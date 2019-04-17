Кованые диски при попадании в яму пробивают боковую часть шины

Правильное обозначение промежуточного элемента, располагающегося между ступицей и резиной, "колесо". Но в среде автолюбителей уже давно и прочно "засело" понятие "диск", поэтому будем использовать его.

Обязательства по закону

Исходя из существующих правил, диски должны быть без трещин, заметных деформаций формы и размеров крепежных отверстий. Получается, можно покупать любые? Немного не так, ведь присутствуют еще и требования автопроизводителя. Естественно, можно их проигнорировать, но тогда можно потерять право на использование гарантии, также не получится законным путем получить диагностическую карту, а встреча с инспектором может обернуться серьезными проблемами.

Стальные или легкосплавные диски

Колесные диски, созданные из легких сплавов, разделяют на два вида:

литые

и кованые.

Вторые более прочные и гораздо лучше справляются с большим давлением от нагрузок. Но чем жестче диск, тем сильнее при ударе достается покрышке. Поэтому именно кованые диски при попадании в яму в асфальте пробивают боковую часть шины.

Стальные диски выглядят не так красиво, зато могут похвастаться невысокой ценой и надежностью — деформированный обод можно "прокатать" почти без потери прочности. Принимая всю силу удара на себя, они сохраняют целостность шины.

Учитываем параметры

Разрешенный диаметр и ширину можно посмотреть в инструкции по использованию транспортного средства. Прочие параметры необходимо искать на обратной стороне "родного" колеса. Другой способ — зайти на специальный шинный сайт и подобрать диски по модели авто.

Диаметр отверстия находящегося в центре колеса должен быть равен диаметру ступицы машины, — если проем немного больше, необходимо дополнительно купить переходное кольцо.

Можно ли менять диски на больший диаметр?

Такие диски внешне смотрятся лучше, также они улучшают управляемость авто и стимулируют охлаждение тормозных механизмов. Но и их стоимость гораздо выше, впрочем как и шин. Кроме того, диски большего диаметра не очень надежные: высок риск пробоя шины и уменьшается степень комфорта при поездке. Вместе с этим довольно сложно найти стальные диски диаметром более 16 дюймов.

При стандартной резине использовать диски шире заводских не рекомендуется. Никаких плюсов от этого нет, не учитывая эффектный внешний вид. Зато есть вероятность деформировать диск при парковке вблизи бордюра. Шина, прикрепленная на широкий диск, проводит свою рабочую деятельность некорректно, в связи с чем растет износ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.