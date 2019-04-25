Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Бухранский

Ремни безопасности и "дворники" в авто кажутся фантастикой для машин-предков

Авто

Давайте вспомним, что из себя представляли автомобили на заре своего появления. Это были неказистые и порой странные на вид агрегаты, которые с трудом перевозили человека из пункта А в пункт Б. И уже тогда это казалось настоящей фантастикой. Со временем машины стали "обрастать" дополнительными опциями, и сегодня даже старенькие "Жигули" — это фантастически навороченная машина по сравнению с ее "прадедом".

Ремни безопасности и "дворники" в авто кажутся фантастикой для машин-предков

Давайте вспомним, что было настоящей фантастикой в прошлом и является обыденностью сегодня.

Ремни безопасности

Если исключить недалеких водителей, которые пренебрегают ремнями безопасности, можно смело сказать, что это поистине революционное изобретение. Сами ремни появились еще в конце 19 века. Но вот современный ремень в том виде, каким мы его знаем, начал свой путь лишь в 1958 году. И даже тогда на протяжение длительного срока ремни не были обязательным атрибутом автомобиля. Только после того, как стало понятно, что ремни спасают десятки тысяч человек ежегодно, правительства стран стали заставлять автопроизводителей комплектовать машины ремнями.

Кондиционер

Сегодня даже базовая комплектация автомобиля подразумевает наличие кондиционера. А ведь совсем недавно об этом можно было только мечтать. Хотя первый кондиционер на автомобиле появился еще в сороковых годах, массовым он стал сравнительно недавно. Но несмотря на то что кондиционеры в массовом виде стали появляться в машинах недавно, уже есть те, кто недоумевает, как можно было жить и ездить без этой прекрасной опции.

Радиоприемник

Сегодня автомобильный звук — это целая индустрия и элемент культуры. Раньше люди в автомобиле развлекали себя пением, стихами и анекдотами. Но с момента установки в автомобиль первого радиоприемника все изменилось. Сегодня сложно представить себе машину без музыки. Более того, некоторые любители хорошего звука оборудуют свои автомобили акустической техникой, которая в разы дороже самого автомобиля.

"Дворники", или стеклоочистители 

Сегодня даже в страшном сне трудно представить езду без "дворников". А когда-то об этом даже не мечтали. Во многих автомобилях и лобового стекла не было. Да, это было лихое время. Даже представить страшно, каким образом люди умудрялись видеть дорогу без использования стеклоочистителей.

Спидометр

Удивительно, но до 1901 года автомобилисты и понятия не имели, с какими скоростями они перемещаются. Дело в том, что скорость была невысокой, но с увеличением скорости и совершенствованием автомобилей появилась нужда в контроле. Так появились первые спидометры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кто изобрёл автомобильные дворники?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
Новости
Кедми о войне США с Китаем: будет уничтожен весь тихоокеанский флот Штатов
Монтян: "С 1 сентября салорейх начнёт прикрываться детишками"
Трасс оконфузилась, перепутав предлог в заявлении про Путина
Китаю не хватит сил захватить Тайвань, заявил японский эксперт
Кадыров о реакции Китая на визит Пелоси: "Бедную бабусю несколько часов пугали"
Член "Союза Десантников России" Юрьев: "В России ВДВ — это в Японии камикадзе"
Хазин: страны Прибалтики будут стоять на коленях перед Россией
Эндокринолог Гончарова рассказала, как бороться с зависимостью от кофе
Кедми: США в попытке спасти антироссийский плацдарм на Украине готовы на ложь
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Ольга Лебедева Китаевед Виногродский: у США не хватит духу пустить Пелоси на Тайвань Ольга Лебедева Любовь Степушова Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье Любовь Степушова Андрей Николаев Пятая статья Устава НАТО никого ни к чему не обязывает? Андрей Николаев
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Последние материалы
Эндокринолог Гончарова рассказала, как бороться с зависимостью от кофе
Кедми: США в попытке спасти антироссийский плацдарм на Украине готовы на ложь
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Спецборт Пелоси приземлилась в столице Тайваня
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
Военный политолог о словах Гуттериша: Ядерная война может начаться в любой момент
Эксперт Рожин: США могут развязать войны на Тайване, в Косово и в Ираке
Додон: Санду должна "оставить гордость" и посетить Москву для переговоров о газе
Рожин: КНР готов нанести самый болезненный удар по США
В Горсовете приняли отставку мэра Красноярска Сергея Ерёмина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников