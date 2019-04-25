Ремни безопасности и "дворники" в авто кажутся фантастикой для машин-предков

Давайте вспомним, что из себя представляли автомобили на заре своего появления. Это были неказистые и порой странные на вид агрегаты, которые с трудом перевозили человека из пункта А в пункт Б. И уже тогда это казалось настоящей фантастикой. Со временем машины стали "обрастать" дополнительными опциями, и сегодня даже старенькие "Жигули" — это фантастически навороченная машина по сравнению с ее "прадедом".

Давайте вспомним, что было настоящей фантастикой в прошлом и является обыденностью сегодня.

Ремни безопасности

Если исключить недалеких водителей, которые пренебрегают ремнями безопасности, можно смело сказать, что это поистине революционное изобретение. Сами ремни появились еще в конце 19 века. Но вот современный ремень в том виде, каким мы его знаем, начал свой путь лишь в 1958 году. И даже тогда на протяжение длительного срока ремни не были обязательным атрибутом автомобиля. Только после того, как стало понятно, что ремни спасают десятки тысяч человек ежегодно, правительства стран стали заставлять автопроизводителей комплектовать машины ремнями.

Кондиционер

Сегодня даже базовая комплектация автомобиля подразумевает наличие кондиционера. А ведь совсем недавно об этом можно было только мечтать. Хотя первый кондиционер на автомобиле появился еще в сороковых годах, массовым он стал сравнительно недавно. Но несмотря на то что кондиционеры в массовом виде стали появляться в машинах недавно, уже есть те, кто недоумевает, как можно было жить и ездить без этой прекрасной опции.

Радиоприемник

Сегодня автомобильный звук — это целая индустрия и элемент культуры. Раньше люди в автомобиле развлекали себя пением, стихами и анекдотами. Но с момента установки в автомобиль первого радиоприемника все изменилось. Сегодня сложно представить себе машину без музыки. Более того, некоторые любители хорошего звука оборудуют свои автомобили акустической техникой, которая в разы дороже самого автомобиля.

"Дворники", или стеклоочистители

Сегодня даже в страшном сне трудно представить езду без "дворников". А когда-то об этом даже не мечтали. Во многих автомобилях и лобового стекла не было. Да, это было лихое время. Даже представить страшно, каким образом люди умудрялись видеть дорогу без использования стеклоочистителей.

Спидометр

Удивительно, но до 1901 года автомобилисты и понятия не имели, с какими скоростями они перемещаются. Дело в том, что скорость была невысокой, но с увеличением скорости и совершенствованием автомобилей появилась нужда в контроле. Так появились первые спидометры.

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