблудиться в пути. Не стоит полностью доверять GPS-навигатору.
- Сменная одежда необходима в том случае, когда требуется заменить шину в условиях снегопада или проливного дождя. Сменив мокрые вещи на сухие, человек убережется от простуды.
- Полотенце пригодится на разные случаи. В него можно укутаться и согреться ночью или в прохладную погоду, вытереться после промокания. Оно поможет вытянуть автомобиль из грязи, льда или снежного покрова. Для этого полотенце кладут под шину, чтобы улучшилось сцепление.
- Деньги могут понадобиться в любой момент. Хотя бы для того, чтобы заплатить тому, кто возьмется "тащить" автомобиль на тросе.
Инструменты и оборудование
- Кабель для аккумулятора даст возможность завести машину, если сел аккумулятор.
- Герметик шин поможет добраться до близлежащей СТО, если повреждено колесо.
- Ремкомплект для устранения прокола шин поможет быстро и добротно починить спустившую шину на небольшой промежуток времени.
- Манометр не пригодится в экстренной ситуации. Но он необходим для профилактики (помогает поддерживать давление в шинах, что экономит расход топлива и сводит к минимуму риск взрыва шин).
- Светоотражатели нужны, чтобы в ночное время машину заметили остальные водители. К примеру, когда необходимо поменять шину.
- Фонарик (и дополнительные батарейки) могут пригодиться для того же дела.
- Проникающая жидкость отлично помогает открутить болты, с которыми невозможно справиться вручную.
- Огнетушитель погасит пламя, если при аварии возникло возгорание.
- Зарядное устройство для батареек пригодится в том случае, если они перезаряжаемые. Тогда можно быть уверенными в бесперебойной работе приборов на батарейках. Устройство подключают прямо в автомобиле.
- Водостойкая клейкая лента необходима, чтобы на некоторое время закрепить отвалившийся глушитель или еще что-нибудь.
- Кусок ковролина спасет, если машина застряла в грязи, снегу или на льду. Кусок коврового покрытия поможет освободить автомобиль, если максимально втиснуть его под ведущие колеса и газовать в ту сторону, где лежит ковер. Эта простая вещь выручала многих автолюбителей.
- Лопата в зимнюю пору поможет выбраться из снежного заноса, а летом спасет из песчаного плена.
Если автолюбитель собрал в дорогу все необходимое, значит сможет справиться с любой неприятностью в пути.
Обязательный набор автомобилиста и полезные вещи в машину